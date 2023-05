Tìm hiểu về biểu tượng cá rồng trong phong thủy

Nguồn gốc của cá rồng

Trong văn hóa dân gian, rồng là một biểu tượng thiêng liêng cổ xưa, có nguồn gốc từ Trung Quốc, là biểu tượng của vua chúa. Dân gian có niềm tin rằng gia đình hoàng gia là con cháu của rồng. Ngày nay, rồng cũng được chọn là biểu tượng tượng trưng hoặc món quà yêu thích cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp và chủ sở hữu. Sở dĩ cá rồng được đặt tên giống với loài vật linh thiêng này là do cá rồng có những vảy vàng đẹp bắt mắt, hình dáng uy nghi, sang trọng và rất quý hiếm.

Ý nghĩa biểu tượng cá rồng trong phong thủy

Với hình dáng đặc biệt gắn với loài vật linh thiêng, người xưa cho rằng cá rồng là hóa thân của thần long nên loài cá này không chỉ mang lại vận may tài lộc mà còn giúp gia chủ trấn an gia trạch, trừ tà ma. Đây là một trong những lý do khiến cá rồng rất được ưa chuộng trong phong thủy, cũng là loài cá cảnh đắt tiền nhất.

Cách sử dụng cá rồng trong phong thủy



Cá rồng trong phong thủy mang ý nghĩa về tiền tài, may mắn

– Màu sắc của cá rồng

Màu sắc của cá được phân tích theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, từng hành sẽ phù hợp với những người khác nhau. Bạn cần tìm hiểu trước mình sinh mệnh gì và áp dụng công thức: Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc… để chọn cá rồng có màu sắc phù hợp.

– Số lượng cá rồng

Bạn có thể sử dụng số lượng cá chuẩn phong thủy trong bể cá, hoặc trong ao nuôi. Quy tắc tốt lành của số 9 có thể sử dụng với 8 con cá vàng hoặc đỏ và 1 con cá đen. Cá đen giúp hấp thụ tất cả năng lượng tiêu cực của bạn. Cá bơi trong bể cá hoặc ao tạo ra năng lượng dương thông qua chuyển động của nước. Các bội số của 3 luôn mang lại năng lượng tốt lành cũng như may mắn. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, các gia đình có thể nuôi 1 con cá đặt trong 1 bể, nếu đặt đúng nơi đúng cách vẫn có tác dụng.

– Vị trí để đặt bể cá rồng

Bể cá rồng nên đặt ở phòng khách, tại các vị trí như sau:

Phía Đông Nam: Đông Nam là khu vực tiền bạc, của cải có thể đặt một bể cá rồng ở đây để kích hoạt tiền bạc và tài sản lớn.

Phía Bắc: Khu vực sự nghiệp là một vị trí tốt khác cho bể cá giúp thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến.

Phía Đông: Sẽ mang lại may mắn lớn về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình khi đặt bể cá ở đây.

Lưu ý, vị trí đặt bể cá rồng nên phối hợp với Phi tinh trong huyền không để đạt được kết quả cao nhất.

Một số biểu tượng khác của cá rồng

Cá rồng có kích thước khá lớn và giá mua đắt đỏ. Do đó, nếu bạn cảm thấy nuôi một con cá lớn như vậy với bể cá trong nhà là điều khó khăn hãy tận dụng năng lượng may mắn của loài vật này thông qua việc sử dụng các đồ vật và tranh in nghệ thuật có hình cá rồng trong nhà. Một trong số này bao gồm:

Tượng cá rồng vàng (đồng) ngậm đồng xu: Bức tượng này là một món đồ trưng bày lý tưởng cho các doanh nhân, những người mong muốn may mắn giàu có.

Tranh cá rồng: Cũng là một đồ trang trí rất tốt cho những ai muốn thăng tiến trong sự nghiệp và kinh doanh

Ngoài các vị trí phía Đông Nam, Bắc, Đông như trên thì các biểu tượng về cá rồng có thể đặt những nơi như sảnh vào doanh nghiệp, lối vào công ty… Chú ý phải để cá ở hướng bơi vào, tránh bơi đi. Có thể đặt biểu tượng cá rồng trên đài phun nước, phong thủy luân mini tại công ty để thúc đẩy doanh số.

Chuyên gia Phong thủy Nhật Lâm

(Phongthuyhiendai.vn – Hotline: 09.07.08.03.03)