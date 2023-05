Tp.HCM bố trí vốn xây hàng loạt công trình trọng điểm quanh Thủ Thiêm

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ bờ đối diện sông Sài Gòn. Ảnh: Ngọc Dương

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, cho biết Tp.HCM đang tính toán bố trí vốn để xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm về giảm ngập, ùn tắc giao thông… quanh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một số công trình trọng điểm sắp được triển khai tại đây gồm:

– Kênh đào bắc – nam thuộc khu đô thị chỉnh trang kế cận Thủ Thiêm: Công trình có quy mô gần 300 ha thuộc phường Bình An, phường Bình Khánh và phường An Phú. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.738 tỉ đồng nhằm mục tiêu giải quyết thoát nước;

– Bờ kè và nạo vét rạch Cá Trê thoát nước đường Trần Não, Lương Định Của: Kinh phí dự kiến hơn 163 tỉ đồng;

– Xây mới cầu Giồng Ông Tố 1 và nút giao 2 đầu cầu nối phường An Phú với phường Bình Trưng Tây;

– Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định; xây dựng nút giao thông Thảo Điền (phường Thảo Điền) – xa lộ Hà Nội nhằm kết nối khu dân cư bắc xa lộ Hà Nội với khu đô thị An Phú – An Khánh quy mô 131 ha thuộc phường An Phú…

Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích đang triển khai trên địa bàn quận 2, mới đây, UBND Tp.HCM cũng đã chấp thuận bố trí 232 căn hộ tại các chung cư R7, Thịnh Vượng, Fideco Riverview; 81 nền đất khu tái định cư 30 ha nam Rạch Chiếc và 50 ha Cát Lái .