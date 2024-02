Tìm Hiểu Về Truy Thu Thuế - Lý Do Khiến Triệu Doanh Nghiệp Mất Tiền Tỷ

Nộp thuế là nghĩa vụ của tất cả doanh nghiệp, nếu không tuân thủ đúng quy định thì đây cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế và nộp phạt lên đến hàng tỷ đồng. Vậy quy định truy thu thuế cụ thể như thế nào? Thời hạn truy thu thuế ra sao? Hãy cùng The Smile tìm hiểu dưới đây.

Theo báo Người lao động đưa tin ngày 29/09/2023, Cơ quan thuế đã ban hành quyết định xử phạt đối với một loạt các doanh nghiệp vi phạm về thuế. Trong đó, nổi bật có thể kể đến Công ty Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam bị truy thu số tiền thuế nộp thiếu lên tới 1.58 tỉ đồng và bị xử phạt 438 triệu đồng vì nộp chậm thuế. Công ty Gỗ An Cường cũng bị truy thu số tiền thuế 1.6 tỷ đồng và xử phạt hành chính 325 triệu đồng cùng 80 triệu đồng vị nộp muộn.

Công ty DNP Holding vì kê khai thuế sai nhiều lần cũng bị truy thu thuế và nộp phạt lên tới 11.99 tỷ đồng. Ngoài ra, một loạt các cá nhân, shop bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử cũng bị sờ gáy vì không nộp thuế theo đúng quy định.

Có thể thấy, số tiền phạt do những vi phạm về thuế không hề nhỏ. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định về nộp thuế để tránh bị truy thu và xử phát số tiền lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Truy thu thuế là quyết định được ban hành bởi Cơ quan thuế. Quyết định này nhằm yêu cầu doanh nghiệp phải nộp đầy đủ phần thuế cần phải đóng vào ngân sách nhà nước. Việc truy thu thuế sẽ diễn ra khi doanh nghiệp dù vô tình hay cố ý nộp thiếu thuế. Chi tiết các trường hợp sẽ bị truy thu thuế như sau:

Việc truy thu thuế được xem là quyết định hành chính. Tuy nhiên, nếu Cơ quan thuế phát hiện những dấu hiệu cố tình vi phạm và vi phạm nhiều lần, các cá nhân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Truy thu thuế sẽ áp dụng cho tất các các loại thuế gồm:

Về thời hạn truy thu thuế được quy định rõ tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

“a) Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ tiền thuế truy thu (số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định, tiền chậm nộp tiền thuế) vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

b) Thời hạn truy thu thuế tại điểm a khoản này chỉ áp dụng đối với các khoản thuế theo pháp luật về thuế và khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với các khoản thu từ đất đai hoặc khoản thu khác do cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân thì cơ quan có thẩm quyền xác định thời hạn truy thu theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan nhưng không ít hơn thời hạn truy thu theo quy định tại điểm a khoản này.”

Kê khai thuế là hạng mục công việc phức tạp đòi hỏi những người làm chuyên nghiệp để tránh những sai sót.

