TP.HCM: Thêm 3 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai

3 dự án vừa được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận bán nhà ở hình thành trong tương lai

Dự án thứ nhất là khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thu Thiem) gồm 456 căn hộ tại lô đất 1-16 thuộc khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, quận 2, TP.HCM). Dự án do Tập đoàn Quốc Lộc Phát đầu tư. Cuối năm 2018, khu căn hộ này được giới thiệu ra thị trường với tên gọi The Galleria Residence, gồm 1.534 căn hộ tại 3 tòa tháp cao 12 tầng, trong đó lô 1-16 có 456 căn hộ.

Ngày 31/12/2019, lô đất dự án The Metropole Thu Thiem đã được Sở TN&MT TP.HCM cấp sổ đỏ với thời hạn 50 năm tính từ năm 2016. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Dự án thứ hai là 193/242 căn hộ tại dự án khu dân cư nằm trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM). Dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư.

Dự án thứ ba là 214 căn hộ tại khu chung cư lô H thuộc dự án khu nhà ở Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức. Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, chủ đầu tư huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng đến khi giao nhà.

Vân Khánh