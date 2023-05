Tín dụng bất động sản: Không nên quá lo lắng!

Để kinh tế phát triển, cần có nhà máy, văn phòng, cửa hàng;… để tạo ra cơ sở sản xuất – kinh doanh và các điều tiên quyết để có các cơ sở này chính là phải có một sản phẩm BĐS nào đó.

Đối với người tiêu dùng, BĐS là một dạng sản phẩm vừa thiết yếu (ai cũng cần có nhà để ở), vừa xa xỉ (khi nhu cầu BĐS không chỉ để ở mà còn để tận hưởng cuộc sống). Như vậy có thể thấy, BĐS không chỉ là đầu vào thiết yếu của quá trình sản xuất, mà còn là sản phẩm tiêu dùng quan trọng đối với một người tiêu dùng điển hình.

Đồng thời, BĐS còn là phương tiện tích trữ tài sản và là phương tiện chủ yếu để đảm bảo các khoản vay phục vụ các mục đích sản xuất và tiêu dùng khác. Khi giá BĐS tăng lên thì tài sản của người dân tăng lên, người ta có khả năng tiếp cận tín dụng tốt hơn, tiêu dùng và đầu tư sẽ tăng lên, qua đó sẽ hỗ trợ tăng trưởng sản xuất.

Các tổ chức tín dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng cho

người mua nhà trong năm 2017. Ảnh: Lê Toàn

Mặc dù BĐS là ngành thiết yếu trong nền kinh tế, sự phát triển ổn định của ngành này là động lực quan trọng để phát triển bền vững nền kinh tế nói chung, song cũng tiềm ẩn rủi ro cao khi rất dễ tạo ra các "bong bóng" đầu cơ và có nguy cơ gây đổ vỡ cả nền kinh tế khi các "bong bóng" vỡ.

Do đó, chính sách tiền tệ đối với BĐS không phải là hạn chế tín dụng vào ngành này, mà là phải hỗ trợ để ngành ngày càng phát triển lành mạnh; có các giải pháp kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tối đa các nguy cơ gây ra "bong bóng" trên thị trường.

Tuy tăng trưởng kinh tế năm 2016 và 2017 liên tục có tốc độ khả quan, đạt lần lượt 6,21% và 6,81%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh BĐS trong 2 năm này chỉ lần lượt là 4% và 4,07%. Nếu tính cả ngành kinh doanh BĐS và xây dựng thì tốc độ tăng trưởng chung trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 7,2% và 6,61%, thấp hơn tốc độ tăng chung của cả nền kinh tế và chưa cho thấy có dấu hiệu quá nóng nào.

Tín dụng đối với ngành kinh doanh BĐS vào cuối tháng 11/2017 tăng 8,56% so với cuối năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng tín dụng chung toàn hệ thống và chiếm tỷ trọng 6,53%. Tính cả dư nợ cho vay phục vụ đời sống đối với nhu cầu mua nhà, thì tỷ trọng tín dụng đối với phân nhóm này tại thời điểm 30/11/2017 cũng chỉ tăng khoảng 8,65% so với dư nợ tín dụng chung và tăng khoảng 23% so với tháng 1/2017.

Có thể thấy, năm 2017, một mặt hệ thống các tổ chức tín dụng đã đáp ứng được nhu cầu tín dụng để phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân, mặt khác vẫn đảm bảo kiểm soát để thị trường BĐS không tăng đột biến, tạo "bong bóng" bất lợi cho nền kinh tế.

Động thái Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn từ 50% năm 2017 xuống còn 45% năm 2018 và 40% năm 2019 chính là biện pháp để cân đối hài hoà cả hai mục tiêu nói trên, nhằm hỗ trợ nhu cầu phát triển ổn định, bền vững.