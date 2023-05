TP.HCM lập lại đội trật tự xây dựng đô thị

Đây là bước để chuyển Đội thanh tra địa bàn (thuộc Sở Xây dựng) thành Đội quản lý trật tự đô thị xây dựng trực thuộc UBND quận huyện, theo Đề án thành phố đã trình Thủ tướng. Thông tin được Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình cho biết tại buổi làm việc về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, chiều 25/10.

TP.HCM từng thành lập lực lượng Thanh tra xây dựng trực thuộc UBND các quận huyện và xã phường theo Quyết định 89 của Thủ tướng từ năm 2007. Khi có lực lượng này, việc xây dựng không phép, sai phép giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 26 quy định thanh tra xây dựng chỉ có 2 cấp là Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở. Lực lượng thanh tra xây dựng tại TP.HCM phải sắp xếp lại, trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng với hơn 1.000 biên chế. Ở cấp quận, phường chỉ còn các Đội trật tự đô thị phụ trách các vấn đề về trật tự lòng đường, vỉa hè.

Việc này đã tạo ra khoảng trống trong phối hợp giữa Sở Xây dựng và chính quyền địa phương – là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng xây dựng trái phép ngày càng "nhức nhối". Vì vậy, TP.HCM đã xin ý kiến Thủ tướng cho thí điểm lập lại Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND các quận huyện – tương tự mô hình trước đây.



Các Tổ công tác do một Phó chủ tịch UBND quận huyện làm tổ trưởng sẽ được thành lập, tổ phó là Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng. Thành viên tổ chịu sự phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng trong quản lý trật tự xây dựng.

Tất cả công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM sẽ được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước, công trình quốc phòng, an ninh). Mọi hành vi vi phạm hành chính sẽ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh.

UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng: không có giấy phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; xây trên đất không được phép… Tổ công tác (do Phó chủ tịch UBND quận, huyện làm Tổ trưởng) kiểm tra, xử lý các công trình nhà ở riêng lẻ, công trình do UBND cấp huyện cấp phép; dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2…

Thanh tra Sở Xây dựng xử lý các công trình do Sở Xây dựng cấp phép hoặc thẩm định, phê duyệt; công trình do các Bộ và cơ quan ngang Bộ duyệt, do các Sở chuyên ngành duyệt; công trình được miễn giấy phép xây dựng…

Tình trạng xây dựng trái phép tại huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Thủ Đức… trong thời gian qua diễn ra rất nghiêm trọng do đây là khu vực đô thị hóa nhanh. Hồi tháng 7, Thành ủy TP.HCM ban hành chỉ thị, yêu cầu lãnh đạo 24 quận huyện xử lý nghiêm. Sau 3 tháng triển khai, vi phạm đã giảm gần một nửa so với trước.

