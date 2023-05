1. Tìm hiểu về thuê nhà nguyên căn

Nhà nguyên căn là toàn bộ một ngôi nhà hoặc một căn hộ chung cư hoàn thiện, với đầy đủ các phòng ốc và tiện nghi như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm…

Thuê nhà nguyên căn là gì?

Thuê nhà nguyên căn tức là thuê toàn bộ một ngôi nhà (thường gồm nhiều tầng) hoặc căn hộ chung cư nhiều phòng. Với lợi thế về không gian rộng rãi, thoải mái lại không chung chủ nên thuê nhà nguyên căn là lựa chọn của không ít cặp vợ chồng trẻ hoặc nhóm sinh viên thay vì phòng trọ đơn lẻ.

Vì sao thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại là kênh đầu tư hấp dẫn?

Ngoài nhu cầu thuê ở, nhà nguyên căn còn là một kênh đầu tư thu lời hấp dẫn nhờ hình thức thuê sang tay, nói cách khác là thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại để lấy lãi. Theo đó, nhà đầu tư sẽ chi tiền thuê các căn nhà lớn rồi tiến hành nâng cấp, tu sửa để phục vụ mục đích cho thuê ở hoặc làm văn phòng, kinh doanh.

Ví dụ, bạn sẽ cần khoảng 200 triệu đồng để thuê và sửa sang một ngôi nhà nguyên căn (giá thuê 10-15 triệu đồng/tháng). Sau khi "tân trang" ngôi nhà thành các phòng với đầy đủ tiện ích cơ bản, bạn cho thuê lại với giá khoảng 3-5 triệu đồng/phòng/tháng hoặc hơn (tùy theo diện tích, tiện nghi, chi phí tu sửa cho căn phòng). Với cách làm này, trong thời gian ngắn nhà đầu tư có thể thu hồi vốn và sớm kiếm được khoản lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng.

Đó là chưa kể nhu cầu thuê nhà nguyên căn, nhất là tại các thành phố lớn, khu tập trung đông dân cư thường rất cao nên nhà đầu tư không cần quá lo việc khan hiếm khách thuê. Nhà nguyên căn sau khi sửa sang có thể dễ dàng cho thuê lại nhằm nhiều mục đích sử dụng như:

– Cho thuê ở từng căn phòng nhỏ trong ngôi nhà/căn hộ

– Cho các công ty thuê để mở chi nhánh/ văn phòng/ cửa hàng kinh doanh. Thông thường mỗi chi nhánh như vậy đều cần thuê nhà nguyên căn để bố trí các phòng ban và phục vụ lượng khách hàng đông đảo.

– Cho thuê kinh doanh đa loại hình, ví dụ một cửa hàng quần áo cần thuê nhà nguyên căn 3 tầng để phân tầng theo sản phẩm, giúp khách hàng dễ lựa chọn (tầng 1 là đồ trẻ em, tầng 2 là quần áo nam, tầng 3 là thời trang nữ).



Thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại là kênh đầu tư thu hút nhiều người. Ảnh minh họa: Internet

2. Top 3 sai lầm khi thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại

Thứ nhất, lựa chọn sai phân khúc dẫn đến chôn vốn, thậm chí thua lỗ

Nhà đầu tư chỉ chạy theo đám đông mà không có kế hoạch cụ thể khi tham gia vào thị trường thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại. Ví dụ, bạn lựa chọn đối tượng khách thuê là các gia đình trẻ, nhưng khi tân trang nhà để cho thuê lại, bạn không đầu tư về phòng ốc, thiếu những tiện nghi cần thiết nên rất khó để cho thuê sang tay.

Hoặc nhà đầu tư xác định đối tượng khách hàng là công nhân nên tân trang nhà nguyên căn thành nhiều phòng trọ nhỏ giá rẻ. Tuy nhiên, việc quản lý một lượng lớn khách thuê với khả năng chi trả thấp vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu nhà đầu tư non kinh nghiệm, không có năng lực quản lý thì rất dễ dẫn tới những rủi ro, không ít trường hợp phải bỏ thêm một khoản tiền để thuê người quản lý nhà nguyên căn cho thuê đó.

Thứ hai, sửa chữa nhà qua loa, chỉ đơn thuần là phân chia thành các phòng nhỏ

Sai lầm này xuất phát từ việc nhà đầu tư muốn có lời nhanh nên không đầu tư vào nâng cấp nhà ở, chỉ nghĩ làm sao có càng nhiều phòng càng tốt để cho thuê. Trong khi đó, việc sửa chữa nhà nguyên căn cho đẹp đẽ, tiện nghi sẽ giúp nhà đầu tư dễ thu hút khách hàng hơn, phòng ốc nhanh chóng được lấp đầy và doanh thu đem về sẽ sớm bù đắp được chi phí bỏ ra để sửa chữa nhà ở.

Thứ ba, không tìm hiểu về hàng xóm và an ninh khu vực khi thuê nhà nguyên căn

Việc phải sống kế bên những hàng xóm thường xuyên cãi nhau, tụ tập ồn ào thậm chí đầy tệ nạn xã hội thật không dễ chịu chút nào. Đó là lý do vì sao nhiều nhà đầu tư đổ rất nhiều tiền để thuê và tân trang nhà nguyên căn thật đẹp, nhưng đến khi cho thuê lại thì rơi ngay vào tình trạng ế ẩm, khách thuê nếu có rời đi sớm vì không hòa hợp được với hàng xóm xung quanh. Do vậy, việc tìm hiểu hàng xóm xung quanh trước khi thuê nhà nguyên căn là rất cần thiết, nhằm hạn chế tối đa khả năng phải sống gần những hàng xóm phiền toái trong tương lai.

Tương tự với vấn đề an ninh, nhà đầu tư không nên thuê nhà nguyên căn ở những nơi quá hẻo lánh, vấn đề an ninh không đảm bảo. Đây sẽ là điểm trừ khiến việc cho thuê sang tay của bạn gặp khó khăn (khách từ chối thuê hoặc vin vào lý do trên để ép giá).

3. Kinh nghiệm tìm và thuê nhà nguyên căn để cho thuê lại

Ngày nay, không khó để tìm thấy những tin đăng cho thuê nhà nguyên căn trên internet như thuê nhà nguyên căn giá 2 triệu, thuê nhà nguyên căn giá rẻ, thuê nhà nguyên căn Cầu Giấy chỉ 3 triệu đồng… Tuy nhiên, với những rủi ro và sai lầm có thể mắc phải khiến việc thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại bị thất bại như trên, nhà đầu tư cần lưu ý những kinh nghiệm sau trước khi rót tiền vào thị trường này:

– Lựa chọn nhà nguyên căn phù hợp để đầu tư bằng cách xác định vốn đầu tư là bao nhiêu, đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới là ai, tỷ suất lợi nhuận bạn kỳ vọng là bao nhiêu, năng lực quản lý của bạn như thế nào…

– Xem xét kỹ lưỡng nhà nguyên căn trước khi thuê để chắc chắn rằng ngôi nhà không vướng mắc các vấn đề về pháp lý, có thể sửa chữa, nâng cấp làm nhiều phòng ốc để cho thuê lại.

– Tìm hiểu an ninh khu vực, hàng xóm xung quanh ngôi nhà để đảm bảo khách thuê không thể lấy những vấn đề này làm lý do đòi ép giá.

– Khi thuê nhà nguyên căn và cho thuê lại, nhà đầu tư và khách thuê cần lập hợp đồng với các điều khoản chặt chẽ để thỏa thuận rõ ràng về quyền và nghĩa vụ đôi bên đối với ngôi nhà này.

– Xem xét kỹ ngôi nhà cho thuê, nếu có thể hãy nhờ tới sự tư vấn của kiến trúc sư để cải tạo, sửa chữa ngôi nhà một cách hợp lý nhất, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận căn nhà khi cho thuê.

Linh Phương (TH)