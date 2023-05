Tiêu thụ xi măng năm 2018 vượt xa so với kế hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, trong 10/2018, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng khoảng 85,23 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 100% kế hoạch tiêu thụ từ 83-85 triệu tấn sản phẩm xi măng của cả năm. Riêng Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ khoảng 23,87 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 10, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa khoảng 6,09 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế, từ đầu năm đến nay, tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa đạt khoảng 59,18 triệu tấn.

Thị trường xuất khẩu sản phẩm xi măng tiếp tục bứt phá với những con số khả quan khi trong tháng 10/2018 xuất khẩu ước đạt 2,66 triệu tấn sản phẩm, tăng 0,46 triệu tấn so với tháng 9 trước đó. Trong 10/2018, xuất khẩu sản phẩm xi măng ước đạt khoảng 26,05 triệu tấn, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ những bứt phá trong khâu tiêu thụ sản phẩm tại thị trường xuất khẩu, kết thúc tháng 10/2018, sản lượng xuất khẩu xi măng đã vượt kế hoạch xuất khẩu từ 18 – 19 triệu tấn của cả năm khoảng 7,05 triệu tấn.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản lượng xi măng tiêu thụ tại thị trường nội địa từ nay đến cuối năm sẽ vẫn tiếp tục tăng do thời tiết rất thuận tiện cho việc xây dựng. Đây cũng là thời điểm nhiều dự án xây dựng, bất động sản gấp rút được hoàn thành để mở bán vào dịp cuối năm. Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu sản phẩm vẫn tiếp tục tăng do không gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của xi măng Trung Quốc vì sản phẩm của nước này đang dừng sản xuất. Vì vậy, dự báo sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng được sẽ vượt rất xa so với mục tiêu kế hoạch đề ra của cả năm.