Khi tìm thuê nhà trọ sinh viên, an ninh là tiêu chí quan trọng không thể bỏ qua. Bên cạnh các tiêu chí như giá thuê, vị trí, tiện ích, bạn hãy cân nhắc, đánh giá cả mức độ an ninh – an toàn trước khi chốt thuê phòng trọ nhé!

Xung quanh các trường Đại học, Cao đẳng lớn thường là nơi tập trung nhiều nhà trọ sinh viên với đa dạng loại hình, giá thuê. Với các bạn sinh viên mới nhập học, lần đầu xa nhà ra thuê trọ, có bao giờ bạn đặt câu hỏi nơi mình đang ở hoặc dự định thuê có an toàn không? Đừng vì giá thuê rẻ, vị trí gần hay sinh hoạt thuận tiện mà nhắm mắt “gật bừa” một phòng trọ có nhiều dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mất an toàn. Hãy lựa chọn cho mình một nơi ở trọ đủ an toàn để an tâm học tập, sinh hoạt nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà trọ, phòng trọ tại TP.HCM nhưng chưa biết nơi nào an ninh tốt, hãy cùng series “Khu này an ninh – Thuê nhà an tâm” của Batdongsan.com.vn “zoom in” từng khu vực tập trung nhiều nhà trọ sinh viên. Chương trình sẽ đánh giá sơ bộ an ninh của khu vực thông qua các yếu tố như số lượng camera giao thông, camera an ninh, khoảng cách đến đồn Công an phường, bệnh viện, cơ quan phòng cháy-chữa cháy (PCCC) cũng như hỏi ý kiến của người dân địa phương, sinh viên thuê trọ,… Ngoài ra, giá thuê, nguồn cung nhà trọ, phòng trọ tại mỗi khu vực và những thông tin hữu ích khác cũng sẽ có trong chương trình này.

1. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

Với chiều dài khoảng 7,3km, đường Điện Biên Phủ là một trong những con đường dài nhất TP.HCM, đi qua 4 quận trung tâm, gồm: Quận 3, Quận 1, Quận 10 và quận Bình Thạnh. Đây cũng là khu vực tập trung đông sinh viên nhất vì có tới 4 trường đại học: Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (2 cơ sở), Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Để đáp ứng nhu cầu thuê trọ của sinh viên, nguồn cung nhà trọ, phòng trọ dọc hai bên đường Điện Biên Phủ rất lớn. Trên website Batdongsan.com.vn, mỗi tháng có gần 1500 tin đăng cho thuê trọ với đủ các mức giá tùy theo loại hình và diện tích, trong đó có khoảng 70 tin đăng cho thuê nhà trọ, phòng trọ đường Điện Biên Phủ mỗi ngày. Mức giá thuê ở đây dao động khoảng từ 1,5 – 5 triệu/tháng đối với phòng trọ và khoảng từ 6,3 – 10 triệu/tháng đối với căn hộ dịch vụ cao cấp.

Qua khảo sát thực tế, chương trình “Khu này an ninh – Thuê nhà an tâm” tìm được tổng cộng 7 camera giao thông trên trục đường Điện Biên Phủ, gồm 4 camera ở ngã tư Hàng Xanh, 1 camera ở gần trường Đại học Hồng Bàng, 1 camera ở nút giao Nguyễn Văn Thương-Điện Biên Phủ và 1 camera ở nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-Điện Biên Phủ. Ngoài camera giao thông, bên trong các khu phố thuộc trục đường này có khá nhiều camera an ninh.

Thêm một "điểm cộng" nữa giúp đảm bảo an ninh, trật tự tại trục đường này là trụ sở Công an Phường 21 góc ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh và cuối đường là trụ sở Công an phường 25. Để an tâm, bạn có thể lưu sẵn số điện thoại của Công an phường, phòng trường hợp cần đến. Khu vực Điện Biên Phủ cũng là nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, dân trí cao, đèn đường có mật độ dày nên có thể phần nào an tâm hơn khi đi lại vào buổi tối. Nhìn chung, an ninh ở khu vực này khá tốt, bạn có thể cân nhắc thuê trọ ở đây.

2. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Phan Văn Trị, Bình Thạnh

Đường Phan Văn Trị chạy qua 3 phường: 11, 12 và 14 của quận Bình Thạnh, được sinh viên trường Đại học Văn Lang và một số đại học, cao đẳng khác ở lân cận như Đại học Văn Hiến, Đại học Công Nghiệp, Học viện Hành chính Quốc gia chọn làm nơi thuê trọ. Không chỉ có các trường học, đường Phan Văn Trị còn là nơi tập trung nhiều điểm vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực nên thường tấp nập sinh viên và giới trẻ nói chung. Giá thuê phòng trọ, nhà trọ đường Phan Văn Trị theo tin đăng trên Batdongsan.com.vn hiện vào khoảng từ 3-5 triệu/tháng, phù hợp để ở ghép nhóm 2-3 người. Căn hộ dịch vụ ở đây có giá thuê chỉ từ 5 triệu/tháng, "mềm" hơn nhiều so với phía bên Điện Biên Phủ.

Khu vực lân cận đường Phan Văn Trị có 2 đồn Công an phường và 1 trạm PCCC, gồm Công an Phường 11 cách nút giao Phạm Văn Đồng-Phan Văn Trị khoảng 600m, Công an Phường 12 đối diện chùa Bồ Đề, trạm PCCC quận Bình Thạnh cách cuối đường Phan Văn Trị chỉ 6 phút đi xe. Các bệnh viện, phòng khám quanh khu vực này cũng có đầy đủ. Trong các trường hợp khẩn cấp, các lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực Phan Văn Trị và xử lý. Trên cung đường này có 3 camera giao thông và khoảng 6 camera an ninh trong các khu phố, chưa kể camera nhà dân tự trang bị. Các khu phố dọc theo đường Phan Văn Trị có nhiều nơi được công nhận là khu phố văn hóa, không có "điểm nóng" về an ninh-trật tự.

3. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

Giao với đường Điện Biên Phủ, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng là khu vực tập trung nhiều nhà trọ sinh viên, thuận tiện cho các bạn đang theo học tại các trường như Đại học Thuỷ Lợi, HUTECH, Giao thông-Vận tải, Hồng Bàng, Kinh tế-Tài chính và nhiều trường cao đẳng, trung cấp khác. Mức giá thuê phòng trọ, nhà trọ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào khoảng từ 1,7-5 triệu/tháng, tùy diện tích và trang bị nội thất. Bạn cũng có thể thuê căn hộ dịch vụ cao cấp, giá cao hơn – khoảng từ 5,5-10 triệu/tháng, nhưng nếu ở ghép thì chi phí sẽ được san sẻ phần nào.

Tìm hiểu về an ninh, ekip chương trình “Khu này an ninh – Thuê nhà an tâm” đếm được tới 6 camera giao thông rải đều trên trục đường Phan Văn Trị. Ngoài ra còn có khá nhiều chốt cảnh sát giao thông và 6 trụ sở Công an phường đóng ở khu vực này. Đi vào các khu phố, camera an ninh xuất hiện với mật độ dày. Đây là những yếu tố giúp tăng "điểm an ninh" cho địa bàn, thu hút nhiều sinh viên, người trẻ đến tìm phòng trọ.

4. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Lý Thường Kiệt, Quận 10

Ngoài trường Đại học Bách Khoa TP.HCM nằm ngay trên trục chính, khu vực lân cận đường Lý Thường Kiệt còn có các trường đại học, cao đẳng khác. Do vậy, đường Lý Thường Kiệt cũng là một địa điểm thuê trọ phù hợp ở Quận 10 dành cho sinh viên. Các phòng trọ, nhà trọ cho thuê tại đường Lý Thường Kiệt có ưu điểm là diện tích rộng, thiết kế thoáng, có nhiều khu trọ mới xây. Giá thuê phòng trọ ở đây vào khoảng từ 3-5 triệu/tháng, thích hợp cho nhóm bạn ở ghép để tiết kiệm chi phí.

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 10. Ảnh: HCMUT

Toàn tuyến Lý Thường Kiệt có tổng cộng 5 camera giao thông, gồm 2 cái ở ngã tư giao với Tô Hiến Thành, 2 cái ở đường 3 Tháng 2 và 1 cái ở ngã ba Bắc Hải, chưa kể các camera an ninh trong mỗi hẻm, khu phố. Khu vực này có trụ sở Công an Phường 14 và 1 trạm PCCC. Vào buổi tối, lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên đi tuần tra nên an ninh, trật tự được đảm bảo. Các bạn sinh viên đi học, đi làm thêm về muộn cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều tiện ích dân sinh như chợ, bệnh viện, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi nên rất thuận tiện cho sinh viên thuê trọ.

5. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Tô Hiến Thành, Quận 10

Đường Tô Hiến Thành chạy qua Quận 10, tiếp giáp với các quận trung tâm khác như Quận 3, Quận 5, Quận 11 nên khá đông đúc, nhộn nhịp. Từ đây đến các trường đại học lớn cũng không quá xa, chỉ 1,5km đến Đại học Bách Khoa, 3,5km đến Đại học Y Dược 3,5km, khoảng 5km đến Đại học Sài Gòn. Nhiều sinh viên, người mới đi làm, gia đình trẻ chọn thuê nhà trọ tại đường Tô Hiến Thành vì vị trí tiện đi học, đi làm, đa dạng loại hình phòng trọ, nhà trọ mà giá vừa không quá cao như khu trung tâm. Cụ thể, giá thuê phòng trọ, sleepbox vào khoảng từ 1,7 – 2,1 triệu/tháng; căn hộ dịch vụ cũng chỉ từ 2,5 – 5 triệu/tháng.

Về khía cạnh an ninh, có 3 camera giao thông được lắp đặt ở điểm đầu, cuối và giữa đường Tô Hiến Thành. Khảo sát thêm một số hẻm, khu phố có nhiều phòng trọ, nhà trọ cho thuê, ekip chương trình tìm được 5 camera an ninh. Ngoài ra, khu vực này có 1 trụ sở Công an Phường và hơn 10 cơ sở y tế. Từ những thông tin này, hy vọng các bạn sinh viên, người tìm nhà trọ đã có thêm cơ sở để đánh giá an ninh khu vực đường Tô Hiến Thành Quận 10.

6. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Thành Thái, Quận 10

Đường Thành Thái chạy qua địa bàn các phường 14, 15 và 12 cũng là một tuyến giao thông quan trọng của Quận 10. Ngoài các khu ăn uống, chuỗi cửa hàng mua sắm, giải trí, đường Thành Thái còn có nhiều bệnh viện, cơ sở y tế chất lượng. Đây cũng là nơi có nhiều khu nhà trọ, phòng trọ cho thuê, với giá từ 1,2 – 1,8 triệu/tháng đối với phòng ký túc xá, sleepbox. Giá thuê phòng trọ và căn hộ dịch vụ cao cấp dao động từ 3 – 7 triệu/tháng. Nếu bạn muốn tìm thuê nhà trọ, phòng trọ đường Thành Thái , có thể tham khảo các tin đăng đang hiển thị trên Batdongsan.com.vn với nhiều lựa chọn đa dạng về loại hình, mức giá.

Trên trục đường Thành Thái hiện tại chưa có camera giao thông nào, bù lại, trong các hẻm, khu phố đã thấy camera an ninh "phủ sóng". Ngoài ra, quanh khu vực này có 3 trụ sở Công an, gồm Công an Quận 10, Công an Phường 7 và Công an Phường 15. Theo một số cư dân và sinh viên đang thuê trọ ở đường Thành Thái, an ninh của khu vực này khá tốt, có thể an tâm sinh hoạt, học tập.

7. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Đường Nguyễn Hữu Thọ là một trong những tuyến giao thông "huyết mạch" của Quận 7, có các trường đại học như: Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Cảnh sát Nhân dân – Cơ sở 2, Đại học Tôn Đức Thắng. Trong khi giá bán nhà đất Quận 7, đặc biệt là các dự án chung cư khá cao thì giá thuê nhà trọ ở đây lại vừa phải, phù hợp với sinh viên, người trẻ. Theo khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn, giá thuê nhà trọ, phòng trọ đường Nguyễn Hữu Thọ dao động từ 2,2-6 triệu/tháng, có nhiều phòng trọ khá mới, đẹp.

Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 với nhiều chung cư, nhà riêng cho thuê. Ảnh: NVW Vietnam

Trên đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 không có trụ sở Công an phường nào, tuy nhiên với số lượng 4 camera giao thông, 5 camera khu phố, chưa kể nhà dân tự lắp khi mức độ an ninh cũng không quá đáng ngại. Để an tâm hơn, ekip chương trình đã phỏng vấn người dân và được xác nhận là khu vực này có an ninh-trật tự khá tốt, ít trộm cắp.

8. Nhà Trọ Sinh Viên Khu Vực Đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7

Một con đường khác của Quận 7 cũng được nhiều sinh viên lựa chọn để thuê nhà trọ là đường Nguyễn Thị Thập, đa số là sinh viên các trường Đại học RMIT, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Nguyễn Tất Thành. Các khu trọ ở đây có nhiều loại hình phòng và phân khúc giá. Rẻ nhất là phòng ký túc xá và sleepbox, giá thuê chỉ khoảng từ 1,8 triệu/tháng. Phòng trọ, căn hộ dịch vụ có giá thuê từ 2,2 – 4,5 triệu tháng. Bạn có thể tìm thuê nhà trọ, phòng trọ đường Nguyễn Thị Thập trên Batdongsan.com.vn với nhiều lựa chọn phù hợp với sinh viên, nhân viên văn phòng và cả gia đình trẻ.

Về an ninh, hai đầu đường Nguyễn Thị Thập – điểm giao ở ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát đều có 1 camera giao thông. Mỗi khu phố đều có đến 5-6 camera an ninh, giúp tăng cường giám sát tình hình an ninh-trật tự. Đáng chú ý, dọc đường có khá nhiều cơ sở y tế, gồm 2 bệnh viên, 1 trung tâm y tế, 1 phòng khám đa khoa, 1 hệ thống y khoa, các nhà thuốc. Trụ sở Công an phường thì có tới 3 trụ sở trong vòng 5 phút di chuyển. Như vậy, bạn có thể an tâm hơn về vấn đề sức khỏe, các tình huống khẩn cấp khi thuê trọ ở đây.

Lan Chi

