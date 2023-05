Tôi ân hận vì không đủ tiền mua nhà khác sau khi bán nhà

Theo chuyên gia bất động sản Phan Công Chánh, giá nhà liền thổ tại Tp.HCM đã chững lại so với thời điểm đầu của cơn sốt đất. Nguyên nhân là giá đã lên quá cao (trung bình 20-30% so với trước cơn sốt) và do tác động của chính sách tín dụng, hơn nữa, sau một thời gian tăng nóng, thị trường cũng đã bước vào giai đoạn tích lũy. Ông Chánh cho hay, theo quan sát của ông, một số khu vực tăng nóng và ảo có hiện tượng giảm khoảng 10-15% như các vùng rìa của Hóc Môn, Củ Chi, quận 9. Còn những khu vực tăng giá thật vẫn đang đứng. Theo ông Chánh, trong tương lai, khả năng nhà liền thổ giảm giá là rất ít. Vì vậy, người mua ở thực nên trang bị kiến thức để biết cách mua trong mọi điều kiện của thị trường.