Nếu bạn chưa biết Thành phố Đồng Xoài ở đâu thì nơi đây nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bình Phước, cách TP.HCM khoảng 128km, cách cửa khẩu Hoa Lư khoảng 90km, cách TP. Buôn Ma Thuột khoảng 198km. Ranh giới hành chính TP. Đồng Xoài như sau:

Thành phố Đồng Xoài có địa hình tương đối bằng phẳng, thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam, có 2 dạng địa hình chính là địa hình đồi thấp lượn sóng phân bố hầu hết trên địa bàn thành phố và địa hình bưng bàu thấp trũng nằm xen kẽ với dạng địa hình đồi thấp lượn sóng. Thành phố nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao đều quanh năm, ít gió bão và không có mùa đông lạnh. Nhiệt độ cao đều trong năm, khoảng 26,6 độ C. Lượng mưa bình quân tương đối cao (2.045-2.315mm) nhưng phân bố theo mùa tạo ra hai mùa trái ngược nhau: mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4) và mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11).

Theo các mốc lịch sử của thành phố Đồng Xoài như sau:

1/9/1999: thành lập thị xã Đồng Xoài

1/12/2018: thành lập thành phố Đồng Xoài

Ngã Tư Đồng Xoài – Bình Phước là trung tâm của thành phố Đồng Xoài

Giao thông đối ngoại

Giao thông đô thị

– Đường chính đô thị

– Đường chính khu vực

Các tuyến xe buýt đi qua địa phận Đồng Xoài hiện có :

Trong những năm qua, nhiều tuyến đường nội thị đã được nâng cấp, mở rộng. Từ năm 2016 đến nay, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng gần 150km đường giao thông, trong đó có 2,8km đường láng nhựa, 41km bê tông nhựa nóng, 4,214km sỏi đỏ và 100,28km đường bê tông xi măng thực hiện theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng xây dựng hệ thống giao thông đô thị còn bộc lộ nhiều hạn chế, chất lượng chưa tốt, tiến độ xây dựng còn khá chậm, các dự án đầu tư xây dựng giao thông đô thị còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có nhiều các dự án trọng điểm như cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới đồng bộ các trục giao thông chính đô thị để hình thành và phát triển khung giao thông chính cho đô thị nhằm tạo động lực cho phát triển đô thị.

Dân số thường trú trên địa bàn Đồng Xoài là khoảng: 150.052 người, mật độ dân số 896 người/km2. Trong đó:

Dân cư phân bố không đều giữa các đơn vị hành chính phường xã, tập trung mật độ cao chủ yếu ở khu vực nội thị. Mật độ dân số cao nhất là phường Tân Thiện, thấp nhất là xã Tân Thành.

Hiện có 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 300 giường (đang nâng cấp quy mô lên 600 giường); 1 Bệnh viện Y học cổ truyền quy mô 120 giường; Bệnh viện Quân y 16 quy mô 100 giường; phòng khám đa khoa khu vực; 1 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài quy mô 70 giường; 1 Bệnh viện tư nhân (Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, tại ấp 3 xã Tiến Hưng với quy mô 160 giường) và 8 trạm y tế phường, xã. 6/8 trạm y tế xã, phường có bác sĩ và 100% có chức danh đông y.

Trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có các trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Phước, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.

Chợ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nằm vị trí trung tâm thuận lợi cho việc mua bán và trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, còn có các công trình như: siêu thị Coop mart, cửa hàng thương nghiệp, hiệu sách, trạm xăng,… các công trình thương mại – dịch vụ mang tính chất phục vụ đời sống hàng ngày của người dân địa phương.

Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài.

Thành phố Đồng Xoài được xếp hạng là đô thị loại III. Thành phố hiện hữu dọc Quốc lộ 14, đường Phú Riềng Đỏ – ĐT.741 là trục chính đô thị tập trung các công trình hành chính, cơ quan, công trình công cộng, dịch vụ du lịch đan xen nhà ở dạng nhà phố kết hợp buôn bán nhỏ. Các công trình hành chính – dịch vụ công cộng đầu tư quy mô lớn tạo sự khang trang cho đô thị; nhà ở, các công trình kinh doanh thương mại đang từng bước được đầu tư xây dựng tạo nên bộ mặt khang trang cho đô thị.

Trên các trục giao thông khu vực, nội bộ chủ yếu là nhà ở mật độ thấp, nhà 1 tầng nhà bán kiến cố. Tại khu vực nội thị phần lớn dân cư tập trung khu vực trung tâm, bám dọc trên Quốc lộ 14, đường Phú Riềng Đỏ – ĐT.741, đường Lê Quý Đôn và các đường giao thông nội bộ thuận tiện cho buôn bán kinh doanh. Dân cư nông thôn phần lớn ở tập trung tại các trung tâm xã, các điểm dân cư trên các tuyến giao thông Quốc lộ 14, ĐT.741, ĐT.753 và các tuyến liên huyện thuận lợi đi lại và canh tác nông nghiệp.

Mật độ xây dựng thưa, hình thức kiến trúc kiểu nhà vườn nằm dọc theo đường nội bộ hoặc xen kẽ các sườn đồi thấp. Nhà ở liên kế tập trung chủ yếu dọc các tuyến đường Quốc lộ 14, Phú Riềng Đỏ, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, các khu thương mại,…

Mục tiêu mà thành phố Đồng Xoài Bình Phước đặt ra đến năm 2026 là sẽ quy hoạch chi tiết thành phố thành 5 phân khu chức năng, bao gồm:

Như vậy, định hướng mà Đồng Xoài muốn đạt tới là các tiêu chuẩn của một thành phố hiện đại, thông minh, cung ứng các dịch vụ, tiện ích cao cấp nhất. Cụ thể, các khu công nghiệp sẽ tập trung ở phía Tây Bắc và phía Nam của thành phố. Trong khi đó, phía Đông sẽ là khu đô thị chính, tập trung dân cư và các dịch vụ tiện ích với chức năng là đô thị dịch vụ, thương mại, chợ đầu mối.

Thành phố Đồng Xoài đóng vai trò là trung tâm của tiểu vùng phía Bắc – Tây Bắc của vùng TP.HCM, tỉnh Bình Phước. Đồng Xoài nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có mối quan hệ chặt chẽ với vùng Tây Nguyên và Campuchia. Thành phố cũng nằm trong khu vực có nhiều sông suối, hồ đập, quần thể thực vật khá phong phú, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, rất thích hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái.

Trên thực tế, tình hình phát triển và tiềm năng của bất động sản thành phố Đồng Xoài khá tương tự như thành phố Dĩ An hay Thuận An của Bình Dương khoảng chục năm trước. Hiện nhiều ông lớn bất động sản như Cát Tường Group, FLC, Vingroup, Đại Nam, Becamex, HUB đã và đang phát triển nhiều dự án lớn tại đây.

Một số dự án nổi bật tại thành phố Đồng Xoài Bình Phước:

Khảo sát thị trường tại Đồng Xoài cho thấy các dự án lớn đang giao dịch với giá từ 6-15 triệu/m2, thấp hơn so với các thành phố trực thuộc tỉnh như Thủ Dầu Một, Dĩ An hay Thuận An. Một số doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ cũng tấn công thị trường nơi đây nhằm đón đầu những lợi thế của Đồng Xoài. Chính những điều này đã giúp cho bất động sản Đồng Xoài trở nên sôi động hơn.