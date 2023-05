Thuê nhà nguyên căn Thủ Đức và 5 kinh nghiệm "dắt lưng"

Hạ tầng thành phố Thủ Đức được đầu tư không ngừng, tạo động lực cho kinh tế – xã hội phát triển.

thuê phòng trọ riêng lẻ. Loại hình này được trang bị đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Không gian nhà nguyên căn cũng rộng rãi hơn thuê từng phòng riêng biệt, phù hợp với hộ gia đình, người làm kinh doanh hoặc một nhóm người muốn có môi trường sống riêng tư hơn. So với các loại hình khác, nhà nguyên căn tại Thủ Đức luôn có sức hút lớn với người đi thuê nhà. Theo nhiều người, việc thuê nhà nguyên căn có lợi hơn so với

Một điểm cộng nữa là giá thuê nhà nguyên căn ở Thủ Đức vẫn còn khá mềm so với các quận trung tâm nên nhu cầu mở văn phòng, kinh doanh cũng khá cao. Người thuê có thể tận dụng tầng 1 để làm văn phòng hoặc kinh doanh, buôn bán. Những tầng trên cao sử dụng cho mục đích sinh hoạt, nghỉ ngơi… vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí. Nguồn cung cho thuê theo loại hình nhà nguyên căn cũng rất đa dạng về dòng sản phẩm, phong cách, kiến trúc… đáp ứng kịp thời nhu cầu thuê nhà ngày càng lớn của các nhóm đối tượng khách hàng.

Tuy nhiên, chính vì nguồn hàng đa dạng kết hợp chất lượng, độ tin cậy của các tin rao cho thuê nhà nguyên căn Thủ Đức chưa được kiểm chứng khiến khách thuê như lạc vào ma trận thông tin và gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm cho mình một ngôi nhà ưng ý với giá cả phải chăng. Đặc biệt, người thuê có thể bị lừa gạt nếu không xác minh kỹ những nguồn tin trên các trang mạng, các trang tin rao vặt. Vậy làm sao để tìm thuê nhà nguyên căn ở Thủ Đức chất lượng tốt, diện tích phù hợp với giá cả hợp lý nhất?

1. Xác định rõ nhu cầu của bản thân

Nhu cầu thuê nhà là căn cứ để đưa ra các tiêu chí khi thuê nhà. Nếu bạn muốn thuê nhà để kinh doanh, buôn bán thì sẽ cần tìm căn nhà rộng rãi, có mặt tiền đường, nằm trong khu vực dân cư đông đúc… Bên cạnh đó cũng cần một vị trí đẹp để hấp dẫn khách hàng, nằm tại cung đường thuận tiện đi lại.

Với trường hợp thuê nhà để ở thì căn nhà phải đáp các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, kèm theo đó là một số tiện ích cơ bản xung quanh. Ngoài ra cũng cần căn cứ vào số lượng người sinh sống để tìm căn nhà có vị trí, không gian phù hợp. Chẳng hạn với gia đình 5 người 3 thế hệ thì có thể tìm kiếm một ngôi nhà nguyên căn có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Việc chọn căn có quá nhiều phòng sẽ gây lãng phí không gian và tiền thuê, chọn nhà quá chật chội, ít phòng sẽ không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Như vậy, xác định trước mục đích thuê sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức tìm nhà và tránh được rất nhiều bất tiện không đáng có sau này.

2. Dự trù tài chính dành để thuê nhà

Thuê nhà nguyên căn Thủ Đức thường xuất phát từ nhu cầu sử dụng trong một thời gian đủ dài để đảm bảo sự ổn định, do vậy bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn so với thuê phòng trọ thông thường. Vì thế, bài toán cân đối ngân sách là rất quan trọng. Trước khi thuê nhà, cần xác định rõ khoản chi phí có thể duy trì để thuê nhà là bao nhiêu. Ngoài ra, cần dự trù thêm khoản chi phí đặt cọc, chi phí sửa chữa và một khoản chi phí có thể phát sinh hàng tháng, từ đó cân đối với thu nhập và thói quen chi tiêu của bản thân và gia đình. Tránh trường hợp rơi vào trạng thái túng quẫn do thuê căn nhà có giá quá cao, quá nhiều tiện ích so với nhu cầu sử dụng.

Chi phí thuê nhà nguyên căn Thủ Đức có thể dao động từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng tuỳ vào vị trí, loại hình nhà và cách thức thanh toán.

3. Tìm danh sách nhà tiềm năng trên kênh thông tin uy tín

Kênh tìm nhà rất quan trọng. Hãy tìm đến website số 1 về bất động sản như Batdongsan.com.vn để đảm bảo những thông tin bạn tiếp cận là đáng tin cậy. Với ưu thế sở hữu dữ liệu lớn (big data) về thị trường bất động sản, Batdongsan.com.vn cung cấp lượng lớn tin rao về nhà nguyên căn Thủ Đức với mức mức giá khác nhau và mọi thông tin về căn nhà cho thuê, từ vị trí, dự án, mức giá, diện tích, số phòng ngủ, hướng nhà, hình ảnh thực tế… đều được thể hiện chi tiết. Hệ thống còn cho phép bạn lọc ra những căn nhà đáp ứng tiêu chí của bản thân, từ đó dễ dàng so sánh ưu, nhược điểm của các căn nhà đang nhắm đến. Ghi nhận từ dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn cho thấy, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân, Trường Thọ là các phường ở Thủ Đức sở hữu nguồn cung nhà nguyên căn cho thuê dồi dào nhất với mức giá dao động lớn từ 6 – 55 triệu tuỳ thuộc vào vị trí, loại hình và trang thiết bị đi kèm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thêm trên các diễn đàn, hội nhóm, hỏi thăm bạn bè, đồng nghiệp hay tự mình đến các điểm cư dân có nhà cho thuê… Cách làm này cho bạn nguồn tin khá chính thống nhưng cũng đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu, so sánh. Việc tiếp theo cần làm là chọn lọc và xác minh thông tin một cách cẩn trọng để tránh những rắc rối cho bản thân.

4. Trực tiếp kiểm tra thông tin về ngôi nhà

Khi cảm thấy ưng ý một căn nhà nào đó, bạn lấy thông tin liên hệ của môi giới hoặc chủ nhà để liên hệ, trao đổi trực tiếp về tình trạng, chất lượng công trình, giá thành cho thuê của căn nhà cũng như các vấn đề liên quan.

Thực tế, nếu muốn tìm được một căn nhà tốt, đáp ứng các tiêu chí mà bản thân đặt ra, người thuê nên dành thời gian đến xem nhà trực tiếp trước khi tiến hành bất cứ thủ tục nào liên quan đến tiền bạc thay vì tin vào những lời miêu tả của người đăng vì hiện tượng “treo đầu dê, bán thịt chó” không hề hiếm gặp. Quá trình thăm nhà thực tế cho phép bạn đánh giá tương đối chính xác về các vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng sống của gia đình hay hoạt động kinh doanh sau này.

Khi thuê nhà nguyên căn, cần đảm bảo được chất lượng nhà, cơ sở vật chất tốt. Nhà cần được xây dựng trên nền móng vững chãi, chất lượng còn tốt, cửa nẻo chắc chắn, không thấm dột, được trang bị hệ thống điện, nước, mạng, vệ sinh đầy đủ… để đảm bảo cuộc sống ổn định, kinh doanh dài lâu. Nếu các hạng mục này không được đảm bảo thì bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thuê. Đường xá dẫn vào nhà cũng ảnh hưởng rất lớn, đường xuống cấp quá tệ, thường xuyên ách tắc, khói bụi cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và việc kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, tình trạng ngập lụt ở thành phố Thủ Đức cũng là một vấn đề cần lưu ý. Bạn cần cân nhắc kỹ nếu có ý định thuê nhà tại những nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt mỗi khi mưa lớn hay triều cường lên cao như ở các tuyến đường Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi…

An ninh khu vực là một vấn đề cần được lưu tâm hàng đầu khi thuê nhà. Thật khó có thể sinh sống ổn định, kinh doanh phát triển ở một khu vực phức tạp, an ninh kém, thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp giật. Để biết được an ninh khu vực này, bạn có thể hỏi những người sinh sống tại đây, đến tận nơi quan sát xem tình hình khu vực này ra sao. Hãy đến thăm nhà vào khoảng cuối tuần để có cái nhìn khách quan và toàn diện nhất.

Khi đi thuê nhà, các tiện ích xung quanh cũng rất quan trọng. Nên ưu tiên thuê ngôi nhà ở khu vực có sẵn các dịch vụ, tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày như: chợ, siêu thị, cửa hàng nhu yếu phẩm, bệnh viện, quầy thuốc, cây ATM, cây xăng… Những gia đình có con nhỏ có thêm các tiêu chí như gần trường học, công viên, khu vui chơi… để cuộc sống gia đình tiện lợi hơn.

5. Kiểm tra kỹ hợp đồng thuê nhà

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 , thuê nhà là một giao dịch dân sự, cần được thoả thuận, ký kết bằng văn bản để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của cả bên cho thuê và bên thuê. Khi thuê nhà, bạn nên yêu cầu làm hợp đồng ngay từ khâu đặt cọc, đồng thời đọc kỹ các điều khoản thuê nhà trước khi đặt bút ký nhằm bảo vệ hợp pháp của mình.

Yếu tố đầu tiên cần chú ý trong hợp đồng thuê nhà là hình thức bản hợp đồng. Nhà nước hiện đã ban hành mẫu hợp đồng chuẩn, bạn nên yêu cầu bên thuê sử dụng bản mới nhất, đồng thời tìm hiểu những quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động cho thuê. Tiếp theo, nên kiểm tra cẩn thận thông tin của các bên tham gia hợp đồng, bao gồm cả bên thuê và bên cho thuê nhà. Lưu ý, hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lý nếu người đại diện ký hợp đồng không phải chủ nhà hoặc người đại diện pháp luật hay uỷ quyền của chủ nhà. Trong hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn Thủ Đức cũng cần thể hiện minh bạch các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên, thời hạn thuê, giá thuê, đặt cọc, phương thức thanh toán, tiến độ thanh toán, các biện pháp chế tài, xử phạt khi các bên vi phạm hợp đồng.

Kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin trên hợp đồng trước khi đặt bút ký.

Trong phần giá thuê cũng phải được nêu chi tiết từng phần như giá thuê, phí dịch vụ, giá điện, nước, mạng internet, truyền hình. Người thuê cũng cần chú ý đến tình trạng ngôi nhà và các tài sản đi kèm trước khi ký hợp đồng để khấu trừ các khoản hư hỏng, thay mới, và tránh được phải đền bù những hỏng hóc không phải do lỗi của mình.

Nhiều chủ sở hữu khi cho thuê thường tăng giá nhà theo các năm để bù đắp lạm phát kinh tế. Bạn nên yêu cầu người cho thuê duy trì nguyên giá thuê trong một khoảng thời gian nhất định hoặc đưa ra một con số tính toán trước để không bị vỡ kế hoạch tài chính.

Cuối cùng, người thuê nhà cần tìm hiểu các thông tin bàn giao nhà để chắc chắn ngôi nhà không bị dính tranh chấp hay thế chấp ngân hàng. Trong trường hợp xấu, căn nhà đang chế chấp có thể bị ngân hàng thu hồi khiến người thuê phải trả nhà trước thời hạn, làm xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến hoạt động làm ăn, kinh doanh. Người thuê có thể yêu cầu thêm điều khoản này vào trong hợp đồng để làm căn cứ pháp lý lấy lại tiền và được hưởng bồi thường khi có rủi ro xảy ra.

Rõ ràng, với lợi thế về vị trí, hạ tầng, cảnh quan và chính sách phát triển, thành phố Thủ Đức đang trở thành "cái rốn" hút lượng lớn người dân từ khu vực lân cận đến sinh sống, làm việc và học tập, kéo theo nhu cầu thuê nhà nguyên căn Thủ Đức là rất lớn. Việc trang bị cho bản thân kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến thị trường bất động sản, đến các vấn đề pháp lý về giao dịch dân sự khi thuê nhà sẽ giúp người thuê rút ngắn thời gian tìm kiếm được ngôi nhà phù hợp với nhu cầu, đảm bảo quyền lợi của bản thân khi xảy ra tranh chấp, đồng thời hạn chế những rủi ro không đáng có trong quá trình sinh sống, kinh doanh tại thành phố Thủ Đức.

