Tôi hài lòng vì đã bán nhà mới, vay thêm 1,5 tỷ để mua nhà cũ

Anh Chiến Thắng (TP.HCM) chia sẻ câu chuyện bán ngôi nhà yêu thích mà mình tự lên ý tưởng thiết kế để mua một ngôi nhà cũ gần trường học của con:

Năm 2014, tôi xây một ngôi nhà 1 trệt, 2 lầu diện tích 4,5x16m, ngõ rộng 6m ở quận Bình Tân. Đây là căn nhà đầu tiên, là thành quả của tôi sau chuỗi ngày làm việc ngày đêm nên tôi rất hào hứng và tự lên ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà. Ngôi nhà không quá xa đường lớn nhưng nằm trong hẻm nên rất yên tĩnh, cách chỗ tôi làm chỉ 2km.

Hai năm sau khi xây nhà, tôi cưới vợ, sinh con đầu lòng và vẫn sống trong căn nhà này. Vợ tôi mở cửa hàng spa ngay ở tầng 1. Cuộc sống vẫn rất tốt đẹp cho đến cuối năm 2018, hai vợ chồng bắt đầu tính dần đến chuyện gửi con đi học mầm non. Tôi muốn cho con học trường công vì tôi nghĩ mới mầm non thì không quá quan trọng, mai này lớn hơn học trường công càng có ý chí phấn đấu rồi cho con đi học thêm ở ngoài. Có điều, theo tôi thăm dò được thì các trường thuộc phường tôi ở khá tuềnh toàng. Tôi vẫn nghĩ học trường công trước rồi sau này chuyển sang trường tư, trường quốc tế thì con sẽ dễ thích nghi hơn, càng thích thú hơn. Nhưng vợ tôi thì lại nghĩ khác. Cô ấy muốn cho con học trường mầm non quốc tế để tạo môi trường tốt nhất cho con phát triển, định hình tính cách ngay từ đầu.



Anh Thắng bán ngôi nhà mình tự lên ý tưởng thiết kế để mua một ngôi nhà cũ gần trường học của con. Ảnh minh họa

Đắn đo mãi, hai vợ chồng quyết định tạm thời gửi con ở trường công trước để xem tình hình. Gửi con được 4 tháng, chúng tôi đành phải bàn tính đến phương án khác vì hai vợ chồng đều bận rộn, không thể 4 rưỡi là về đón con, con thì nay ngã bị đau chỗ này, mai xây xát chỗ kia. Bà thì đau chân nên chúng tôi cũng không muốn nhờ lên đưa đón cháu đi học.

Vợ tôi ưng một trường mầm non quốc tế nhưng ở quận Tân Phú. Mai này khi con lớn hơn thì đi học trường cấp 2, cấp 3 quanh khu vực đó cũng khá gần. Suy đi tính lại, thuê người đưa đón con thì không an tâm nên chúng tôi tính sẽ sang đó thuê nhà để ở tạm, cho thuê nhà cũ để bù ngang chi phí. Bởi thực sự, tôi rất ngại chuyển nhà, nhất là ngôi nhà này tôi dành ra rất nhiều tâm huyết để trang trí. Chúng tôi đi tìm thuê nhà thì lại ngắm được một ngôi nhà cấp 4 không mới nhưng rộng hơn nhà cũ (5x18m), có vườn nhỏ phía sau nhà. Mặt tiền rộng hơn nhà cũ, đường lớn, khu vực đông dân nên nhiều khả năng sẽ tốt hơn cho việc kinh doanh của vợ tôi. Duy chỉ có tôi sẽ phải chấp nhận đi 5km để đến chỗ làm, không quá xa nhưng chỉ là xa hơn nhà cũ. Vấn đề là nếu bán ngôi nhà đang ở để mua nhà này, chúng tôi phải bù thêm 1,5 tỷ đồng, chưa kể còn phải bỏ thêm chi phí sửa chữa lại trước khi vào ở và kinh doanh ở tầng 1. Lúc này, hai vợ chồng thực sự rất phân vân, ban đầu xây nhà cũ cứ nghĩ sẽ ở cả đời, sau này cả con cháu ở nên tôi đầu tư rất nhiều. Biết trước, tôi đã để sau khi lấy vợ mới xây nhà.

Để chắc chắn, chúng tôi đi thăm dò ý kiến bạn bè, người thân và người dân sống gần ngôi nhà cấp 4 mà chúng tôi ngắm. Thấy phản hồi khá tốt về an ninh, môi trường sống và tiềm năng tăng giá nhà đất… nên tính toán dài hạn, hai vợ chồng quyết định bán ngôi nhà cũ, chuyển sang nhà mới để sớm ổn định cuộc sống. Vay ngân hàng trong 15 năm, mỗi tháng tính cả gốc và lãi, chúng tôi phải trả khoảng 20 triệu. Cũng may là việc làm ăn tốt nên chúng tôi vẫn đảm bảo được.

Bạn bè đến chơi nhà mới ai cũng nói tự nhiên có nhà đẹp lại bán đi, vay thêm tiền để mua nhà cũ xấu hơn. Nhưng với chúng tôi, việc chọn mua ngôi nhà này, chúng tôi đã xem xét và tham khảo ý kiến rất kỹ, đặc biệt là chúng tôi ưu tiên tiêu chí thuận lợi cho việc học hành của con. Hơn nữa, việc kinh doanh của vợ tôi ở nhà mới tốt hơn rất nhiều so với ở nhà cũ. Con tôi từ ngày đi học ở trường quốc tế cũng ngoan ngoãn hơn, vui vẻ, hào hứng hơn. Chỉ khi nào bận quá thì chúng tôi mới phải nhờ bà lên giúp đỡ. Dù hơi tiếc công sức đã bỏ ra cho căn nhà cũ nhưng tôi vẫn rất hài lòng vì lựa chọn đổi nhà của mình. Sang căn nhà này, cuộc sống của chúng tôi thuận tiện hơn rất nhiều. Từ câu chuyện của mình, tôi thấy không nên giữ tư tưởng cả đời chỉ ở 1 ngôi nhà, nếu có cơ hội tốt hơn thì việc thay đổi hoàn toàn không đáng ngại so với việc cứ sống chung với những bất tiện của ngôi nhà cũ. Ngoài kia có thể còn nhiều cơ hội tốt hơn đang chờ đợi.

Khánh Trang