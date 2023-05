Thuê Phòng Trọ Giá Mềm Tại Thủ Đức Dễ Hay Khó?

Thủ Đức nằm ở phía Đông Bắc TP.HCM, là thành phố trực thuộc thành phố đầu tiên của TP.HCM. Sau khi lên thành phố vào năm 2021, thị trường bất động sản Thủ Đức càng trở nên sôi động với giá bán tăng mạnh ở hầu hết các loại hình.

Thủ Đức là địa bàn tập trung đông đúc nhất cư dân so với các quận khu Đông. Quận còn là địa bàn có nhiều trường đại học, có Làng đại học Thủ Đức, ngoài ra còn có nhiều khu công nghiệp và gần Dĩ An, Thuận An nên nhu cầu thuê mướn nhà ở, đặc biệt nhà trọ, phòng trọ rất lớn. Đây cũng là lý do thị trường nhà đất cho thuê tại Thủ Đức đã phát triển từ rất sớm dù là địa bàn vùng ven của TP.HCM.

Khoảng chục năm trước, không ít nhà đầu tư đã về Thủ Đức mua nền đất xây các khu nhà trọ hoặc nhà 1 trệt 1 lầu cho thuê. Nguồn cầu đến từ sinh viên các trường đại học, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Dần dần các loại hình bất động sản cho thuê cũng phong phú hơn, từ nhà trọ, nhà cấp 4, đến nhà nguyên căn hay căn hộ, biệt thự… Có thể nói, Thủ Đức là thị trường có nguồn cung bất động sản cho thuê, đặc biệt là nhà trọ, phòng trọ giá mềm dồi dào nhất TP.HCM hiện nay. Trên Batdongsan.com.vn hiện có hơn 1.200 tin đăng cho thuê nhà đất tại Thủ Đức , ở đủ các loại hình.



Thị trường bất động sản cho thuê tại Thủ Đức hình thành sớm với nguồn cung dồi dào, giá thuê mềm

Theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn, khu vực có nguồn cung cho thuê sôi động nhất tại Thủ Đức hiện nay là làng đại học Thủ Đức. Tại đây có nhiều nhà trọ, phòng trọ cho sinh viên, công nhân với giá thuê rất mềm, dao động từ 1,5-3 triệu/tháng. Các khu trọ giá rẻ tập trung nhiều ở đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, hay các con đường số ở khu Linh Tây, Linh Đông, Linh Trung, Linh Chiểu, Hiệp Bình Chánh hay các KTX xây dựng cho sinh viên… Với những khu trọ được xây dựng khang trang, nằm ở những vị trí thuận lợi thì giá thuê sẽ dao động từ 4-6 triệu/tháng. Chi phí dịch vụ tại các khu trọ ở Thủ Đức cũng tương đối rẻ. Cụ thể, ngoài giá điện nước theo thỏa thuận (thường điện từ 3.000 – 4.000 đồng/số, nước 100.000 người/tháng) thì còn có phí gửi xe từ 80.000-100.000/tháng.

Ngoài nhà trọ, phòng trọ, Thủ Đức cũng là địa bàn có nhiều căn hộ cho thuê với giá khá mềm. Theo đó, những sinh viên có điều kiện hoặc người đi làm, hộ gia đình có thể thuê được những căn hộ 2 phòng ngủ với giá từ 6 triệu đồng/tháng. Giá thuê sẽ tăng lên theo tình trạng phòng, nội thất bàn giao và chất lượng dự án. Ngoài ra, người thuê sẽ phải chịu thêm nhiều khoản phí hơn so với các phòng trọ. Cụ thể, ngoài điện nước tự trả theo giá nhà nước còn có: phí quản lý từ 7.000 – 9.000 VND/m²/tháng; Phí giữ xe máy 100.000/tháng, xe ô tô 900k/tháng…

Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, năm 2022 thị trường bất động sản cho thuê Thủ Đức phục hồi mạnh mẽ. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ tại Thủ Đức trong quý 2/2022 tăng 14% so với cùng kỳ 2021 và đang tiệm cận về mốc trước dịch.

Nhìn chung Thủ Đức là địa bàn rất đông đúc và sầm uất, nguồn cung nhà trọ, phòng trọ cho thuê dồi dào, nhiều phân khúc giá, nhiều phòng trọ giá rẻ. Dù có lợi thế nguồn cung lớn, dễ dàng tìm được phòng trọ tại Thủ Đức nhưng đây là khu vực rất đông dân cư, thường hay kẹt xe, lại có nhiều đường quốc lộ, đường lớn, xe container… nên sẽ khá ồn ào và phức tạp. Người thuê nên ưu tiên vị trí gần nơi mình học tập và làm việc để thuận tiện di chuyển tránh tình trạng kẹt xe giờ cao điểm.

Để biết cụ thể hơn về một số loại hình phòng trọ cho thuê tại Thủ Đức cũng như những lưu ý khi thuê trọ tại đây, mời các bạn theo dõi video review 3 phòng trọ Thủ Đức giá tầm 3-6 triệu/tháng dưới đây. Video nằm trong series "Tìm nhà không khó" do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 12/2022:

Hải Âu

Xem thêm: