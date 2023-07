Thuê Nhà Quận 2: “Đất Rộng Người Thưa”, Đa Dạng Lựa Chọn

Thị trường cho thuê nhà Quận 2 rất sôi động, nhộn nhịp với đa dạng sản phẩm và giá thuê, khớp với mọi nhu cầu và ngân sách của người tìm nhà trọ. Hãy cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu thị trường nhà đất cho thuê tại Quận 2 nhé!

Nằm trên vòng cung sông Sài Gòn, Quận 2 (cũ) được bao quanh bởi những cây cầu nối với quận Bình Thạnh, Quận 1, Quận 7 và những đường lớn kết nối các khu vực của TP. Thủ Đức. Quận 2 sở hữu diện tích tự nhiên gần 50m2, lớn thứ tư tại TP.HCM nhưng dân số của quận lại xếp gần cuối. Nếu so sánh với Quận 1, Quận 2 rộng gấp 7 lần nhưng mật độ dân cư chỉ bằng khoảng 1/6 Quận 1. Chính vì vậy, Quận 2 có thể coi là một trong những quận nội thành TP.HCM mà “đất rộng người thưa”.

Quận 2 nổi tiếng với những cộng đồng giàu có, văn minh, chất lượng cuộc sống cao nên nơi này cũng thu hút người nước ngoài đến sinh sống và làm việc, đặc biệt là khu “nhà giàu” Thảo Điền. Do đó, Quận 2 có thể coi là một vùng đất đa quốc tịch, đa văn hóa, tập trung nhiều tiện ích cho cuộc sống chất lượng.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy Quận 2 hiện có tới 67 chung cư đang cho thuê với 1700 tin đăng, bên cạnh đó là hơn 300 nhà riêng và hơn 100 phòng trọ, căn hộ dịch vụ rao cho thuê. Chung cư Quận 2 tập trung dọc theo các tuyến đường lớn như Xa Lộ Hà Nội, Đồng Văn Cống, khu vực cầu Thủ Thiêm, Thủ Thiêm 2 – nay là cầu Ba Son và khu Cát Lái.

Về diễn biến giá thuê, đầu năm 2023, giá thuê nhà nguyên căn Quận 2 trung bình giảm nhẹ 5%. Trong khi đó, giá thuê trung bình phòng trọ và căn hộ dịch vụ đi ngang, chỉ có giá thuê trung bình chung cư ghi nhận mức tăng 20%.

Giá thuê nhà trọ, căn hộ dịch vụ tại phường Cát Lái đang thấp nhất Quận 2, với mức giá trung bình 3,5 triệu/tháng. Trong khi đó, loại hình này ở khu vực Thảo Điền đang có giá thuê trung bình 18 triệu/tháng, cao nhất Quận 2. Giá thuê nhà nguyên căn Quận 2 rẻ nhất ở 2 phường: Cát Lái và Bình Trưng Đông.

Khu vực ven sông Sài Gòn thuộc Quận 2 gồm các phường: Thảo Điền, An Phú, An Khánh, Bình Khánh và Bình An. Khu vực này được bao quanh bởi Xa Lộ Hà Nội và những cung đường ven sông mát mẻ, thơ mộng.