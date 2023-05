Tổng quan về huyện Hóc Môn (TP.HCM)

Huyện Hóc Môn ở đâu?

Hóc Môn nằm ở ngoại thành phía Tây Bắc TP.HCM, cách trung tâm thành phố 20km. Huyện có vị trí địa lý như sau:

Phía Bắc giáp huyện Củ Chi.

Phía Nam giáp quận Bình Tân, quận 12, huyện Bình Chánh.

Phía Đông giáp thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương với ranh giới tự nhiên là sông Sài Gòn.

Phía Tây giáp huyện Đức Hoà của tỉnh Long An.

Cùng chung đặc điểm của TP.HCM, huyện Hóc Môn nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Nhiệt độ cao tương đối ổn định, trung bình từ 25-29 độ C.

Vị trí huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh trên Google Maps.

Hành chính

Huyện Hóc Môn có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Hóc Môn là huyện lỵ và 11 xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông, Trung Chánh, Thới Tam Thôn, Tân Xuân, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Nhị Bình, Đông Thạnh, Bà Điểm.

Diện tích tự nhiên của huyện Hóc Môn là 109,17km2, dân số năm 2019 đạt 542.243 người, mật độ trung bình khoảng 4.967 người/km.

Giao thông

Đường bộ

Quốc lộ 22 (đường Xuyên Á): đoạn qua địa bàn xã Hóc Môn dài 5km, nối huyện lỵ với huyện Củ Chi và cửa khẩu Mộc Bài.

Quốc lộ 1A: đoạn qua địa bàn huyện dài 2km, nối từ An Sương (quận 12) đến Bà Điểm của Hóc Môn và đi các tỉnh miền Đông, miền Tây.

Tỉnh lộ 9, 14, 15, 16 chạy khắp các xã và thị trấn, kết nối vùng với huyện Củ Chi, quận 12, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Hệ thống bến bãi

Bến xe An Sương rộng 1,6 hecta và bến xe Xuyên Á rộng 25 hecta.

Đường sắt

Đường sắt liên đô thị TP.HCM – Tây Ninh dài 139km, kết nối huyện Hóc Môn với quận 12, huyện Củ Chi, cửa khẩu Xa Mát của huyện Tân Biên, Tây Ninh.

Tuyến đường sắt quốc gia phía Tây TP.HCM: Nối huyện Hóc Môn với huyện Bình Chánh và tỉnh Bình Dương.

Tuyến Metro số 2: Nối huyện Hóc Môn với quận 1, quận 2, huyện Củ Chi và tỉnh Tây Ninh.

Đường thủy

Sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa bàn huyện dài 17km, nối Hóc Môn với Củ Chi và nhiều quận trung tâm. Ngoài ra còn có hệ thống sông rạch chẳng chịt như rạch Bến Cát, rạch Bà Hồng, rạch Tra, kênh Cầu Xáng… Gần Hóc Môn có nhiều cụm cảng, cụm tàu thuyền.

Tiện ích

Giáo dục

Trường mầm non: Mầm non Tư thục Sao Mai, Mầm non Tân Xuân, Mầm non Xuân Thới Đông, Mầm non 23/11, Mầm non Nhật Mỹ, Mầm non Hoa Mai…

Trường tiểu học: TH Trần Văn Danh, TH Xuân Thới Thượng, TH Tân Xuân, TH Dương Công Khi, TH Nhị Xuân, TH Tân Hiệp, TH Thới Tam, TH Trần Văn Mười, TH Nguyễn An Ninh, TH Bùi Văn Ngữ, TH Mỹ Huề…

Trường THCS: THCS Thị trấn Hóc Môn, THCS Nguyễn An Khương, THCS Nguyễn Hồng Đào, THCS Xuân Thới Thượng, THCS Tân Xuân, THCS Tô Ký, THCS Bà Điểm, THCS Đỗ Văn Dậy, THCS Phan Công Hớn…

Trường THPT: THPT Bà Điểm, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Tô Ký…

Y tế

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

Trạm Y tế Thị trấn Hóc Môn

Trạm Y tế Xã Trung Chánh

Trạm Y tế Xã Bà Điểm

Trạm Y tế Xã Đông Thạnh

Trạm Y tế Xã Nhị Bình

Trạm Y tế Xã Tân Hiệp

Trạm Y tế Xã Tân Thới Nhì

Trạm Y tế Xã Tân Xuân huyện

Trạm Y tế Xã Thới Tam Thôn

Trạm Y tế Xã Xuân Thới Đông

Trạm Y tế Xã Xuân Thới Sơn

Trạm Y tế Xã Xuân Thới Thượng

Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Huyện Hóc Môn có nhiều khu chợ lâu đời, quy mô lớn, nổi bật nhất là chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM.

Ngoài ra còn có các chợ, siêu thị khác như:

Chợ Đại Hải

Chợ Đông Thạnh

Chợ Nhị Bình

Chợ Xuân Thới Thượng

Chợ Tân Thới Nhì

Siêu thị Co.opmart

Công viên, khu vui chơi

Công viên Đá Nhật – Rinrin Park

Công viên thị trấn Hóc Môn

Công viên văn hoá Tân Thới Nhì

Công viên chợ Hóc Môn

Khu công nghiệp

Huyện Hóc Môn tập trung khá nhiều khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp Bà Điểm – Xuân Thới Thượng (250 ha), cụm công nghiệp Nhị Xuân (180 ha), khu công nghiệp Dương Công Khi (2,7 ha).

Hóc Môn lên quận trước năm 2025?

Theo Kế hoạch về xây dựng Đề án đầu tư – xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc TP.HCM giai đoạn 2021-2030 vừa được UBND TP.HCM ban hành, Hóc Môn cùng Bình Chánh và Nhà Bè sẽ lên quận hoặc thành phố trước năm 2025; Củ Chi và Cần Giờ sẽ lên quận hoặc thành phố trong giai đoạn 2025-2030. Hiện tại, so với 30 tiêu chí của cấp quận hoặc thành phố, huyện Hóc Môn mới đạt 23/30 tiêu chí.

Tình hình thị trường bất động sản tại huyện Hóc Môn

Nằm ở khu vực Tây Bắc TP.HCM, Hóc Môn ghi nhận dân số tăng mạnh trong những năm gần đây, nhất là khi có chính sách giãn dân về vùng ven. Hóc Môn trở thành điểm đến an cư phù hợp với một bộ phần không nhỏ người dân bởi giá bất động sản còn mềm, trong khi vẫn hưởng trọn nhiều chính sách quy hoạch của TP.HCM. Thị trường bất động sản Hóc Môn cũng vì thế mà có nhiều thay đổi với sự xuất hiện của các dự án cơ sở hạ tầng, khu đô thị, chung cư… Tuy nhiên, vì là huyện đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng mà các khu vực quy hoạch chưa đồng đều, gây ra các vấn đề về giấy phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giấy tờ hoàn công… Mặt khác, sản phẩm bất động sản tại Hóc Môn chưa thật sự đa dạng, việc kiểm tra thông tin dự án cũng còn nhiều khó khăn.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Hóc Môn có một số dự án đất nền, dự án đô thị và dự án chung cư. Các dự án có sự tăng giá so với thời gian trước nhưng vẫn còn khá rẻ so với các quận, huyện lân cận nhưng do khu vực này có nhiều biến động nên nhà đầu tư có thể gặp rủi ro nếu không nắm bắt được những diễn biến của thị trường. Trong tương lai, khi cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, các dự án đi vào hoạt động, cùng với chính sách của Nhà nước nhằm đưa huyện Hóc Môn thành trung tâm vùng Tây Bắc TP.HCM, tình hình thị trường bất động sản sẽ còn thay đổi nhiều.

(Tổng hợp)