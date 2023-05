Huyện Trảng Bom (Đồng Nai) được thành lập ngày 01/01/2004 theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Thống Nhất cũ. Huyện nằm dọc theo quốc lộ 1A, là cửa ngõ đi vào TP.HCM nên được đầu tư mạnh về giao thông và có lợi thế phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, huyện cách thành phố Biên Hòa 12km và cách TP.HCM 42km về phía Đông nên thuận tiện cho buôn bán, giao thương và đầu tư công nghiệp.

Trảng Bom Ở Đâu? Vị Trí Huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom vốn là một huyện trung du, có vị trí địa lý như sau:

Phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu và huyện Định Quán

Phía Nam giáp huyện Long Thành

Phía Đông giáp huyện Thống Nhất

Phía Tây giáp thành phố Biên Hòa

Huyện Trảng Bom Đồng Nai

Điều Kiện Tự Nhiên

Trảng Bom là vùng địa hình đồi thấp, thoải, và thấp dần từ Bắc xuống Nam. Nhìn chung, địa hình của huyện khá liên tục, ít bị chia cắt, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng và xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị cũng như các công trình công nghiệp.

Có thể chia địa hình huyện thành 3 khu vực:

Khu vực có địa hình thấp: nằm ở phía Nam và ven Quốc lộ 1A;

Khu vực địa hình cao: nằm ở phía Bắc của huyện;

Khu vực có địa hình trung bình: nằm ở phía Bắc của Quốc lộ 1A.

Huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Nền nhiệt quanh năm duy trì ở mức cao và ổn định, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25-25 độ C, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là 21 độ C, cao nhất từ 34-35 độ C.

Lượng mưa trung bình khoảng 1.800 – 2.000 mm/năm. Lượng mưa phân bổ không đều tạo nên hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm trên 90% lượng mưa hàng năm, trong đó các tháng 8, 9, 10 có lượng mưa cao nhất; có tháng lượng mưa lên đến 500 mm. Các tháng mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với khoảng 10% lượng mưa trong năm. Có một số tháng hầu như không có mưa như tháng 1 và tháng.

Độ ẩm không khí trung bình năm từ 78 – 82%. Các tháng mùa mưa có độ ẩm tương đối cao, dao động từ 85 – 93%. Các tháng mùa khô có độ ẩm tương đối thấp, dao động từ 72 – 82%.

Hướng gió chủ yếu là hướng Đông Nam và Tây Nam. Đi kèm theo hai mùa khô và mưa. Gió thịnh hành trong mùa khô là gió Đông Nam có tần suất 30 – 40%. Gió thịnh hành trong mùa mưa là gió Tây Nam tần suất 66%, tốc độ gió trung bình là 10 – 15m/s mạnh nhất 22,6m/s. Khu vực ít chịu ảnh hưởng của bão, nhưng thường xảy ra các hiện tượng giông giật và lũ quét.

Huyện Trảng Bom Đồng Nai Có Bao Nhiêu Xã?

Huyện Trảng Bom có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Trảng Bom (huyện lỵ) và 16 xã: An Viễn, Bắc Sơn, Trung Hòa, Thanh Bình, Tây Hòa, Sông Trầu, Sông Thao, Quảng Tiến, Hưng Thịnh, Hố Nai 3, Giang Điền, Đồi 61, Đông Hòa, Cây Gáo, Bình Minh, Bàu Hàm.

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020, huyện Trảng Bom có tổng diện tích tự nhiên là 32.724,05 ha, chiếm 5,58% diện tích tự nhiên của tỉnh Đồng Nai.

Khi Nào Trảng Bom Lên Thị Xã?

Hiện địa bàn tỉnh Đồng Nai có 11 đô thị, trong số đó, huyện Long Thành và Trảng Bom hiện là đô thị loại IV. Kế hoạch đặt ra là đưa đô thị Long Thành và Trảng Bom lên thị xã (đô thị loại III) vào năm 2025.

Sở hữu nhiều thuận lợi về vị trí và lợi thế phát triển đô thị, cả 2 đô thị Trảng Bom và Long Thành có tốc độ phát triển đô thị hóa rất nhanh. Đặc biệt, huyện Trảng Bom Đồng Nai nằm tiếp giáp với đô thị lớn nhất tỉnh là Thành phố Biên Hòa.

Kết Nối Giao Thông Huyện Trảng Bom Đồng Nai

Đường bộ

Giao thông đường bộ trong thời gian qua tiếp tục được đầu tư phát triển đã tạo thành một mạng lưới nối kết với tất cả các xã trong huyện và liên thông với các vùng lân cận đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Toàn huyện hiện có 644,30 km đường bộ các loại; trong đó, loại đường bê tông nhựa và thâm nhập nhựa chiếm 45,20%, đường sỏi đỏ chiếm 23,10% và đường đất chiếm 31,70%. Mật độ giao thông đường bộ theo diện tích đạt 2,00 km/km2; theo dân số là 2,5km/1.000 dân.

Đường quốc lộ: có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn với tổng chiều dài 21,8 km, có kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối huyện với các địa phương trong vùng và cả nước.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Trảng Bom.

Đường tỉnh: có 4 tuyến đường tỉnh (bao gồm ĐT.762, ĐT.767, đường Chất thải rắn (ĐT.777) và đường Bắc Sơn – Long Thành) chạy qua địa bàn với tổng chiều dài 32,3 km, có kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Đường huyện: có 10 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 68,1km. Trong đó, loại đường bê tông nhựa và thâm nhập nhựa chiếm 93,70% và đường sỏi đỏ chiếm 6,4%.

Đường đô thị: có 36 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài là 21,30 km, có kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Đường xã: có 428 tuyến đường xã với tổng chiều dài là 501,70 km. Trong đó, loại đường thâm nhập nhựa chiếm 30,50%, đường sỏi đỏ chiếm 28,8% và đường đất chiếm 40,70%. Xe ô tô đến được trung tâm 17/17 xã, thị trấn.

Bến xe: có 1 trạm xe buýt ở xã Thanh Bình (diện tích 2.000 m2) nhằm phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.

Bên cạnh đó, các tuyến giao thông quan trọng như Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, quốc lộ 20 cũng nằm gần địa bàn huyện. Trong tương lai, ngoài các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam,.. còn có các công trình quan trọng như đường Bắc Sơn – Long Thành, Trảng Bom – Xuân Lộc (ĐT.772), đường vành đai 4, đường vành đai thành phố Biên Hòa, tổng kho trung chuyển miền Đông… được đầu tư và đưa vào khai thác tạo nên lợi thế cho huyện.

Nhìn chung mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện trong những năm qua đã được đầu tư, nâng cấp đáng kể, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên hiện vẫn còn trên 30% diện tích đường là đường đất, một số tuyến đường có lộ giới nhỏ.

Đường sắt

Trên địa bàn huyện có tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy qua với chiều dài 21 km, khổ đường 1,20 m và có 01 ga đường sắt tại Hố Nai phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách nội vùng.

Hiện Trạng Kinh Tế – Xã Hội

Kinh Tế

Trảng Bom Đồng Nai thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu), gần các trung tâm kinh tế lớn, sở hữu hệ thống giao thông đường bộ thuận tiện cho phát triển kinh tế toàn diện cả về công nghiệp, dịch vụ và nông lâm nghiệp.

Từ năm 2011 đến nay, kinh tế huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch đúng hướng và đạt được những bước tiến quan trọng. Nhiều ngành công nghiệp phát triển mạnh, nhiều dự án mới được triển khai đưa khu vực công nghiệp – xây dựng thành ngành công nghiệp chủ lực như: công nghiệp chế biến gỗ, công nghiệp dệt may, chế biến nông sản thực phẩm…

Trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp tập trung quy mô lớn gồm: Giang Điền (600 ha, Hố Nai (523 ha), Bàu Xéo (500 ha), Sông Mây (473 ha). Toàn huyện có khoảng 200 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký lên đến 2,8 tỷ USD.

Dân Số Huyện Trảng Bom Đồng Nai

Theo số liệu thống kê năm 2020, quy mô dân số huyện là 362.467 người, trong đó: số nam: 185155 người, nữ: 177.312 người. Dân số thành thị: khoảng 25.442 người, dân số nông thôn khoảng 337.025 người.

Mật độ dân số trên địa bàn huyện Trảng Bom cao hơn mức chung của toàn tỉnh Đồng Nai và chỉ thấp hơn so với thành phố Biên Hòa. Trong đó, thị trấn Trảng Bom và các xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, Quảng Tiến, Bình Minh, Đông Hòa có mật độ dân số cao hơn mật độ dân số chung của toàn huyện.

Y Tế

Ngoài Trung tâm y tế huyện Trảng Bom đạt các tiêu chí của đơn vị sự nghiệp hạng II, trên địa bàn huyện còn có các trạm y tế tại các xã, thị trấn và 7 phòng khám đa khoa, 53 phòng khám chuyên khoa, 471 cơ sở hành nghề dược đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Giáo Dục

Toàn huyện Trảng Bom Đồng Nai có 86 trường học các cấp, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, 1 trường đại học, 2 trường cao đẳng và nhiều cơ sở dạy nghề ngoài công lập.

Các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học tại huyện Trảng Bom:

Trường CĐ nghề Cơ giới và Thủy lợi

Trường CĐ Kinh thế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Vinatex)

Trường CĐ Hòa Bình Xuân Lộc (trực thuộc Tòa Giám Mục Xuân Lộc)

Trường ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2).

Các trường THPT trên địa bàn huyện:

Trường THCS&THPT Bàu Hàm (Xã Bàu Hàm)

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (Xã Trung Hòa)

Trường THPT Thống Nhất A (Thị trấn Trảng Bom) là trường điểm của huyện

Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Thị trấn Trảng Bom)

Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (Xã Trung Hòa)

Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức (Xã Quảng Tiến)

Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (xã Hố Nai 3)

Các trường THCS nổi tiếng:

Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Xã Trung Hòa)

Trường THCS Hùng Vương (Thị trấn Trảng Bom)

Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (Xã Bắc Sơn)

Trường THCS Minh Đức (Xã Bắc Sơn)

Trường THCS Hòa Bình (Xã Hố Nai 3)

Trường THCS Phan Chu Trinh (Xã Đông Hòa).

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Xã Tây Hòa)



Quy Hoạch Đô Thị

Trảng Bom được công nhận là đô thị loại IV theo Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 27/05/2019 của Bộ Xây dựng. Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ nâng cấp thị trấn Trảng Bom với diện tích tổng là 1.571,30 ha, trong đó gồm 930,84 ha của thị trấn Trảng Bom, 35,2 ha của xã Đồi 61, 433,6 ha của xã Sông Trầu, 171,7 ha của xã Quảng Tiến, đồng thời phát triển các xã Tây Hòa, Trung Hòa, Đông Hòa, An Viễn, Đồi 61, Giang Điền, Hố Nai 3, Bắc Sơn, Bình Minh lên phường tạo điều kiện nâng cấp huyện thành thị xã Trảng Bom giai đoạn 2026-2030.

Thị trấn Trảng Bom.

Mặt khác, Trảng Bom cũng được quy hoạch trở thành một trong 3 trung tâm logistics của sân bay Long Thành, nắm giữ nhiều chức năng về thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Với định hướng này, Trảng Bom trở thành địa phương được ưu ái đầu tư nhiều nhất với trong gói 70.000 tỷ đồng đầu tư giao thông của Đồng Nai giai đoạn 2020-2025. Huyện cũng tập trung đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ đến sân bay và các đô thị lớn trong vùng.

Các dự án bất động sản tại Trảng Bom cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Cụ thể, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 230 dự án đã và đang triển khai, trong đó có khoảng gần 40 dự án nằm trên địa bàn huyện Trảng Bom. Một số dự án nổi bật tại đây có thể kể đến như: khu đô thị The Viva City, khu đô thị Center Mall Trảng Bom, khu đô thị Bàu Xéo, khu đô thị Gold Hill, khu đô thị Boulevard City…

Thị Trường Bất Động Sản Trảng Bom

Trảng Bom được nhiều chuyên gia nhận định là khu vực nắm giữ nhiều lợi thế phát triển thị trường bất động sản. Bên cạnh vị trí chiến lược, kinh tế tăng trưởng ấn tượng, hạ tầng ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, Trảng Bom còn nằm trên trục kinh tế Bắc – Nam với lưu lượng hành khách, hàng hóa vận chuyển vô cùng lớn. Trảng Bom cũng là địa phương có dân số đông thứ hai của Đồng Nai, sau Biên Hòa và mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lao động nhập cư làm việc trong các khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu nhà ở rất lớn, tạo đà cho thị trường bất động sản Trảng Bom phát triển nhộn nhịp. Mặt bằng giá đất Trảng Bom vì thế cũng tăng vọt, đặc biệt là khi địa phương này cùng với Nhơn Trạch và Long Thành được quy hoạch trở thành ba trung tâm logistic phục vụ sân bay quốc tế Long Thành.

Khẩu vị của các nhà đầu tư tại Trảng Bom thường là các dự án nằm gần các khu công nghiệp lớn bởi mật độ dân cư đông đúc, đảm bảo được đầu ra hoặc có thể tiến hành khai thác kinh doanh dịch vụ. Vì thế mà mặt bằng giá đất tại các dự án gần khu công nghiệp hay đường giao thương sẽ cao hơn, tốc độ tăng giá cũng tốt hơn. Theo nhận định của Batdongsan.com.vn , tiềm năng bất động sản của Trảng Bom đang khá tốt và sắp tới sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động và khi địa phương này lên thị xã vào năm 2025, lên thành phố vào năm 2030.

