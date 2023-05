Tìm hiểu gạch Mosaic – Nghệ thuật từ những mảnh ghép

Dù mới xuất hiện và phổ biến trên thị trường vật liệu ốp lát, trang trí, hoàn thiện nhà những năm gần đây, gạch Mosaic đang dần chứng tỏ sức hút của mình, được các chủ đầu tư lựa chọn cho các hạng mục trang trí từ nội thất đến ngoại thất, từ nhà ở dân dụng đến công trình công cộng. Khả năng ứng dụng đa dạng, linh hoạt của gạch Mosaic mang đến những không gian đẹp, sang trọng, khác biệt và giàu tính nghệ thuật. Vậy gạch Mosaic là gì? Có những loại gạch Mosaic nào? Ứng dụng gạch Mosaic ra sao trong thiết kế, trang trí kiến trúc? Cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu về gạch Mosaic trong bài viết này nhé!

1. Gạch Mosaic là gì?

Mosaic (hay còn gọi là “khảm” hoặc “ghép mảnh”) là một hình thức nghệ thuật trang trí, tạo ra hình ảnh tổng thể, một mảng màu hay mảng hoa văn có chủ đích từ việc ghép những mảnh nhỏ lại với nhau. Những mảnh nhỏ này gọi là "vật để khảm", thường là các vật chất rắn, phẳng, phần lớn có hình khối vuông vức như đá, thủy tinh màu, gương, kính, gỗ,… Trong xây dựng – kiến trúc, những ‘"vật để khảm" này được gọi chung là gạch Mosaic. Tùy từng chất liệu hình thành, gạch Mosaic được phân thành các loại khác nhau, có tên gọi cụ thể như: làm bằng gốm thì gọi là gạch Mosaic gốm, bằng thuỷ tinh thì gọi là gạch Mosaic thủy tinh, tương tự với gạch Mosaic đá, gạch Mosaic gỗ,… Đặc tính vật lý của chất liệu và kỹ thuật lắp ghép chính là điểm tạo nên tính chất nghệ thuật, vẻ khác biệt của gạch Mosaic.



Gạch Mosaic là một trong những xu hướng trang trí nội, ngoại thất được ưa chuộng những năm gần đây.

Theo các nhà nghiên cứu, nghệ thuật Mosaic đã bắt đầu xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ III TCN, hình thành trong nền văn minh Lưỡng Hà với những mảnh ghép đầu tiên được làm từ ngà voi và đá màu. Mosaic tiếp tục ghi dấu ấn suốt chiều dài lịch sử của các nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại, chủ yếu được dùng trong trang trí các cung điện, đền thờ. Đến thời Trung cổ, khảm Mosaic đã trở thành một kỹ thuật phổ biến trong trang trí, là lựa chọn tất yếu khi trang trí nội thất.



Nghệ thuật Mosaic được ứng dụng để trang trí một đền thờ Hồi giáo ở Ấn Độ.

Ngày nay, Mosaic là hình thức nghệ thuật thủ công rất phổ biến, được ứng dụng rộng rãi trong trang trí nội thất cũng như ngoại thất, xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình kiến trúc, tranh ghép hiện đại. Tại Việt Nam, gạch Mosaic dù mới du nhập cách đây không lâu nhưng đã nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường vật liệu trang trí, hoàn thiện nhà ở cũng như công trình công cộng.

2. Ưu điểm của gạch Mosaic

Gạch Mosaic được hình thành từ quá trình nung chảy ở nhiệt độ cao (800-1300 độ C), sau đó xử lý rồi cán thành từng viên nhỏ, kích thước cạnh khoảng 2-10cm. Nhờ quá trình này, gạch Mosaic có một số ưu điểm đáng chú ý sau:

– Độ bền cao, cứng, nhẹ, không thấm nước, không bị ăn mòn do hóa chất.

– Kích thước mỗi viên nhỏ nên ít rơi vỡ, dễ vận chuyển, thi công.

– Kết dính bằng keo chuyên dụng, tạo thành những vỉ gạch rất chắn chắn.

– Tính thẩm mỹ cao, có thể sáng tạo trong cách ghép, tạo ra những mảng màu, hoa văn đa dạng, khác lạ.

– Khả năng ứng dụng cao, phù hợp với nhiều loại hình không gian.

3. Phân loại gạch Mosaic

Như đã nói ở trên, tùy theo chất liệu, gạch Mosaic được chia thành nhiều loại khác nhau. Trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, có 4 loại gạch Mosaic phổ biến sau:

Gạch Mosaic gốm sứ (gạch Mosaic ceramic)

Loại gạch Mosaic này có ưu điểm chống ẩm, chống thấm tốt, độ chống mài mòn cao. Bề mặt sản phẩm thô, có thể được tráng thêm lớp men và nung để đạt độ bóng cao hơn, ít bám bẩn, dễ dàng lau chùi, vệ sinh. Tuy nhiên, do độ kết dính thấp nên gạch Mosaic gốm sứ thường dùng để lát phòng bếp, phòng tắm hoặc các không gian ngoài trời như bể bơi.

Gạch Mosaic đá marble

Gạch Mosaic đá marble rất đa dạng về màu sắc, chủng loại, mẫu mã, sử dụng hoa văn thiên về chủ đề thiên nhiên nên được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà ở cũng như địa điểm kinh doanh, nhà hàng, khách sạn,… Sự đa dạng, phong phú về thiết kế, hoa văn cho phép chủ đầu tư hay kiến trúc sư, người thiết kế thoải mái lựa chọn, sáng tạo theo các phong cách khác nhau, phù hợp với gu thẩm mỹ, thể hiện dấu ấn cá nhân.

Gạch Mosaic thủy tinh

Gạch Mosaic thủy tinh được đánh giá cao về độ an toàn do thành phần được kết hợp từ các khoáng chất thiên nhiên và thủy tinh, có trọng lượng nhẹ, không bị ăn mòn bởi các chất hóa học, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, chất liệu thủy tinh cho phép sử dụng dải màu rất rộng nên loại gạch này có nhiều màu sắc phong phú, tạo ra nhiều mẫu thiết kế đẹp. Về giá thành, gạch thủy tinh Mosaic đắt hơn đáng kể so với gạch gốm sứ hay đá. Loại gạch này thường được dùng để ốp trang trí hành lang, phòng tắm hoặc các khu vực ngoài trời.

Gạch Mosaic gỗ

Ngoài ưu điểm độ bền cao, khả năng kháng ẩm tốt, gạch Mosaic gỗ được nhiều người yêu thích vì chất liệu gỗ đem đến hơi thở thiên nhiên, tạo vẻ gần gũi, mộc mạc cho không gian ứng dụng. Gỗ được dùng để sản xuất gạch Mosaic gỗ chủ yếu là lõi của các loại gỗ cứng, có nhiều hoa văn, màu sắc đa dạng về màu sắc, phù hợp với nhiều không gian. Bên cạnh đó, gạch Mosaic gỗ còn có khả năng cách âm tốt nên thường được dùng để trang trí những khu vực cần cách âm, tiêu âm.

4. Ứng dụng gạch Mosaic như thế nào?

Nhờ những ưu điểm vượt trội kể trên, gạch Mosaic được ứng dụng để trang trí nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, sảnh khách sạn, resort, sân vườn, hồ bơi,… Thay vì những bức tường sơn màu đơn điệu, ốp gạch Mosaic trang trí sẽ tạo điểm nhấn giúp nâng tầm không gian, thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ của chủ đầu tư.

Gạch Mosaic ốp phòng tắm

Giữa vô số lựa chọn vật liệu ốp lát phòng tắm như gạch men, gạch bông hay đá granite, gạch Mosaic với các ưu điểm nổi trội như không thấm nước, khả năng chống trơn trượt cao nên được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian phòng tắm luôn ẩm ướt. Ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp gạch Mosaic trong các phòng tắm ở nhà riêng cũng như khách sạn, resort cao cấp.

Gạch Mosaic ốp phòng bếp

Với sự đa dạng về màu sắc, hoa văn, kích thước và kiểu dáng, gạch Mosaic mang đến cực nhiều lựa chọn để thiết kế phòng bếp sang trọng, hiện đại, ấm cúng. Khả năng chống bám bẩn, dễ vệ sinh của vật liệu này giúp người nội trợ yên tâm khi nấu nướng, không ngại thức ăn bám dính lên tường. Trong phòng bếp, gạch Mosaic thường được dùng để ốp backsplash (phần tường phía sau bếp hoặc bồn rửa).

Gạch Mosaic ốp phòng khách

Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên chọn loại gạch nào ốp lát phòng khách thì gạch Mosaic có thể là một gợi ý đáng cân nhắc. Với không gian này, gạch Mosaic gốm sứ và gạch Mosaic thủy tinh thường được lựa chọn nhiều hơn cả vì có độ bóng, độ trong suốt, tính thẩm mỹ cao, họa tiết và màu sắc đa dạng. Tuy nhiên, cần chú ý phối hợp hài hòa màu sắc, hoa văn của gạch Mosaic với gạch lát sàn và nội thất phòng khách để không tạo cảm giác rườm rà, rối mắt.

Gạch Mosaic ốp phòng ngủ

Không nhiều gia chủ chọn gạch Mosaic làm vật liệu ốp phòng ngủ nhưng nếu bạn thích, đây vẫn là một lựa chọn phù hợp, thể hiện cá tính riêng của bạn. Gạch Mosaic sẽ mang lại vẻ mới mẻ, sang trọng và độc đáo là phòng ngủ của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý chọn gạch Mosaic màu sắc nhẹ nhàng, hài hòa, không quá rực rỡ, chói mắt, dễ kích thích thị giác quá mức, ảnh hưởng đến khả năng thư giãn, nghỉ ngơi của cơ thể. Dòng sản phẩm gạch Mosaic gỗ màu sắc tự nhiên là lựa chọn tối ưu.

Gạch Mosaic ốp cầu thang

Trang trí cầu thang bằng gạch Mosaic là xu hướng mới nổi trong thiết kế nội thất những năm gần đây. Những mảng màu tươi vui, họa tiết sinh động của gạch Mosaic giúp cầu thang trở thành điểm nhấn, thu hút mọi ánh nhìn.

Gạch mosaic ốp lát hồ bơi

Nhờ những đặc tính như không thấm nước, bề mặt sáng bóng, không gồ ghề, gạch Mosaic cũng thường được dùng để ốp lát hồ bơi. Người ta hay dùng gạch tông màu xanh lam, khi có ánh nắng chiếu xuống bể bơi sẽ tạo hiệu ứng lung linh, hấp dẫn. Có thể lát gạch theo từng mảng màu đơn giản hoặc tạo hình chủ đề đại dương như cá heo, cây dừa, sóng biển hay tên, logo của khách sạn, khu nghỉ dưỡng,…

Hy vọng với bài viết trên đây, bạn đọc đã hiểu hơn về gạch Mosaic cũng như có những gợi ý, ý tưởng thiết kế, trang trí nhà cửa hay với loại vật liệu này. Hãy hiện thực hoá chúng bằng những dự án thực tế. Batdongsan.com.vn chúc bạn có những công trình ưng ý nhất với gạch Mosaic!

Lan Chi (T.H)