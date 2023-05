Tìm cơ hội mua nhà khi thị trường khó khăn

Khó chờ giá nhà giảm

Tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng sau nhiều năm làm việc, anh Nguyễn Thanh Hòa, kỹ sư cơ khí công tác tại TP. Thủ Đức cho biết, dù số tiền sở hữu vẫn chưa đủ để mua 1 căn hộ rộng rãi cho gia đình, anh vẫn quyết định mua vì giai đoạn này thị trường ổn định về giá. Vào Sài Gòn đã lâu, chứng kiến giá nhà tăng qua các năm nên anh biết nếu thị trường tốt lên, giá nhà sẽ lại tăng và càng khó mua hơn. Cũng đã tính chuyện tự vay ngân hàng, nhưng nhiều nơi từ chối nên giờ anh kiếm các dự án sơ cấp có hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi và thanh toán dễ thở.

“Đắn đo bao năm, giờ cảm thấy mua nhà lúc này thích hợp nhất. Nếu cần đi vay thì tìm dự án nào giá mềm chút và chủ đầu tư có chính sách ưu đãi vay tốt. Theo tôi ai có tài chính mạnh thì mua nhà hoàn thiện, giá căn hộ thứ cấp đang chững lại chứ không “nhảy múa” như thời nóng sốt, thích hợp mua an cư”, anh Hòa cho hay.

Người mua nhà đang phải tính toán thận trọng hơn khi xuống tiền mua nhà và đầu tư BĐS giai đoạn này.

Câu chuyện tranh thủ thị trường “nguội” để mua nhà vẫn đang âm thầm diễn ra tại TP.HCM. Không chỉ người mua thực, giới đầu tư cũng vẫn xuống tiền với các dự án tốt. Trao đổi với Batdongsan.com.vn , ông Linh, một nhà đầu tư cho biết vẫn tham gia đầu tư giai đoạn này, chỉ là lựa chọn thận trọng hơn. “Nhiều người lo mua BĐS lúc này không có thanh khoản nhưng nếu đầu tư đường dài, không lướt sóng thì mua lúc này lại khá tốt. Quan trọng là về lâu về dài thì giá nhà vẫn sẽ tăng, nhu cầu nhà ở tại TP.HCM vẫn rất lớn. Vậy nên nếu đầu tư dài hạn cũng không lo không có thanh khoản”, ông Linh chia sẻ

Thực tế cho thấy, người mua BĐS hiện nay không còn ôm tâm lý giá nhà sẽ giảm. Xét về tốc độ tăng giá, trung bình giá căn hộ TP.HCM tăng từ 5-7%, hiện ở mức trung bình từ 50-75 triệu/m2. Chỉ riêng địa bàn TP. Thủ Đức, giá các dự án chung cư mới thuộc quận 9 cũ trong năm nay đều không dưới 50 triệu đồng/m2, khu vực quận Thủ Đức cũ rơi vào là 80-100 triệu đồng/m2, thậm chí khu vực quận 2 còn không có căn hộ bình dân và trung cấp, chỉ toàn nhà cao cấp và hạng sang, giá từ 80-120 triệu đồng/m2 trở lên.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, giá đất tại nhiều khu vực ở TP.HCM đã tăng 2-3 lần, giá nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng phi mã. Nhà nước lại kiểm soát chặt dòng tiền vào BĐS cũng khiến các chủ đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn phát triển dự án, dẫn đến nguồn cung sản phẩm càng khan hiếm. Với bối cảnh hiện tại, cần ít nhất 2 năm nữa nguồn cung nhà ở mới có thể cải thiện, còn từ nay tới cuối năm vẫn sẽ khan hiếm, giá nhà cũng khó có thể giảm trong ngắn hạn khi các loại chi phí đầu vào đồng loạt tăng cao như hiện nay.

Tranh thủ cơ hội sở hữu nhà trong giai đoạn trầm lắng

Mặc dù giá nhà ở hầu hết dự án đều đã neo ở mức cao, nhưng điều đó không hẳn khép lại cơ hội sở hữu nhà ở của người dân. Tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com,vn cho thấy, với khoản tài chính khoảng 2-2,5 tỷ đồng, người có nhu cầu vẫn có thể mua được nhà chung cư diện tích nhỏ, đã qua sử dụng và một số dự án mới triển khai ở khu vực ngoại thành.

Chẳng hạn, tại quận 2 cũ, với khoảng từ 2-2,2 tỷ đồng, người mua nhà có thể tiếp cận căn hộ có diện tích 30-36 m2 tại một số dự án La Astoria, Petroland, An Lộc – An Phúc, Thủ Thiêm Xanh. Tương tự, trên địa bàn quận 9 cũ, một số dự án căn hộ vẫn còn giao dịch trong vùng giá này, nhưng diện tích nhỏ như EHome, Thủ Thiêm Garden, Citrine Apartment, Ricca, Flora Anh Đào, Flora Kikyo, Flora Fuji, The Eastern… Các dự án này phần lớn đã bàn giao từ 6-10 năm trước, thuộc phân khúc nhà ở bình dân hoặc trung cấp.

Nếu biết lựa chọn, người mua vẫn tìm thấy được nhiều dự án có giá vừa tầm tay ở thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Còn nếu muốn sở hữu nhà mới, ở khu vực TP. Thủ Đức hiện chỉ có dự án khu phức hợp MT Eastmark City tại mặt tiền đường Vành đai 3 là cái tên được nhắc tới khi đang có tầm giá bán dưới 40 triệu/m2, mềm nhất khu Đông hiện nay và có chính sách thanh toán phù hợp với người trẻ. Cụ thể, dự án này đang giới thiệu các tháp trong giai đoạn 2 với khoảng 600 căn hộ ven sông với giá từ 39 triệu/m2. Đơn vị phát triển và chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách hỗ trợ vay, khách hàng chỉ cần thanh toán trước từ 20% giá trị và được ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng. Dự án này quy mô gần 2.000 căn hộ – văn phòng và shophouse, nằm liền kề với cụm các khu đô thị quy mô khác như Vinhome Grand Park, các dự án hạ tầng trọng điểm nên phù hợp để an cư và đầu tư dài hạn.

Ngoài ra với tầm giá cao hơn, từ 45-55 triệu đồng/m2, người mua có thể lưu tâm đến các dự án như Fiato Premier, Saito Residence tại TP. Thủ Đức hay Akari Flora, Flora panorama ở khu Tây và khu Nam. Các dự án này tuy giá nhỉnh hơn nhưng có chính sách hỗ trợ vay tốt và chất lượng dự án, tiện ích dịch vụ đảm bảo cho công đồng cư dân sinh sống.

Từ đầu năm 2022, lạm phát có nguy cơ tăng nhanh, vật giá leo thang khiến không ít người có dòng tiền tiết kiệm lo tiền mất giá. Vậy nên dù chưa để dành được như dự kiến, không ít hộ gia đình vẫn chọn đi mua nhà lúc này với hi vọng thị trường giảm nhiệt thì chính sách ưu đãi khi mua cũng tốt hơn. Và thực tế, nếu biết tính toán, lựa chọn khôn ngoan, cơ hội vẫn có với người mua ở thực và đầu tư dài hạn.

Phương Uyên