Trường Mầm non Hoa Lan

Trường Mầm non Hướng Dương

Trường Mầm non Mai Vàng

Trường Mầm non Sóc Nâu

Trường Mầm non Thiên Nga

Trường Mầm non Thỏ Hồng

Trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

Trường Mẫu giáo Anh Đào

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

Trường Mẫu giáo Hoàng Yến

Trường Mẫu giáo Hoạ Mi

Trường Mẫu giáo Phong Lan

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Trường Mẫu giáo Vàng Anh