Thuê nhà nguyên căn Quận 12 ở khu vực nào an toàn, thuận tiện?

Lý do nhiều người lựa chọn thuê nhà nguyên căn Quận 12

Quận 12 đã quá đỗi quen thuộc và trở thành lựa chọn phổ biến với người dân lên thành phố học tập và lập nghiệp. Dù không nằm gần trung tâm thành phố nhưng Quận 12 lại được cho là cơ quan đầu não về ngành công nghiệp công nghệ thông tin khi đây là nơi đặt Khu công nghệ phần mềm Quang Trung lớn nhất cả nước. Quận 12 cũng tập trung nhiều khu hành chính, công ty, xí nghiệp, trường học… kéo theo mật độ dân cư tăng nhanh. Không những vậy, Quận 12 còn sở hữu nhiều lợi thế nổi bật như vị trí cửa ngõ, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Bộ mặt đô thị Quận 12 đang dần hoàn thiện.

1. Quận 12 sở hữu vị trí cửa ngõ

Quận 12 nằm ở phía Bắc TP.HCM, dù không thuộc khu vực trung tâm nhưng lại giữ vai trò cửa ngõ kết nối thành phố với Bình Dương và toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ qua tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 22. Quận có vị trí địa lý:

Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Hóc Môn;

Phía Nam giáp các quận có nền kinh tế phát triển như Tân Phú, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp;

Phía Đông giáp thành phố Thủ Đức và thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương);

Phía Tây giáp quận Bình Tân.

Với vị trí địa lý như vậy, Quận 12 có thể phát triển các khu công nghiệp và thương mại, từ đó đẩy nhanh quá trình đô thị hoá.

2. Hạ tầng giao thông thuận tiện

Là quận cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố, Quận 12 có nhiều tuyến đường trọng yếu chạy qua như Xa lộ vành đai ngoài quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, các tỉnh lộ 9, 12, 14, 15… giúp cư dân sống tại Quận 12 dễ dàng di chuyển, giao thương đến các tỉnh, thành khác. Thành phố đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông tại Quận 12 góp phần thay đổi bộ mặt hạ tầng khu vực này. Ngay sau khi tuyến quốc lộ 1A được mở rộng, thời gian di chuyển từ Quận 12 đến các quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp đã được rút ngắn đáng kể.

Việc đầu tư, mở rộng các tuyến đường như Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, Hà Huy Giáp, Quốc lộ 22 nối với Tây Ninh, Củ Chi, Bình Dương tạo tiền đề cho sự hình thành các dự án lớn như các khu cao ốc, căn hộ, trung tâm thương mại, khu đô thị… Các dự án mở rộng hầm chui An Sương, đường Trường Chinh, dự án xây cầu bắc qua sông Sài Gòn, cầu Vàm Thuật cũng góp phần tạo sự thuận tiện cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ, tiện ích ở trung tâm thành phố.

3. Cư dân sống tại Quận 12 thừa hưởng những tiện ích gì?

Quận 12 dù không thuộc khu vực trung tâm nhưng vẫn có đầy đủ tiện ích thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trên địa bàn quận có nhiều trường cao đẳng, đại học lớn: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn cơ sở 2, Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2, Trường Đại học FPT TP.HCM, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cơ sở 3, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Hoa Sen cơ sở 1 và 2, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM… Với diện tích 43ha, Khu công nghệ phần mềm Quang Trung ở phường Tân Chánh Hiệp hiện có 165 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực phần mềm, dịch vụ CNTT, nội dung số, tạo công ăn việc làm cho gần 22.000 người lao động. Đây được coi là những động lực thúc đẩy thị trường bất động sản cho thuê, đặc biệt là loại hình nhà trọ, nhà nguyên căn.

Lao động ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận làm việc tại công viên phần mềm Quang Trung là nguồn cầu to lớn cho thị trường nhà cho thuê Quận 12.

Về dịch vụ khám chữa bệnh, Quận 12 có nhiều bệnh viện, phòng khám lớn: Bệnh viện quận 12, Bệnh viện Hồng Đức 2, Bệnh viên Đa Khoa An Phước, phòng khám bệnh viện Đại học Y Dược, Trạm y tế phường. Quận cũng có các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ lớn: Chợ Hiệp Thành, chợ Bà Bầu, chợ Thạnh Xuân, chợ Tân Chánh Hiệp, siêu thị MM Mega Market. Các công viên xanh ở Quận 12 có thể kể đến như: Công viên công cộng An Sương, công viên Hiệp Phú, công viên Tân Thới Hiệp, công viên The Parkland.

4. Giá thuê nhà nguyên căn Quận 12 còn mềm

Có thể thấy rằng, mặc dù không phát triển mạnh mẽ như những quận trung tâm nhưng vài năm gần đây Quận 12 được đầu tư phát triển nhiều. Giá đất nền tại Quận 12 đã tăng kéo theo giá nhà tăng với những ai có nhu cầu mua trực tiếp và nhu cầu thuê. Tuy nhiên, nhìn chung, giá thuê phòng trọ, giá thuê nhà nguyên căn vẫn còn tương đối mềm, thậm chí bạn hoàn toàn có thể tìm được căn nhà riêng diện tích 80m2 với giá thuê 10 triệu đồng/tháng. Xét trên mặt bằng chung, giá thuê nhà nguyên căn Quận 12 thường thấp hơn những khu vực trung tâm khoảng từ 10-15% cho một căn nhà cùng diện tích và công năng sử dụng. Khi thuê nhà ở Quận 12, người thuê chỉ phải chi trả một khoản chi phí thấp hơn nhưng vẫn được thừa hưởng đầy đủ dịch vụ, tiện ích thiết yếu. Lợi thế về giá thuê là yếu tố rất quan trọng, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách thuê, đồng thời mở ra cơ hội thuê nhà cho những người có thu nhập thấp.

5. Chất lượng cuộc sống khá tốt

Quận 12 là đô thị trẻ với nhiều khu nhà được xây mới hoàn toàn. Các loại hình nhà riêng, nhà nguyên căn tại Quận 12 đều đáp ứng được nhu cầu của khách thuê. Cùng với đó, hiện trạng Quận 12 chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi tốc độ đô thị hoá nên môi trường sống khá yên bình và trong lành. Đây chính là một trong những yếu tố khiến nhiều người lựa chọn thuê nhà tại Quận 12.

Thuê nhà nguyên căn Quận 12 ở khu vực nào giá rẻ, an toàn, lại thuận tiện?

Dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức giá thuê nhà nguyên căn Quận 12 dao động trong khoảng rộng, từ 3 triệu cho đến 150 triệu mỗi tháng, tuỳ vào vị trí, diện tích và đặc điểm nhà. Thậm chí, nếu chịu khó tìm tòi, dò hỏi cộng thêm một chút may mắn, bạn vẫn có thể tìm thấy một số căn nhà cho thuê Quận 12 dưới 3 triệu . Xuất phát từ sự đa dạng trong phân khúc giá mà đối tượng khách thuê cũng vô cùng đa dạng. Đó có thể là những người có thu nhập khá, ổn định, mong muốn tìm kiếm một căn nhà chất lượng để sinh sống lâu dài. Nhiều gia đình trẻ, cặp vợ chồng mới cưới cần không gian sống thoải mái, riêng tư cũng nhắm đến nhà riêng trong hẻm ở Quận 12. Những người có thu nhập thấp cũng có thể lựa chọn ở ghép trong các căn nhà cấp 4 cho thuê Quận 12 giá vừa tầm nằm trong các con hẻm, xuyệt nhỏ. Nhóm khách thuê nhằm mục đích mở cửa hàng, kinh doanh, buôn bán sẽ lựa chọn thuê nhà nguyên căn Quận 12 mặt tiền đường hoặc nằm trên hẻm xe hơi tránh nhau. Đa phần những căn nhà này thường có kết cấu lớn, nội thất đầy đủ.

Nhà riêng, nhà nguyên căn trong hẻm được nhiều gia đình trẻ, người đi làm lựa chọn bởi giá thuê phải chăng.

Với nhu cầu thuê nhà riêng giá rẻ từ 3-5 triệu đồng, khách thuê dễ dàng tìm được các căn nhà ưng ý ở các con hẻm trên đường Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, đường Lâm Thị Hố, đường T15, khu vực cầu Ngã Tư Ga… Phân khúc này thường là nhà cấp 4, quy mô 1 trệt 1 lầu với diện tích từ 30-60m2.

Với tài chính từ 5-10 triệu/tháng, khách thuê có nhiều lựa chọn hơn khi thuê nhà riêng Quận 12. Trên Batdongsan.com.vn, bạn có thể tìm thấy tin rao thuê nhà nguyên căn ở tầm giá này trên các tuyến đường Ngã Tư Ga- Hà Huy Giáp, Dương Thị Mười, Lê Văn Khương, Tân Thới Hiệp… hay ở khu vực phường Thạnh Xuân.

Nhà riêng kết hợp mặt bằng kinh doanh ở Quận 12 sẽ có giá thuê trên 10 triệu đồng. Những căn nhà này thường toạ lạc trên các tuyến phố hoặc hẻm xe hơi. Để thuê mặt bằng kinh doanh, trụ sở công ty, văn phòng, khách thuê có thể phải bỏ ra từ 60-70 triệu đồng/tháng.

Cần lưu ý rằng, Quận 12 không gần trung tâm. Nếu bạn làm việc tại Quận 1 và Quận 3 thì việc di chuyển hàng ngày sẽ là một vấn đề cần quan tâm khi thời gian di chuyển mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vào các buổi sáng trong tuần, người dân di chuyển qua các tuyến đường Cộng Hoà, Trường Chinh thường gặp tình trạng kẹt xe trầm trọng. Nếu muốn việc đi lại không quá phiền phức, người thuê nên ưu tiên tìm phòng ở các khu vực Trung Mỹ Tây, Lê Văn Khương, Nguyễn Ảnh Thủ, Hà Huy Giáp, Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Quá, Song Hành, Phan Văn Hớn… vì những khu vực này có tiện ích tương đối đầy đủ và dễ di chuyển ra đường Cộng Hoà, Trường Chinh hoặc hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà riêng ở khu vực đường Hà Huy Giáp, gần cầu An Lộc, cầu Trường Đai, cầu Bến Phân, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Thới Nhất, phường Tân Hưng Thuận, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân cũng được nhiều người ưu tiên tìm kiếm khi muốn thuê nhà nguyên căn Quận 12.

An ninh cũng là một vấn đề cần lưu tâm tại Quận 12. Đặc biệt, nếu bạn thuê nhà ở quanh khu vực Bến xe An Sương hay cầu vượt An Sương thì tình hình an ninh rất phức tạp bởi sự hiện diện của nhiều thành phần xã hội và sự đan xen văn hóa. Cuối cùng, vấn đề ngập nước ở Quận 12 vào mùa mưa cũng đáng lưu tâm. Còn nhớ, những trận mưa liên tiếp diễn ra hồi đầu tháng 8 đã khiến nhiều khu vực Quận 12 ngập nặng, ngay cả tại những tuyến đường vừa hoàn thành dự án nâng cấp, làm cống hộp như đường Nguyễn Văn Quá. Nếu muốn thuê nhà tại Quận 12 không bị ngập, người thuê nên hạn chế thuê nhà ở các tuyến đường Nguyễn Văn Quá (đoạn từ Trường Chinh đến Tô Ký), đường Phan Văn Hớn (đoạn từ Quốc lộ 1A đến Tân Thới Nhất 08), Quốc lộ 1A (đoạn từ Nguyễn Văn Quá đến đường Lê Thị Riêng).

Khánh An

>> Có nên thuê nhà nguyên căn Tân Bình?

>> Thuê nhà nguyên căn Thủ Đức và 5 kinh nghiệm "dắt lưng"

>> [Infographic] Thuê hay mua nhà, hướng nào lợi hơn?