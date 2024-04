Đối với sinh viên, việc chọn một nơi ở trọ an toàn và phù hợp rất trọng nhất. Điều này không chỉ đảm bảo một môi trường sống thoải mái mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và hiệu suất học tập. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các bước tìm kiếm, lựa chọn cũng như một số lưu ý cần thiết cho sinh viên khi thuê nhà trọ.

1. Đặc Điểm Của Một Nhà Trọ An Toàn

Thế nào là một nhà trọ, phòng trọ an toàn? Một phòng trọ được xem là lý tưởng đối với sinh viên cần hội tụ một số yếu tố cơ bản như sau:

Vị Trí Thuê Phòng Trọ Tiện Lợi

Vị trí của nhà trọ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của sinh viên. Việc chọn một nơi gần trường học và các tiện ích cần thiết như siêu thị, bệnh viện, các cửa hàng thực phẩm là rất quan trọng. Một vị trí thuận lợi giúp giảm bớt thời gian và chi phí di chuyển, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc quản lý thời gian cũng như tài chính cá nhân.

Môi Trường Sống An Toàn

Ngoài việc tiện lợi, một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là mức độ an toàn của khu vực thuê phòng trọ. Sinh viên cần tìm hiểu về tình hình an ninh, hàng xóm và môi trường xung quanh để đảm bảo rằng mình sẽ sống trong một môi trường an toàn và thân thiện. Khi thuê nhà trọ giá rẻ, bạn cần đặc biệt lưu ý vấn đề này.

Hệ Thống An Ninh Đảm Bảo

Một nhà trọ an toàn cần có hệ thống an ninh hiệu quả. Điều này có thể bao gồm cửa ra vào an toàn, hệ thống camera giám sát hoặc dịch vụ bảo vệ trong khu vực đảm bảo hoạt động tốt. Sinh viên nên kiểm tra kỹ về các biện pháp an ninh của căn nhà trọ trước khi quyết định thuê ở.

Thực tế cho thấy, một cách khá hiệu quả để đánh giá mức độ an ninh của một khu vực là tìm hiểu qua những người thuê trọ hiện tại và cư dân xung quanh. Bạn có thể thông qua việc tham gia các diễn đàn, hội nhóm, cộng đồng trực tuyến hoặc thậm chí là trò chuyện trực tiếp với những người đã từng sống tại đó.

Tìm thuê nhà trọ lần đầu đối với tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ. Ảnh: moving2stockholm

Tiện Ích Đầy Đủ

Về cơ sở vật chất phòng trọ, sinh viên cần kiểm tra xem căn nhà trọ có đủ tiện nghi như Internet, điện, nước và hệ thống thông gió không. Những yếu tố này quyết định đến mức độ thoải mái và tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Ngoài các tiện ích cơ bản, một số nhà trọ cung cấp các tiện ích bổ sung như phòng gym, khu vui chơi, hoặc phòng học chung. Điều này có thể tạo ra sự thuận tiện và tạo ra cơ hội cho sinh viên gặp gỡ, kết nối.

Giá Thuê Phù Hợp

Khi tìm thuê nhà , bạn cũng nên cân nhắc giữa giá thuê và chất lượng nhà trọ. Mặc dù việc chọn một nơi ở giá rẻ có thể giúp tiết kiệm tiền, nhưng đó không phải là tất cả, đừng vì giá thuê rẻ mà xem nhẹ những yếu tố khác. Cần khảo giá thuê phòng trọ khu vực bạn định thuê, xem cơ sở vật chất có tương xứng với giá mà chủ nhà đưa ra. Quan trọng nhất là đảm bảo rằng chi phí thuê nhà không gây áp lực quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của bản thân.

Lưu ý: Đôi khi có những chi phí phụ thu không được nêu rõ trong hợp đồng thuê nhà trọ. Sinh viên cần kiểm tra kỹ và thảo luận với chủ nhà về bất kỳ khoản phí nào khác phát sinh để tránh những phát sinh, phiền phức không đáng có về sau.

KINH NGHIỆM THUÊ TRỌ Việc tìm thuê phòng trọ đối với tân sinh viên mới từ tỉnh lên các thành phố lớn đều gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Dưới đây là những kinh nghiệm thuê phòng trọ cần phải "nằm lòng" để việc tìm kiếm nơi ở nhanh và chuẩn xác. Xem chi tiết

2. Các Bước Để Tìm Thuê Nhà Trọ An Toàn

Trong phần tiếp theo của bài viết, Batdongsan.com.vn chia sẻ tới các bạn sinh viên các bước tìm thuê nhà trọ an toàn, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Bước 1: Xác Định Nhu Cầu Và Ngân Sách

Việc xác định nhu cầu và khả năng tài chính là bước quan trọng nhất khi tìm thuê nhà trọ. Bằng cách này, bạn sẽ biết được khu vực nào và giá cả phù hợp với khả năng của mình. Mặc dù nhiều sinh viên thường ưu tiên thuê phòng trọ gần trường để thuận tiện đi lại và học tập, nhưng các khu vực này thường có giá cả cao hơn so với những khu xa trường.

Hơn nữa, bạn cũng nên quyết định liệu bạn muốn thuê phòng riêng hay ở chung với chủ nhà. Mỗi lựa chọn này đều có những ưu và nhược điểm riêng. Thường thì việc ở chung với chủ nhà sẽ an toàn hơn đối với sinh viên mới, tuy nhiên, sẽ có hạn chế về tính riêng tư, giờ giấc đi lại. Nếu bạn chọn ở riêng, bạn có thể phải tốn nhiều thời gian hơn để tìm kiếm nhà trọ an toàn và tiện nghi, nhưng sẽ thoải mái hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Như vậy, trước khi bắt đầu tìm kiếm phòng trọ cho thuê, sinh viên cần xác định rõ những yêu cầu và mong muốn cụ thể của mình. Điều này bao gồm diện tích phòng bao nhiêu, cần những tiện ích nào và mức giá phù hợp. Việc xác định một ngân sách cụ thể sẽ giúp giới hạn lựa chọn và tìm kiếm nhà trọ trong phạm vi có thể chi trả.

Xem thêm: Nên Ở Trọ Hay KTX? 8 Lưu Ý Tân Sinh Viên Nhất Định Phải Biết Khi Thuê Trọ

Bước 2: Tìm Kiếm Thông Tin

Sinh viên tìm thuê nhà trọ qua những kênh nào?

Rất nhiều lựa chọn tìm thuê nhà giá trẻ trên Internet, tuy nhiên cần chọn chuyên trang uy tín. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Tìm kiếm qua Internet

Internet là kênh tìm kiếm phổ biến nhất đối với sinh viên muốn tìm nhà thuê. Bằng cách nhập từ khóa "cho thuê phòng trọ" vào công cụ tìm kiếm, bạn có thể truy cập hàng trăm kết quả để tìm hiểu và lựa chọn. Thông tin về nhà trọ cũng được chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội, các ứng dụng tìm nhà trọ phổ biến hiện nay.

Đặc biệt, sinh viên có thể tìm kiếm những căn phòng trọ giá rẻ trên Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản. Bằng cách này, bạn có thể tìm kiếm các thông tin mới về việc cho thuê nhà trọ trong vòng 5 ngày và lựa chọn phòng trọ phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng chi trả hàng tháng của mình.

Ưu điểm của việc tìm kiếm nhà trọ qua Internet là tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng để tránh bị lừa đảo khi đặt cọc qua Internet.

Tìm kiếm thông qua giới thiệu của bạn bè, người quen

Tìm kiếm nhà trọ thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân, hoặc các tình nguyện viên là một phương thức truyền thống nhưng cũng rất hiệu quả. Phương thức này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm, đặc biệt thông tin về nhà trọ thường được xác thực hơn, ít khi gặp phải tình trạng lừa đảo khi đặt cọc. Tuy nhiên, với sự giới thiệu từ bạn bè, người quen, lựa chọn có thể hạn chế hơn.

Tìm thuê nhà trọ trực tiếp

Mặc dù tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng phương pháp này thường giúp bạn tìm được phòng trọ ưng ý nhất. Thông qua việc xem các tờ rơi, thông báo, hoặc áp phích quảng cáo cho thuê nhà trọ, sinh viên có thể đến trực tiếp địa chỉ để tìm hiểu và cân nhắc lựa chọn. Đối với sinh viên muốn tìm thuê nhà trọ giá rẻ, việc tìm trong các ngõ nhỏ, hẻm sâu có thể là một lựa chọn hợp lý. Giá thuê thường đi kèm với tiện ích của phòng trọ cũng như khả năng kết nối với các phương tiện giao thông công cộng, các quy định về giờ giấc. Trước khi đặt cọc, sinh viên cần cân nhắc kỹ các yếu tố này.

Xem thêm: 6 Dấu Hiệu Nhận Biết Những Phòng Trọ Không Nên Thuê

Bước 3: Tìm Hiểu Kỹ Và Đến Xem Trực Tiếp

Khi đã xác định được khu vực muốn thuê trọ, bước tiếp theo là tìm hiểu thật kỹ về khu vực đó. Ngoài giá thuê, chất lượng phòng, sinh viên cũng cần chú ý đến môi trường sống xung quanh như có gần chợ, siêu thị, khu vui chơi giải trí, có gần trạm xe buýt, giao thông thuận tiện không, có hay bị kẹt xe, an ninh có đảm bảo, có bị ngập lụt, triều cường…

Khi đã có danh sách các phòng trọ tiềm năng, sinh viên cần kiểm tra kỹ ưu điểm, nhược điểm mỗi căn và môi trường xung quanh trước khi ra quyết định. Kiểm tra tiếp nơi ở sẽ giúp bạn có cái nhìn thực tế, cụ thể và cảm nhận được không gian, tiện ích, môi trường sống ở đó ra sao, có phù hợp với mình không.

Bước 4: Thảo Luận Nội Dung, Điều Khoản Hợp Đồng Thuê Nhà Trọ

Trước khi ký kết hợp đồng thuê trọ, sinh viên cần đảm bảo rằng mình đã hiểu rõ các điều khoản và cam kết của bản hợp đồng, đặc biệt là về việc đặt cọc, chi phí sửa chữa và điều kiện chấm dứt hợp đồng.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ chuẩn nhất theo luật kinh doanh BĐS

3. Các Lưu Ý Quan Trọng Khi Thuê Phòng Trọ

Dưới đây là một số kinh nghiệm quan trọng cho người thuê nhà trọ nói chung và sinh viên nói riêng.

Thuê được phòng trọ với chi phí phù hợp, tiện ích đảm bảo, an ninh an toàn sẽ giúp sinh viên yên tâm học tập, phát triển bản thân. Ảnh: student.studios2let

Làm Việc Trực Tiếp Với Chủ Nhà

Để tránh bị lừa tiền cọc, hãy làm việc trực tiếp với chủ nhà và ký hợp đồng thuê trực tiếp. Nếu bạn tìm thuê nhà trọ qua Internet, hãy chọn lọc kỹ và ưu tiên các tin đăng xác thực có đầy đủ thông tin và liên hệ trực tiếp với chủ trọ. Đồng thời, hãy tham khảo ý kiến của bạn bè, đi xem nhà cùng họ để có cái nhìn khách quan.

Kiểm Tra Hiện Trạng Phòng Và Chỉ Số Điện Nước

Trước khi ký hợp đồng, hãy kiểm tra trạng thái của phòng trọ và các thiết bị gia dụng như tivi, điều hòa, tủ lạnh, bếp, nhà vệ sinh, bóng đèn… có hoạt động tốt không. Trường hợp có hư hỏng, bạn cần báo ngay với chủ nhà để tránh bị phạt tiền cọc về sau. Đồng thời, hãy ghi lại chỉ số điện nước để tránh việc phải trả tiền cho người thuê trước đó.

Lưu Ý Các Chi Phí Khác Ngoài Giá Thuê Nhà Trọ

Ngoài giá thuê, bạn cũng cần tính đến các chi phí khác như điện, nước, vệ sinh, bảo vệ, dịch vụ… để cân nhắc tổng tiền chi tiêu hàng tháng. Hãy tính tổng chi phí hàng tháng để có cái nhìn tổng quan về việc chọn khu vực và loại phòng phù hợp.

Lưu Ý Chọn Bạn Cùng Phòng, Người Ở Ghép

Khi bạn có quyền lựa chọn bạn cùng phòng, việc này sẽ đơn giản hơn nhiều so với ở chung với người lạ. Kinh nghiệm đã chứng minh rằng, trước khi đồng ý chung phòng với người lạ, bạn cần tìm hiểu kỹ về họ để tránh rủi ro, xung đột, thậm chí là bị lừa đảo. Thông tin quan trọng cần xác minh bao gồm tên, nghề nghiệp, quê quán và thói quen sinh hoạt. Trước khi chuyển đến ở chung, bạn cũng nên yêu cầu họ đăng ký tạm trú, tạm vắng với cơ quan công an địa phương.

Cân Nhắc Kỹ Trước Khi Đặt Cọc Thuê Trọ

Tiền cọc cho thuê nhà trọ thường dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho các phòng diện tích nhỏ. Đối với nhà nguyên căn hoặc căn hộ lớn hơn có nội thất cơ bản, tiền cọc thường bằng 1 – 2 tháng tiền thuê nhà. Khi đặt cọc, người thuê nên yêu cầu chủ nhà ghi rõ ràng và chi tiết về thỏa thuận tiền thuê nhà, chi phí hàng tháng. Giấy cọc phải được ký đầy đủ bởi cả bên thuê và bên cho thuê. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sự lừa đảo, bạn nên từ chối đặt cọc.

Trước khi ký hợp đồng thuê nhà trọ, cần đọc kỹ và hiểu rõ các nội dung, điều khoản. Ảnh: housing

Lưu Ý Về Hợp Đồng Thuê Nhà Trọ

Theo Luật Nhà ở năm 2014 , hợp đồng thuê nhà cần được lập thành văn bản và không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn và ràng buộc pháp lý giữa các bên, việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng này là lựa chọn tốt nhất. Trước khi ký kết, bạn cần kiểm tra và xác minh một số điều sau:

Thông tin cá nhân của cả hai bên, bao gồm tên, địa chỉ và giấy tờ tùy thân. Đảm bảo rằng bên cho thuê ký hợp đồng là chính chủ, tránh ký với môi giới hoặc người được ủy quyền không hợp lệ.

Xác định rõ các khoản phí bổ sung như tiền điện, nước, phí gửi xe, phí Internet có bao gồm trong giá thuê không. Nếu không, các khoản phí này sẽ được tính như thế nào? Điều này cần được ghi rõ trong hợp đồng.

Thời hạn và điều kiện của việc tăng giá thuê.

Quy định về việc sửa chữa và bảo trì, bao gồm chi phí và trách nhiệm.

Quy định về việc xử lý tiền cọc khi hợp đồng kết thúc hoặc một trong các bên vi phạm.

Thời gian thuê và quy định về việc thanh lý hợp đồng trước hạn.

Giới hạn và điều kiện về giờ giấc sinh hoạt, đi lại và bảo mật của khu trọ.

Cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro và tranh chấp pháp lý sau này.

Xem thêm: Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà Như Thế Nào Để Không Phải Bồi Thường?

4. Sinh Viên Có Nên Thuê Nhà Nguyên?

Một trong những câu hỏi mà nhiều sinh viên đặt ra khi cần tìm chỗ ở là liệu họ nên thuê nhà nguyên căn hay phòng trọ. Việc này không chỉ đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính mà còn phải xem xét các ưu, nhược điểm của việc thuê nhà nguyên căn so với phòng trọ.

Thuê phòng trọ hay ký túc xá, thuê trọ hay chung cư mini, thuê nhà trọ hay nhà nguyên căn? Cần căn cứ vào ưu, nhược điểm của từng hình thức và sự phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính. Ảnh: accgroup

Ưu Điểm Khi Thuê Nhà Nguyên Căn

Trước hết, so với phòng trọ có diện tích hạn chế và đôi khi có giới hạn về giờ giấc, nhà nguyên căn thường rộng rãi hơn, có nhiều tiện ích hơn như bếp riêng, nhà vệ sinh riêng và giờ giấc đi lại linh hoạt. Sự riêng tư cũng được đảm bảo hơn trong môi trường này.

Thứ hai, nếu lo ngại về tiền thuê hàng tháng, sinh viên có thể tìm người ở ghép để chia sẻ các chi phí. Điều này giúp giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện cho mỗi người có không gian riêng tư với mức giá phù hợp.

Thứ ba, so với việc thuê chung cư mini, việc thuê nhà nguyên căn thường tiết kiệm hơn do không phải chi trả các khoản phí dịch vụ hàng tháng như phí gửi xe, điện hành lang và phí vệ sinh.

Thứ tư, chi phí điện nước khi thuê nhà nguyên căn thường rẻ hơn nhiều so với phòng trọ và thường được tính theo giá niêm yết của nhà nước, ít biến động.

Nhược Điểm Khi Thuê Nhà Nguyên Căn

Tuy có nhiều ưu điểm, việc thuê nhà nguyên căn cũng đi kèm với một số nhược điểm. Chi phí thuê nhà có thể cao, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm nếu không có người ở ghép. Nếu có nhiều người thuê trong một nhà, đôi khi có thể xảy ra mâu thuẫn về phong cách sống và sinh hoạt.

Vậy nên, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính, sinh viên có thể lựa chọn thuê nhà nguyên căn hoặc thuê phòng trọ. Dù là lựa chọn nào, điều quan trọng là cần tìm hiểu và đưa ra quyết định phù hợp để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập.

Tìm kiếm và thuê nhà trọ là một quá trình quan trọng đối với sinh viên, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong mọi bước. Với sự tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn hoàn toàn có thể tìm được một nơi ở an toàn, tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của mình, giúp bạn tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Lam Giang

Xem thêm