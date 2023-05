7 dự án của Novaland bị tạm dừng giải quyết gồm: dự án Garden Gate (số 8 Hoàng Minh Giám do Công ty cổ phần Nova Festival làm chủ đầu tư, gồm 272 căn hộ); dự án Newton Residence (38 Trương Quốc Dung do Công ty TNHH Merufa Nova làm chủ đầu tư, gồm 80 căn hộ); dự án Orchard Garden (128 Hồng Hà do Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận chuyển nhượng dự án cho Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, gồm 181 căn hộ); dự án Orchard Park View (130-132 Hồng Hà do Công ty TNHH Nova Nam Á làm chủ đầu tư, gồm 197 căn hộ); dự án Golden Mansion (119 Phổ Quang do Công ty TNHH Nova Sagel làm chủ đầu tư, gồm 66 căn hộ); dự án Kingston Residence (146 Nguyễn Văn Trỗi do Công ty cổ phần Nova Princess Residence làm chủ đầu tư, gồm 289 căn hộ) và dự án The Prince Residence (17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi do Công ty cổ phần The Prince Residence làm chủ đầu tư, gồm 327 căn hộ). Các dự án nói trên có tổng cộng 1.412 căn hộ, trong số này có 508 căn hộ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP cấp sổ hồng cho người mua nhà.