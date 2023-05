Tp.HCM: Yêu cầu rà soát, thu hồi các dự án treo kéo dài

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND Tp.HCM khóa IX đang diễn ra, HĐND đã báo cáo kết quả giám sát việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn Tp.HCM. Cụ thể, từ năm 2012 đến tháng 11/2017, Tp.HCM đã rà soát 1.269 dự án với tổng diện tích 18.930ha đất, đã xử lý điều chỉnh cắt giảm quy mô, diện tích 10 dự án với tổng diện tích cắt giảm 33,84ha.

Đồng thời, Tp.HCM cũng đã hủy bỏ, chấm dứt văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 577 dự án (chiếm tỷ lệ 45,5%), với tổng diện tích là 5.915ha đất.

Hiện nay, vẫn còn 927,4ha đất trên địa bàn Tp.HCM chưa sử dụng, 13.930 căn hộ và nền đất đã được hình thành trong nhiều năm nhưng chưa bố trí sử dụng, gây lãng phí ngân sách. Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) đã kiểm tra, thanh tra đối với 346 khu đất do 10 tổng công ty và công ty nhà nước đang quản lý sử dụng và phát hiện có 112 địa chỉ sử dụng sai mục đích hoặc bỏ trống, cho thuê lại. Kết quả này cho thấy trên địa bàn vẫn còn nhiều dự án chậm triển khai, quy hoạch nhiều năm chưa thực hiện, nhất là đối với các công trình công cộng.

Tp.HCM sẽ tiến hành thu hồi nhiều dự án chậm triển khai

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở TN-MT rà soát lại các dự án bất động sản ở huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

Theo lãnh đạo thành phố, khu vực này hiện có 85 dự án bất động sản treo, gây khó khăn cho đời sống người dân. Chủ tịch UBND Tp.HCM yêu cầu Sở TN-MT lập tổ công tác để rà soát lại và xem xét thu hồi với các dự án không thể triển khai, không để xảy ra tình trạng phân lô bán nền phá vỡ quy hoạch.

Trong số 85 dự án tại huyện Nhà Bè đang còn hiệu lực triển khai, có đến 26 dự án chưa khởi công; 28 dự án đang thực hiện các khâu giải tỏa đền bù, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình. Cá biệt, có những dự án mặc dù đã giải tỏa đền bù được 80-90% nhưng vẫn chưa thể triển khai, đơn cử như dự án khu đô thị tại xã Phước Lộc (rộng 70ha) do Công ty Tân Hải – Đại Nhân làm chủ đầu tư…

Bên cạnh đó còn hàng loạt dự án nhà ở chủ đầu tư bồi thường dở dang nhưng đã hết chủ trương đầu tư, như khu nhà ở xã Phước Kiển do Công ty CP Đầu tư Minh Thành làm chủ đầu tư; khu dân cư xã Phước Kiển do Công ty CP Phát Đạt làm chủ đầu tư; khu dân cư xã Phước Kiển do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư;…

Đặc biệt, toàn bộ xã Hiệp Phước được quy hoạch thành khu đô thị cảng, riêng phần cảng đã có chủ đầu tư nhưng phần đô thị với diện tích quy hoạch 1.531ha vẫn chưa có chủ đầu tư. Hiện huyện đang kiến nghị Tp.HCM để tháo gỡ khó khăn tại dự án này.

Tại kỳ họp này, nhiều đại biểu HĐND đã đề xuất giải pháp xử lý dự án khu đô thị Thanh Đa – Bình Quới vì đã giao cho nhà đầu tư hơn 20 năm nay nhưng vẫn nằm "bất động". Tình trạng trên làm cho người dân mỏi mệt, "đi cũng dở mà ở cũng không xong".

"Tôi yêu cầu UBND quận, huyện giúp Sở TN-MT, không để kéo dài tình trạng này thêm. Bởi vì có những dự án giao cho chủ đầu tư nhưng kéo dài không chấp nhận được. Sở TN-MT phải rà soát các dự án chậm triển khai và phải thực hiện xong trong Quý III/2018 để báo cáo cấp có thẩm quyền. Sở Quy hoạch Kiến trúc phải rà lại một số quy hoạch chứ không thể chấp nhận những quy hoạch kéo dài nhiều năm mà không triển khai được rồi để người dân khổ", Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.