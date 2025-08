Giá Thuê Nhà Quận Bình Tân Năm 2023 [Cập Nhật Mới Nhất]

Quận Bình Tân là quận đông dân nhất TP. HCM, chủ yếu là dân nhập cư. Diện tích quận Bình Tân cũng đứng thứ 3 toàn thành phố. Bình Tân còn được mệnh danh là khu ăn chơi mới nổi tại Sài Gòn. Vậy giá thuê nhà quận Bình Tân có đắt đỏ không? Cùng theo dõi bài viết sau nhé.

1. Thông Tin Tổng Quan Về Thị Trường Thuê Nhà Quận Bình Tân

Quận Bình Tân có quốc lộ 1A chạy dọc quận, Đường Tỉnh Lộ 10 nối với Bình Chánh, có một phần đại lộ Võ Văn Kiệt nối thẳng đến trung tâm Quận 1 và hầm Thủ Thiêm đi về Quận 2. Trước đây, quận này là một phần của huyện Bình Chánh tách ra, nên hầu hết chiều dài của quận Bình Tân giáp với huyện Bình Chánh. Còn một bên giáp với các quận nội thành khác: Quận 6, Quận 8, quận Tân Phú và một phần nối với Quận 12, huyện Hóc Môn.

Các tuyến đường tại quận Bình Tân chủ yếu là đường nối dài từ Quận 8, Quận 6, Tân Phú đã có từ rất lâu đời, như: đường Hồng Bàng, Hùng Vương, Kinh Dương Vương,… các con đường tại đây tương đối lớn và đủ cho 4 làn xe oto.

Bến xe Miền Tây – bến xe chính của các tỉnh miền Tây đi đến các khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng nằm tại địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

Tại quận Bình Tân không có trường đại học, nhưng có tới 3 khu công nghiệp thuộc Top rộng lớn của thành phố. Đó là khu công nghiệp Tân Tạo, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp giày da POUYUEN.

Về tiện ích, nổi bật nhất là AEON MALL Bình Tân. Những tiện ích khác như siêu thị, nhà hàng, quán ăn, cafe, khu vui chơi, chợ,… đều đông đúc như các quận nội thành khác, thậm chí ngày càng gia tăng số lượng.

Đánh giá chung về thị trường thuê nhà tại đây, thì quận Bình Tân không có nhiều nhà cho thuê giống như các quận lân cận như quận Tân Phú, Quận 8,… hầu hết là các dự án căn hộ chung cư mới và nhà riêng cho thuê.

Giá thuê trung bình nhà riêng, căn hộ chung cư, phòng trọ và căn hộ dịch vụ tại quận Bình Tân đầu năm 2023 không tăng so với năm 2022.

2. Giá Cho Thuê Nhà Quận Bình Tân Tại Một Số Khu Vực Chính

Nhóm chuyên gia của Batdongsan.com.vn sẽ đưa ra khảo sát giá thuê nhà đất của một số khu vực chính tại quận Bình Tân, bạn đọc sẽ hình dung dễ hơn về thị trường cho thuê tại địa bàn này.

Thuê Nhà Quận Bình Tân Tại Khu Vực Bình Hưng Hòa

Khu vực Bình Hưng Hòa của quận Bình Tân bao gồm các phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A. Đây là khu vực rất rộng lớn, chiếm ⅔ diện tích toàn quận. Tại đây, nổi bật nhất là tuyến Quốc lộ 1A chạy dọc khu vực. Đặc biệt, từ khu vực này có thể đi ra huyện Bình Chánh, Hóc Môn, quận Tân Phú và Quận 12. Nhìn chung, khu vực này khá thuận lợi để người dân đi vào hoặc đi ra thành phố từ các quận vùng ven. Các con đường đều đông đúc vào mọi giờ, có nhiều xe tải, xe buýt lưu thông.

Cũng tại đây, có khu dân cư Vĩnh Lộc rất đông dân cư. Vì là khu dân cư tập trung phục vụ cho công nhân, nhân viên (nơi đây có KCN Vĩnh Lộc) nên mọi tiện ích đã đầy đủ và trải dài khắp các ngả đường.

Vấn đề lớn nhất tại khu vực này chính là Kênh Nước Đen chảy từ phường Bình Hưng Hòa A đến cầu Tham Lương giáp ranh với Quận 12 vẫn còn ô nhiễm, nhất là trong mùa nắng nóng..

Vậy thì giá thuê nhà tại khu vực Bình Hưng Hòa và Bình Trị Đông ra sao? Có rẻ hơn các quận ven đô khác không? Mời bạn đọc theo dõi tiếp trong nội dung dưới đây:

Nhà Riêng Quận Bình Tân

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, nhà riêng là loại hình cho thuê phổ biến ở khu vực này. Có 2 loại nhà riêng cho thuê tại đây. Một là các căn nhà cấp 4 giá thuê 5,5 triệu – dưới 8 triệu/tháng tùy theo số lầu; còn lại là các căn nhà khang trang hơn, mới xây có giá 10 triệu – 15 triệu/tháng, cao lắm cũng chỉ 20 triệu/tháng.

Chung Cư Bình Tân

Tuy không nhiều nhưng chung cư cũng là một loại hình cho thuê phổ biến tại khu vực Bình Hưng Hòa. Hầu hết các chung cư đều chỉ có những tiện ích cơ bản như phòng sinh hoạt, cafe, siêu thị nhỏ v.v

Nhà Trọ Bình Tân

Phòng trọ tại khu vực Bình Hưng Hòa khá ít. Giá phòng trọ tại đây khá đa dạng nhưng hầu hết dưới 4 triệu/tháng, phổ biến ở mức 3 – 3,5tr/tháng. Có những phòng trọ nhỏ 15m2 giá chỉ khoảng 1,8 – 2,6tr/tháng với nội thất cơ bản.

Với phòng trọ thì các phường đều tăng khoảng 20% so với năm 2019, nhưng vẫn ở mức trung bình khá rẻ 2,2 – 3,5tr/tháng.

Ngoài ra, loại hình nhà phố chủ yếu cho thuê tại các đường lớn, mặt tiền đường để kinh doanh hơn là để ở.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn thì khu vực Bình Hưng Hòa có giá nhà không quá cao, mà đời sống vẫn rất nhộn nhịp đầy đủ, bớt ô nhiễm, không còn các con đường tối tăm như trước, nên nếu bạn làm việc trong KCN Vĩnh Lộc, hoặc ở phía Tân Phú mà muốn thuê nhà rẻ hơn, không ngại đi xa hơn vài km thì có thể chọn khu vực này.

Thuê Nhà Quận Bình Tân Tại KCN Tân Tạo

Khu vực KCN Tân Tạo quận Bình Tân bao gồm các phường: Tân Tạo, Tân Tạo A. Tuy có 2 phường nhưng khu vực này khá rộng, bằng 1/2 khu vực Bình Hưng Hòa. Khu vực này giáp với huyện Bình Chánh và có 2 khu công nghiệp lớn là KCN Tân Tạo và Pouyuen.

Khu vực KCN Tân Tạo chỉ đông đúc dân cư ở phía giáp khu Bình Hưng Hòa và khu An Lạc, còn lại phần lớn là các khu đất trống, vườn câu cá giải trí… giáp với huyện Bình Chánh.

Nếu 10 năm trước, xung quanh khu công nghiệp Tân Tạo và Pouyuen chỉ có đất cát, một số dãy nhà trọ xập xệ, thì hiện tại khu vực này hầu hết đều là nhà cấp 4 khang trang trở lên, ngoài ra là hàng loạt tiện ích như quán ăn, quán cafe, trường học, chợ Bà Hom, khá nhiều chợ tự phát và chợ công nhân. Đặc điểm khu vực này là các tuyến đường bên cạnh và bên trong KCN khá rộng, có nhiều xe lớn di chuyển. Ngoài ra, nơi đây cũng có nhiều công viên nhỏ.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, phân khúc cho thuê nhà riêng, chung cư và phòng trọ tại đây tương đối phổ biến. Các nhà riêng ở đây cho thuê với giá rất đa dạng và đủ diện tích.

Chung cư quận Bình Tân cũng là một loại hình cho thuê phổ biến tại khu vực Tân Tạo. Hầu hết các chung cư đều chỉ có những tiện ích cơ bản như phòng sinh hoạt, cafe, siêu thị nhỏ v.v

Phòng trọ tại khu vực KCN Tân Tạo được đánh giá là rẻ nhất toàn quận Bình Tân. Giá phòng trọ tại đây hầu hết dưới 4 triệu/tháng, phổ biến ở mức 1,8 – 2,5 triệu/tháng với nội thất cơ bản, phòng có gác.

Batdongsan.com.vn đánh giá khu vực này sẽ thuận lợi cho các nhân viên làm việc tại KCN Tân Tạo, vì chi phí rẻ, mà tiện ích đầy đủ, xung quanh có nhiều trường học và khu vui chơi giải trí.

Thuê Nhà Quận Bình Tân Tại Khu Vực An Lạc

Khu An Lạc Bình Tân gồm các phường sau: Phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B, trong đó có tâm điểm là khu Tên Lửa với Aeon Mall Bình Tân lớn nhất TP. HCM.

Khu vực An Lạc có thể nói là phát triển nhất quận Bình Tân. Khu vực này gần nhiều đường lớn như: đường Kinh Dương Vương, Quốc Lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, bến xe Miền Tây cũng tọa lạc trên địa bàn này.

Ngã 3 An Lạc chính là điểm giao thông quan trọng, thuận lợi để người dân đi đến Quận 6, Quận 8, Quận 11, dễ dàng tiếp cận khu Bình Phú, Bến Bình Đông; theo đại lộ Võ Văn Kiệt là đến quận 1 và hầm Thủ Thiêm

Khu vực An Lạc có điểm nhấn là Aeon Mall Bình Tân, được đánh giá là rộng nhất TPHCM. Xung quanh khu này còn được gọi là “Khu Tên Lửa”, vì ngày càng tấp nập hàng quán, cafe, các khu vui chơi giải trí,…

Là một khu vực tấp nập liệu giá thuê nhà tại khu vực An Lạc có rẻ hơn các khu vực khác trong quận Bình Tân không?

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, chung cư là loại hình được cho thuê nhiều nhất tại khu vực này, nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án chung cư mới trong suốt 10 năm trở lại đây. Giá thuê chung cư ở đây không chênh lệch quá lớn giữa các dự án. Chung cư Akari City và Moonlight Boulevard đều mới bàn giao trong năm 2021 đều có đầy đủ tiện ích hiện đại.

Nhà riêng là loại hình được cho thuê nhiều thứ 2 tại khu vực An Lạc. Giá thuê nhà riêng tại đây đa dạng, từ 8 – 25 triệu/tháng, diện tích từ 50 đến hơn 100m2. Nhà càng mới, càng gần bến xe miền Tây, TTTM Aeon Mall thì giá thuê càng cao.

Dù nằm trong khu vực sầm uất nhưng giá thuê phòng trọ tại khu vực An Lạc không quá chênh lệch với 2 khu vừa nêu trên, tầm khoảng 3,5 – 4,5 triệu/tháng với diện tích 25 – 30m2. Đặc biệt, tại đây có loại hình ký túc xá sinh viên chỉ từ trên dưới 1 triệu/tháng hoặc phòng trọ nhỏ từ 10 -12m2 với giá trên dưới 1 triệu/tháng.

Batdongsan.com.vn đánh giá khu vực này phù hợp cho những ai đang học tập và làm việc tại quận Bình Tân hoặc các quận lân cận như Quận 6, 11, với ngân sách thuê nhà khoảng 3 – 4 triệu/tháng cho phòng trọ và 7 triệu/tháng trở lên cho chung cư. Giá không quá cao, tiện ích hiện đại, khu dân cư tấp nập đảm bảo cho cuộc sống thoải mái tại đây.

3. Thuê Nhà Quận Bình Tân Cần Lưu Ý Gì?

Sau đây là những lời khuyên của Batdongsan.com.vn cho những ai muốn thuê nhà ở tại quận Bình Tân.

Ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm Hạn chế – Giá thuê nhà rẻ hơn các quận xung quanh như Tân Phú, Quận 6 hay Quận 11.

– Dù cách trung tâm Quận 1 gần 15km, nhưng bạn chỉ cần đi đại lộ Võ Văn Kiệt và con đường này thường ít kẹt xe vì nó có tới 8 làn xe.

– Khá thuận tiện khi đi lại sinh hoạt trong quận Bình Tân, vì đường xá rộng rãi, ít điểm kẹt xe.

– Tiện ích nhiều và hiện đại, khu dân cư đông đúc. – Số lượng căn cho thuê tại quận Bình Tân khá khiêm tốn so với Quận 8 hay Quận 6, bạn sẽ có ít lựa chọn nhà ở hơn.

– Thời tiết nắng nóng, khói bụi và mùi ô nhiễm từ kênh Tàu Hủ sẽ là 1 hạn chế lớn khi di chuyển trên các con đường quanh kệnh.

– Khoảng cách đến trung tâm thành phố trên 10km và đi qua nhiều nút thắt kẹt xe. Nếu bạn phải đi đến trung tâm hằng ngày thì nên cân nhắc về khoảng cách và thời gian di chuyển.

– Tuy là một quận đông đúc, giá rẻ, môi trường sống tốt, xanh sạch đẹp, nhưng ở những khu vực đất trống, chưa có đèn đường sẽ có nguy cơ cao về vấn đề an toàn.

Lời khuyên của Batdongsan.com.vn:

Nên Không nên – Khi đi xem nhà, bạn nên đi 1 vòng quanh khu trọ để đảm bảo là khu dân cư đông đúc, có chốt dân phòng hoặc công an phường thì càng tốt. Bởi vì quận Bình Tân còn nhiều khu vực đất trống.

– Chỉ đi xem nhà khi được môi giới cho địa chỉ nhà chính xác, số điện thoại rõ ràng và đã thỏa thuận giá thuê.

– Thỏa thuận giảm giá nếu bạn thuê lâu dài từ 12 tháng trở lên. Với chung cư thì bạn hãy thỏa thuận về việc chủ nhà bao phí quản lý để tiết kiệm chi phí. – Chỉ xem nhà mình thuê mà bỏ qua việc không tham khảo khu vực xung quanh, dẫn đến không phù hợp với nơi ở khi dọn về.

– Đi xem nhà với môi giới lạ mà không cho địa chỉ chính xác (Bạn có thể xem trên bản đồ để biết địa chỉ đó có phải là nhà dân hay hòa nhà căn hộ dịch vụ không)

– Kí hợp đồng lâu dài mà chưa xác định rõ về công việc, chuyện học tập,… dẫn đến việc bỏ cọc, mất cọc khi buộc phải chuyển đi sớm hơn.

Batdongsan.com.vn mong rằng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để lựa chọn cho mình một chỗ thuê nhà ở phù hợp tại quận Bình Tân. Mời các bạn truy cập VÀO ĐÂY để đón đọc thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé.

