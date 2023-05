TP.HCM kiến nghị giảm thời gian hợp thửa và cấp sổ hồng còn 15 ngày

Trước đó, vào năm 2018, thời gian giải quyết các thủ tục và thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan đến việc hợp thửa đất đã được UBND TP ban hành trong bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo bộ thủ tục này, các quận huyện có thẩm quyền giải quyết hồ sơ hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thời gian giải quyết là 15 ngày. Các hồ sơ hợp thửa của tổ chức sẽ do văn phòng Đăng ký đất đai TP giải quyết.

Tuy nhiên trên thực tế hầu hết người dân có nhu cầu hợp thửa thì thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở (cấp sổ hồng). Thời gian chờ cấp sổ hồng mất 15 ngày, nhưng người dân phải đến Văn phòng đăng ký đất đai TP cập nhật tài sản trên đất (nhà ở/công trình không phải nhà ở) và phải chờ thêm 15 ngày nữa. Nghĩa là tổng thời gian hợp thửa và cấp sổ hồng là 30 ngày.

Thủ tục hợp thửa đất và cấp sổ hồng tại TP.HCM sẽ được rút ngắn còn 15 ngày. Ảnh minh họa, nguồn: internet

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị rút ngắn thời gian cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa từ 30 ngày xuống còn 15 ngày, cho phép Văn phòng đăng ký đất đai TP giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất. Nghĩa là Văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ thực hiện đồng thời cả hai thủ tục là hợp thửa đất và cấp sổ hồng cho người dân được cấp phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất mà có nhu cầu đăng ký thay đổi tài sản.

Với những người dân đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở và muốn tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề, nếu có nhu cầu thay đổi tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ làm luôn cả thủ tục tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và cấp sổ hồng.

Với những người dân được cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở trên nhiều thửa đất và có nhu cầu thay đổi tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai TP sẽ thực hiện cả ba thủ tục là hợp thửa đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép) và cấp sổ hồng.

Trong kiến nghị trên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng đề cập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hợp thửa đất. Theo đó, hai thủ tục này hiện có thời gian giải quyết là 25 ngày và cũng do hai cơ quan trên phụ trách. Do đó, để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục xuống còn 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất việc cấp sổ hồng cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa đất sẽ do một cơ quan duy nhất là Văn phòng đăng ký đất đai TP thực hiện.

Hải Âu