Tp.HCM đề xuất giao cho doanh nghiệp gần 4.000m2 đất tại quận 2

Một góc quận 2, Tp.HCM. Ảnh: Việt Dũng

Trước đó, năm 2004, UBND Tp.HCM đã thu hồi 10.173m2 đất tại phường An Phú và giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm 11.715m2 để xây dựng khu chung cư An Phú phục vụ tái định cư.

Đến năm 2008, Tp.HCM dừng thực hiện dự án và có chủ trương thực hiện chuyển nhượng theo giá thị trường toàn bộ diện tích đất thuộc dự án khu chung cư An Phú cho các nhà đầu tư dự án liền kề để họ sử dụng vào mục đích xây công viên, trồng cây xanh, tạo cảnh quan và mỹ quan khu đô thị mới, nhưng không được phép xây dựng công trình. Trong đó có Công ty CP Bất động sản Nova Lexington và công ty đã xin nhận chuyển nhượng phần diện tích gần 4.000m2 có vị trí tiếp giáp với dự án khu chung cư cao tầng tại lô 6 Khu đô thị phát triển An Phú do Công ty Nova Lexington làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận, hiện tại dự án khu chung cư cao tầng tại lô 6 đã hoàn thành. Được biết, Công ty Nova Lexington đã lập hồ sơ đề nghị giao phần diện tích đất gần 4.000m2 nêu trên để hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với khách hàng.