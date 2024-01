Giới Trẻ Chọn Thuê Nhà Trống Hay Full Nội Thất?

Để tiết kiệm chi phí và tự do sắm thêm nội thất phù hợp với sở thích cũng như công việc của mình, KOL Kiều Mê Decor quyết định thuê nhà trống thay vì thuê nhà full nội thất. Cho đến thời điểm hiện tại, với Kiều, đây là quyết định cực kỳ sáng suốt.

Trần Phụng Kiều – 28 tuổi (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) từng là nhân viên văn phòng tại TP.HCM, nhưng sau một thời gian thấy không phù hợp, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Kiều chuyển hướng thử sức với đam mê chăm sóc, trang trí nhà cửa. Tài khoản TikTok Kiều Mê Decor thường xuyên chia sẻ đam mê decor của mình lên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Xu hướng tìm thuê căn hộ chung cư đã và đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi tiện ích khép kín, sạch sẽ, an ninh an toàn hơn so với thuê nhà trọ, phòng trọ . Khi tìm căn hộ để thuê, hẳn ai cũng phân vân giữa thuê chung cư full nội thất, chung cư có nội thất cơ bản hay căn hộ trống. Phụng Kiều cũng không ngoại lệ. Cô chia sẻ: "Cách đây 1 năm khi mình đi thuê nhà, mình cũng phân vân vấn đề này dữ lắm rồi cuối cùng cũng quyết định thuê nhà trống. Một phần giá sẽ rẻ hơn và một phần vì mình được tự do sắm thêm nội thất phù hợp với sở thích, công việc của mình."