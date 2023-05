Tổng Quan Về Thành Phố Phủ Lý (Hà Nam)

Thành phố Phủ Lý nằm trên quốc lộ 1A có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua, ở vị trí gặp gỡ của sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu Giang nên rất thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy. Phủ Lý là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội của tỉnh Hà Nam.

Phủ Lý Nằm Ở Đâu?

Địa giới hành chính của thành phố tiếp giáp như sau:

– Phía Bắc giáp thị xã Duy Tiên

– Phía Nam giáp huyện Thanh Liêm

– Phía Đông giáp huyện Bình Lục

– Phía Tây giáp huyện Kim Bảng.

Thành phố Phủ Lý nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng và ven núi nên địa hình chia làm nhiều khu vực hai bên bờ sông: Khu vực dọc quốc lộ 1A có độ cao lớn nhất; khu vực ven sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu Giang có độ cao trung bình; khu vực ruộng canh tác có độ cao trung bình thấp và khu vực có địa hình thấp nhất gồm các đầm hồ trũng ở phía Bắc thành phố. Phủ Lý mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa nóng đồng thời là mùa mưa, mùa lạnh cũng là mùa khô.

Hành Chính – Phủ Lý Có Bao Nhiêu Xã, Phường?

Diện tích tự nhiên của Phủ Lý Hà Nam là 8.763,86 ha. Thành phố có 21 đơn vị hành chính với 11 phường và 10 xã.

11 phường: Thanh Tuyền, Lam Hạ, Châu Sơn, Liêm Chính, Thanh Châu, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Minh Khai.

10 xã: Kim Bình, Liêm Tiết, Liêm Tuyền, Trịnh Xá, Đinh Xá, Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Tân, Phù Vân, Liêm Chung.

Bản đồ địa giới hành chính thành phố Phủ Lý Hà Nam.

Dân số toàn thành phố tính đến tháng 12 năm 2020 khoảng 142.409 người, mật độ dân số là 1.625 người/km2.

Giao Thông

Phủ Lý có cả 3 loại hình giao thông là đường bộ, đường thủy, đường sắt, được phân bố tương đối hợp lý hình thành mang lưới giao thông khá đồng bộ.

– Quốc lộ 1A là tuyến đường đối ngoại quan trọng nhất của thành phố Phủ Lý, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu trao đổi hàng hóa. Hiện tuyến đường này đã được nâng cấp thành đường đô thị 4 làn xe, nền đường rộng 20m, mặt đường rộng 19,5m.

– Quốc lộ 21A là tuyến giao thông huyết mạch của thành phố nối liền các xã ở vùng hữu sông Đáy và tỉnh Hòa Bình.

– Quốc lộ 21B kết nối với trung tâm thành phố Nam Định, chiều dài 3,2m với 6 làn xe, bề rộng nền 60-70m, đi qua các xã Liêm Tiết, Đinh Xá, Liêm Tuyền.

Giao thông trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

– Hệ thống đường tỉnh trên thành phố Phủ Lý gồm:

Đường tỉnh ĐT 491 có bề rộng mặt đường 8m, nền đường 9m, chất lượng tốt.

Đường tỉnh ĐT 494 có bề rộng mặt đường 15m, bề rộng nền đường 27m. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong phát triển không gian thành phố.

Đường tỉnh ĐT 494B có bề rộng mặt đường 8m, nền đường 9m. ĐT 494B cùng với ĐT 949 tạo thành vành đai phía Tây thành phố, kết nối khu vực phía Tây với quốc lộ 1A và quốc lộ 21.

Thành phố Phủ Lý có bến xe trung tâm tỉnh đang hoạt động với diện tích 15.437m2, lưu lượng 165 xe/ngày, đảm bảo nhu cầu vận tải và kết nối giữa các huyện với trung tâm tỉnh cũng như với các tỉnh, thành lân cận.

Đường sát Bắc – Nam chạy qua địa bàn thành phố Phủ Lý thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất. Ngoài ra, Phủ Lý cũng có đường sắt chuyên dùng đi vào mỏ đá Kiện Khê.

Phủ Lý còn có 177,5km đường giao thông xã, phường. Trong đó, đường liên xã dài 35,5km đã được rải nhựa và bê tông hóa.

Bên cạnh giao thông đường bộ thì các hoạt động về giao thông đường thủy trên sông Châu Giang, sông Nhuệ, sông Đáy và 2 tuyến đường sắt chạy qua đã tham gia tích cực vào quá trình lưu thông cũng như vận chuyển hàng hóa trong và ngoài thành phố.

Kinh Tế

Thành phố Phủ Lý được xác định là trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Về công nghiệp, thành phố có khu công nghiệp Châu Sơn, 1 phần của khu công nghiệp Thanh Liêm và 3 cụm tiểu thủ công nghiệp Nam Châu Sơn, Tiên Tân, Kim Bình. Nền sản xuất nông nghiệp ở Phủ Lý theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế trang trại và mô hình sản xuất VAC. Các loại hình dịch vụ như tài chính tín dụng, vận tải, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, cấp thoát nước, điện, vệ sinh môi trường… phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn thành phố có 1 trung tâm thương mại lớn và 3 phường được quy hoạch phường thương mại dịch vụ, 8 chợ phường nội thị.

Giáo Dục

Trên địa bàn thành phố Phủ Lý có đầy đủ các trường từ mầm non đến THPT, THCN, cao đẳng, đại học được xây dựng theo chuẩn quốc gia. Dưới đây là danh sách các trường tiêu biểu:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam)

Trường Đại học Thương mại (cơ sở Hà Nam)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cơ sở Hà Nam)

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình TW1.

Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

Trường Cao đẳng Dạy nghề Hà Nam

Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà

Trường THPT A Phủ Lý

Trường THPT B Phủ Lý

Trường THPT C Phủ Lý

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (cơ sở Hà Nam).

Y Tế

Phủ Lý là trung tâm y tế của tỉnh Hà Nam, quy tụ nhiều bệnh biện, phòng khám: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Phong – Da liễu, Bệnh viện Lao Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam.

Tháng 10/2018, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức khánh thành. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh, được tổ chức như một bệnh viện đa khoa của tỉnh, còn cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức cũng có quy mô 1.000 giường bệnh.

Phát Triển Đô Thị

Thành phố Phủ Lý đã được công nhận là đô thị loại II năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, các khu vực phát triển kinh tế – dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố đã hình thành các vùng rõ nét. Cụ thể, khu vực gần cơ sở 2 của các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai đã được quy hoạch thu hút đầu tư các ngành dịch vụ về khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng, cung cấp thiết bị y tế; khu vực phía Đông sông Đáy hình thành trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê; khu vực phường nội thị ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại.

Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Phủ Lý sẽ trở thành đô thị loại I trước năm 2030 và là đô thị vệ tinh quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Thành phố Phủ Lý đang tập trung chỉnh trang khu đô thị cũ, xây dựng khu đô thị mới văn minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đô thị, hướng tới phát triển theo hướng đô thị thông minh, bền vững.

Thị Trường Bất Động Sản Thành Phố Phủ Lý

Thành phố Phủ Lý sở hữu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Thành phố có nhiều tuyến đường quan trọng chạy qua như cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, quốc lộ 1A. Giao thông thuận lợi cả về đường thủy, đường sắt và đường bộ thúc đẩy giao thương trong tỉnh và với các tỉnh lân cận.

Trong những năm qua, Phủ Lý có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hệ thống hạ tầng được nâng cấp không ngừng. Thành phố có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, có nhiều sông, hồ, cảnh quan lớn… là tiềm năng để phát triển du lịch, dịch vụ. Cùng với việc triển khai các dự án xây dựng khu công nghệ cao, cơ sở hạ tầng… sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa mạnh mẽ hơn nữa và tạo sự chuyển biến mạnh về kinh tế – xã hội, là động lực cho sự phát triển của thị trường bất động sản Phủ Lý.

Sự xuất hiện của hàng loạt cơ sở y tế, giáo dục lớn như Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 hay sắp tới có thêm Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2, cơ sở 2 của các trường Đại học Thương Mại, Đại học Y Hà Nội cũng là những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây.

Trên thực tế, ở thời điểm vài năm trước, thị trường bất động sản Phủ Lý khá sôi động, đất nền và đất thổ cư đều thiết lập một mức giá cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các giao dịch đang chững lại tại nhiều vị trí mà nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung lớn trong khi nhu cầu thực của người dân chưa theo kịp nguồn cung, một phần do những vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa to.

Một số dự án bất động sản nổi bật:

Chung cư Mường Thanh (1,2 ha)

Khu đô thị bờ Đông sông Đáy (8,89 ha)

Khu đô thị bờ Tây Sông Đáy (9,24 ha)

Khu đô thị mới Châu Sơn (4,1 ha)

Khu đô thị Tây Phố Yết Kiêu (1,2 ha)

Khu đô thị Thanh Sơn (1,5 ha)

River Silk City (126 ha)

Tiến Lộc Residential (6,03 ha)

Tiến Lộc Riverside Plaza (3 ha)

Vincom Shophouse Phủ Lý (1,23 ha)

(Tổng hợp)

