Nên Thuê Nhà TPHCM Ở Khu Vực Nào?

Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM mở ra cơ hội an cư, lạc nghiệp cho tất cả mọi người. Vì thế mà lượng người nhập cư vào TP.HCM liên tục tăng theo các năm. Các khu phòng trọ, nhà nguyên căn, chung cư cao cấp cho thuê cũng không ngừng mọc lên ở khắp các quận, huyện nhằm đáp ứng nhu cầu về nơi ăn chốn ở cho người dân. Mỗi khu vực thuê nhà TPHCM lại có những ưu – nhược điểm khác nhau về giá cả, chất lượng cho thuê nên sẽ phù hợp với từng nhóm đối tượng khách thuê khác nhau.

Khu vực trung tâm có sẵn các dịch vụ, tiện ích, thuận tiện cho việc di chuyển nên nhu cầu thuê nhà TPHCM luôn gia tăng tại đây.

Loại hình cho thuê phổ biến hơn cả tại khu vực trung tâm thành phố là nhà nguyên căn. Nhà cho thuê khá đa dạng, từ 1-2 lầu, gác lửng đến 3-4 lầu. Giá cho thuê rất đa dạng tùy theo vị trí, tình trạng của căn nhà. Chẳng hạn, nếu nhà nằm ngay mặt tiền đường lớn, có thể kinh doanh, buôn bán thì giá thuê có thể lên tới 13-400 triệu đồng/tháng. Còn những ngôi nhà nguyên căn điều kiện tốt tương tự nhưng nằm trong hẻm thì giá thuê có thể rơi vào khoảng 7-40 triệu đồng/tháng.

Phân khúc cuối cùng là nhà trọ – lựa chọn của những cá nhân có thu nhập trung bình, công nhân viên chức, sinh viên bởi giá thuê phải chăng, phù hợp với khả năng tài chính. Giá thuê phòng trọ khu vực trung tâm dao động từ 3-7 triệu tùy vị trí và loại phòng. Nhìn chung, khu vực trung tâm có ưu điểm về vị trí, dịch vụ, tiện ích nên giá thuê sẽ cao hơn so với mặt bằng chung, đồng thời nhà thuê cũng thường có diện tích nhỏ hơn.

Xét về mặt địa lý, Quận 2 cũ, quận Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận là những khu vực có vị trí thuận tiện, việc di chuyển vào trung tâm tương đối dễ dàng, chỉ mất khoảng 10-30 phút. Mặt khác, các quận này cũng đã có sẵn tiện ích, dịch vụ như trung tâm thương mại, mua sắm, trường học các cấp… không thua kém gì khu vực trung tâm. Một lợi thế nữa của khu vực đó là gần với các trục đường chính, có vành đai giao thông rộng rãi, thuận tiện như Đại lộ Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 2, Vành đai 3…

Một trong những dự án thu hút đông đảo người thuê ở khu vực liền kề trung tâm TP.HCM.

Giá thuê tại đây được đánh giá là rẻ hơn nhiều so với khu vực trung tâm. Chẳng hạn, giá thuê căn hộ dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng, phù hợp với nhóm người có mức sống trung bình. Vì thế mà khu vực gần trung tâm luôn thu hút lượng lớn khách thuê. Một số dự án tại khu vực này được nhiều người lựa chọn thuê như: Icon 56, The Gold View, Vinhomes Central Park Masteri Thảo Điền … Phân khúc nhà trọ cho thuê khu vực này cũng đa dạng, phong phú và chất lượng. Tuy nhiên, giá thuê trọ tại đây vẫn còn khá cao so với hoc sinh, sinh viên. Với những người có mức thu nhập trung bình thì đây được coi là một địa điểm lý tưởng để tìm được một căn nhà ưng ý.