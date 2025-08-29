So với các nạp âm khác của mệnh Hỏa, Tích Lịch Hỏa là một nạp âm khá đặc biệt. Bởi đây không phải là ngọn lửa cháy thông thường, mà là tia lửa, tia sét trên trời. Vậy ý nghĩa thực sự của mệnh Tích Lịch Hỏa là gì? Những phân tích sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nạp âm này.

Mệnh Tích Lịch Hỏa Là Gì?

Tích Lịch Hỏa nghĩa là “lửa sấm sét” – những tia lửa, tia điện được hình thành khi trời mưa giông. Điểm đặc biệt của lửa sấm sét là có tính “hai mặt”, vừa có thể phá hủy (gây ra những vụ cháy lớn), vừa có khả năng tái tạo (giúp thực vật phát triển).

Định nghĩa này phần nào giúp chúng ta hiểu được tính cách đặc trưng của người mang mệnh Tích Lịch Hỏa, đó là sự thẳng thắn, bộc trực nhưng có phần nóng nảy. Đặc biệt, họ thường thay đổi đột ngột cảm xúc, hành vi của mình khiến người khác khó đoán, khó bắt kịp.

Tuy nhiên, lửa sấm sét mang nguồn năng lượng lớn và có sức bùng nổ, do đó, người mệnh này được đánh giá cao ở khả năng tập trung. Khi được đặt trong hoàn cảnh, điều kiện phù hợp, họ sẽ phát huy hết năng lực cũng như có những đột phá mạnh mẽ. Nhờ đó, dễ dàng đạt được mục tiêu, kế hoạch đã định.

Tích Lịch Hỏa là nạp âm của mệnh Hỏa, mang ý nghĩa “lửa sấm sét”. Ảnh: lichviet.app

Người Mệnh Tích Lịch Hỏa Sinh Năm Nào?

Các tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, 2008 và Kỷ Sửu sinh năm 1949, 2009 thuộc mệnh Tích Lịch Hỏa.

Mậu Tý 1948, 2008

Tuổi này được gọi là Thương Nội Chi Thử, nghĩa là “chuột trong kho”. Ở trong kho, chuột không cần phải làm gì cũng có thức ăn để sống, chỉ những người an nhàn, không cần làm lụng vất vả.

Tuy nhiên, Thiên can Mậu thuộc hành Thổ, Địa chi Tý thuộc hành Thủy. Mà Thổ khắc Thủy theo quy luật tương sinh nên người sinh năm 1948, 2008 tuổi Mậu Tý có cuộc sống hơi “gập ghềnh”, trắc trở. Trong công việc, họ dễ gặp trường hợp bị cấp trên chèn ép, gây áp lực.

Kỷ Sửu 1949, 2009

Người tuổi Kỷ Sửu (sinh năm 1949 và 2009) được gọi là "Lâm Nội Chi Ngưu", tức "trâu trong chuồng". Hình ảnh này nói lên tính cách chăm chỉ, ổn định và sống nội tâm của họ. Họ không thích sự ồn ào, phô trương mà luôn hướng đến cuộc sống bình lặng, an phận.

Thiên can Kỷ thuộc hành Thổ, Địa chi Sửu cũng thuộc hành Thổ. Thổ – Thổ tương hòa tương hợp nên người tuổi này có cuộc sống bình yên. Ngoài ra, họ cũng gặp nhiều cơ hội và may mắn trong cuộc sống. So với người mệnh Tích Lịch Hỏa tuổi Mậu Tý nói trên thì người tuổi này tuy cùng mệnh nhưng vận mệnh lại suôn sẻ hơn.

Các tuổi Mậu Tý, Kỷ Sửu mang nạp âm Tích Lịch Hỏa. Ảnh: docungtamlinhviet.com

Tích Lịch Hỏa Hợp Mệnh Gì, Khắc Mệnh Gì?

Mặc dù cùng mang nạp âm Tích Lịch Hỏa, nhưng số mệnh của mỗi người sinh vào các năm khác nhau sẽ có sự khác biệt do sự kết hợp của Thiên can và Địa chi. Tuy nhiên, về mặt phong thủy, những người mệnh Tích Lịch Hỏa đều có chung quy luật tương sinh, tương khắc với các nạp âm khác.

Mệnh Hợp Tích Lịch Hỏa

Những mệnh hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa bao gồm:

Mệnh Hỏa: Hỏa và Hỏa tương hòa, tương hợp nên khi kết hợp cùng nhau sẽ bổ trợ lẫn nhau. Nhờ đó, chủ mệnh như được củng cố sự tự tin, mạnh mẽ và tiếp thêm năng lượng để chinh phục những thử thách.

Mệnh Mộc: Vì Mộc sinh Hỏa nên đây là mối quan hệ tương sinh mà người mệnh Hỏa nói chung và nạp âm Tích Lịch Hỏa nói riêng cần chú ý. Hợp tác làm ăn hay kết bạn, nên duyên với người mệnh Mộc sẽ giúp chủ mệnh gặp được nhiều may mắn và thuận lợi.

Mệnh Khắc Tích Lịch Hỏa

Thủy khắc Hỏa và Hỏa khắc Kim theo Ngũ hành tương khắc. Do đó, mệnh Thủy và mệnh Kim không hợp với Tích Lịch Hỏa, cụ thể:

Mệnh Thủy: Nước và lửa là 2 yếu có sự xung khắc mạnh mẽ. Nguyên nhân là do lửa có thể bị dập tắt nhanh chóng bởi nước. Vì vậy, chủ mệnh Tích Lịch Hỏa không nên kết hợp với mệnh Thủy, nếu không sẽ gây ra những xung đột, mâu thuẫn lớn, khiến mọi thứ bị trì trệ, thất bại.

Mệnh Kim: Sức nóng từ lửa có thể làm kim loại – dù cứng rắn đến đâu cũng bị nóng chảy. Hay nói cách khác, lửa làm kim loại bị suy yếu, thay đổi hình dạng, đặc tính. Điều này cũng có nghĩa khi tương tác với Kim, Hỏa sẽ bị tiêu tốn năng lượng, dẫn đến mệt mỏi, tiêu hao năng lượng.

Quy luật tương sinh và tương khắc trong ngũ hành. Ảnh: Cafef.vn

Tích Lịch Hỏa Hợp Màu Gì, Kỵ Màu Gì?

Là một nạp âm của mệnh Hỏa nên Tích Lịch Hỏa hợp với màu sắc của mệnh Hỏa và rất hợp với màu sắc của mệnh Mộc. Ngược lại, người mang mệnh này kỵ màu sắc của mệnh Kim và mệnh Thủy.

Tích Lịch Hỏa Hợp Màu Gì?

Người mệnh Tích Lịch Hỏa hợp các màu: đỏ, hồng, cam, tím, xanh lá, xanh lục.

Cụ thể, người mệnh Tích Lịch Hỏa nên sử dụng các màu đỏ, hồng, cam, tím của mệnh Hỏa. Những gam màu này có tác dụng bổ trợ, giúp đỡ và củng cố sức mạnh của chủ mệnh. Nhờ đó, chủ mệnh có thêm năng lượng và sự tự tin, sáng suốt trong mọi quyết định.

Bên cạnh đó, vì Mộc sinh Hỏa nên các màu xanh lá, xanh lục của mệnh Mộc rất hợp với mệnh Tích Lịch Hỏa. Đây là những gam màu có thể mang lại năng lượng tích cực cho chủ mệnh. Đồng thời, có khả năng cải thiện phong thủy, giúp chủ mệnh được may mắn, bình an và gặp nhiều thuận lợi.

Tích Lịch Hỏa Kỵ Màu Gì?

Tích Lịch Hỏa kỵ các màu: trắng, ghi, xám, bạc, ánh kim, xanh biển, xanh đen, đen.

Cụ thể, như đã phân tích mệnh khắc với Tích Lịch Hỏa là gì ở trên thì Thủy khắc Hỏa. Do đó, những gam màu như xanh biển, xanh đen, đen của mệnh Thủy rất kỵ với Tích Lịch Hỏa. Sử dụng những màu sắc này có thể cản trở, gây khó khăn và bất lợi cho chủ mệnh.

Ngoài ra, mệnh Tích Lịch Hỏa cũng không hợp với các màu thuộc mệnh Kim như trắng, xám, ghi, bạc, ánh kim. Vì Hỏa khắc Kim nên trong quá trình tương tác, mệnh Hỏa sẽ bị tiêu hao năng lượng. Việc sử dụng các màu này có thể khiến người mệnh Tích Lịch Hỏa dễ mất đi sự sáng suốt, dẫn đến những quyết định sai lầm.

Các màu hợp và kỵ với người mang nạp âm Tích Lịch Hỏa. Ảnh: Vietnamwork.vn

Tích Lịch Hỏa Hợp Hướng Nào, Nên Tránh Hướng Nào?

Xác định hướng hợp mệnh có thể hỗ trợ bạn trong việc sắp xếp nhà cửa, đặt bàn làm việc hay chọn hướng xuất hành, từ đó thu hút vượng khí, mang lại may mắn, bình an và tài lộc.

Tích Lịch Hỏa Hợp Hướng Nào?

Các hướng tốt cho người mang nạp âm Tích Lịch Hỏa bao gồm hướng Nam, Đông và Đông Nam, trong đó:

Hướng Nam: Đây là hướng có lợi cho công danh sự nghiệp. Bố trí phòng làm việc hay bàn làm việc hướng này giúp chủ mệnh có thêm sự tự tin và sáng suốt, rất phù hợp với những người làm lãnh đạo.

Hướng Đông: Hướng này có lợi cho sức khỏe, tinh thần và trí tuệ của chủ mệnh. Xây nhà, đặc biệt là bố trí phòng ngủ hướng Đông sẽ giúp chủ mệnh luôn có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và đầu óc tỉnh táo.

Hướng Đông Nam: Nếu chủ mệnh là người làm kinh doanh, buôn bán thì nên mở cửa hàng hướng này. Bởi đây là hướng có lợi về tài lộc, tài chính, giúp việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi.

Xây nhà hay bố trí phòng làm việc hướng Nam, Đông hoặc Đông Nam rất có lợi cho người mệnh Hỏa. Ảnh: maisonoffice.vn

Tích Lịch Hỏa Nên Tránh Hướng Nào?

Ngược lại với những hướng trên, người mệnh Tích Lịch Hỏa cần tránh các hướng sau:

Hướng Bắc: Hướng này đại diện cho hành Thủy – cực kỳ xung khắc với hành Hỏa. Dù xây nhà, bố trí phòng làm việc hay xuất hành, cầu tài, chủ mệnh cũng cần tránh hướng này, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là thất bại, phá sản, thiệt hại sức khỏe.

Hướng Tây: Đại diện cho hành Kim nên hướng này cũng không hợp với mệnh Tích Lịch Hỏa. Chủ mệnh có thể gặp nhiều rắc rối và bất lợi cũng như đưa ra những quyết định sai lầm do thiếu tỉnh táo, sáng suốt.

Mệnh Tích Lịch Hỏa cần tránh các hướng Tây và Bắc trong phong thủy nhà ở. Ảnh:onehousing.vn

Nhìn chung, Tích Lịch Hỏa là một nạp âm khá đặc biệt của mệnh Hỏa. Nhưng cũng giống như các nạp âm khác, nạp âm này vẫn tuân theo những quy luật của Ngũ hành, Bát quái. Nắm bắt Tích Lịch Hỏa là gì, hợp mệnh nào, màu nào và hướng nào sẽ giúp chủ mệnh có được những quyết định đúng đắn và sáng suốt trong phong thủy nhà ở, hợp tác làm ăn,… Bạn đọc hãy truy cập vào Wiki BĐS mỗi ngày để được cập nhật liên tục nhiều bài viết thú vị khác về phong thủy, thị trường bất động sản,…

————

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 28/08/2025 – 12:08

Link nguồn: https://reatimes.vn/menh-tich-lich-hoa-la-gi-kham-pha-tu-vi-va-cach-cai-thien-van-menh-nguoi-tuoi-2008-2009-202250828150239143.htm