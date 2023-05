Tp.HCM: Lời giải nào cho "bài toán" chất lượng nhà tái định cư?

Hiện nay, Tp.HCM đang thực hiện nhiều dự án chỉnh trang đô thị, vì vậy nhu cầu nhà ở tái định cư cho người dân rất lớn. Chỉ riêng các dự án chỉnh trang hệ thống rạch Xuyên Tâm, kênh Tẻ, rạch Văn Thánh… ở các quận 4, 8, Bình Thạnh sẽ phải di dời hàng ngàn hộ dân.

Thế nhưng, chất lượng nhiều căn hộ chung cư tái định cư không được đảm bảo. Thực tế, hàng loạt căn hộ tái định cư vừa bố trí dân vào ở đã bị hư hỏng, xuống cấp. Thực trạng thường gặp là căn hộ bị thấm nước từ khu vệ sinh của tầng trên, tường nhà bị nứt và bong tróc.

Đáng nói, có trường hợp người dân chưa trả xong tiền mua căn hộ đã phải vay mượn để tu sửa. Đơn cử như chất lượng căn hộ chung cư tại khu tái định cư Vĩnh Lộc (Bình Chánh). Mặc dù đã được Tp.HCM đầu tư cả ngàn tỷ đồng và đưa vào sử dụng nhiều năm qua nhưng do có rất ít người vào ở nên khu tái định cư này nhanh chóng bị xuống cấp.

Chất lượng căn hộ tái định cư không đảm bảo khiến người dân khó an cư, gây lãng phí ngân sách, làm chậm tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng. Chính vì chưa giải tỏa xong mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nên nhiều dự án đã bị chậm tiến độ. Nguyên nhân khiến người dân chậm bàn giao mặt bằng, bên cạnh việc chưa đồng thuận đơn giá đền bù, xếp loại đất, còn do người dân khó an cư tại nơi ở mới.

Nhằm khắc phục tình trạng này, đầu năm 2019, UBND Tp.HCM đã có chủ trương xã hội hóa việc xây dựng công trình nhà ở tái định cư. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ giải quyết 2 vấn đề gai góc hiện nay là chất lượng công trình và vốn xây dựng.

Thực hiện xã hội hóa sẽ huy động được nguồn lực của toàn xã hội; trong đó lực lượng chính là các doanh nghiệp chứ không trông chờ vào nguồn vốn ngân sách. Đây là bài toán hay, có tính khả thi cao trong điều kiện nguồn ngân sách Tp.HCM còn hạn chế.

Đồng thời, UBND Tp.HCM cũng chủ trương hạn chế tối đa việc triển khai mới dự án nhà tái định cư trong thời gian tới. Để tạo quỹ nhà tái định cư, các quận huyện có nhu cầu bố trí tái định cư sẽ hợp tác với doanh nghiệp để phát triển dự án, nhu cầu bao nhiêu mua bấy nhiêu; phần còn lại doanh nghiệp chủ động bán theo phương án kinh doanh của họ. Cách làm này sẽ chủ động hơn và sát với nhu cầu thực tế hơn.

Bên cạnh những công trình nhà tái định cư do các ban quản lý dự án, công ty nhà nước trực thuộc các quận huyện làm chủ đầu tư, thời gian qua đã có một số công trình căn hộ tái định cư do doanh nghiệp địa ốc đầu tư. Các công trình này được đầu tư theo phương thức BT (xây dựng – chuyển giao), có chất lượng khá tốt. Một số căn hộ tái định cư chuyển sang căn hộ thương mại đã được người mua tin tưởng. Khi chất lượng căn hộ tái định được nâng cao, niềm tin của người dân cũng tăng dần, thì công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ nhanh chóng hơn.