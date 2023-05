Những ý tưởng trang trí cầu thang đẹp mắt, bắt kịp xu hướng

1. Trang trí cầu thang có phải chỉ đơn thuần là làm đẹp không gian sống?

Cầu thang luôn là vị trí quan trọng đối với tổng thể của cả ngôi nhà. Trước đây chúng thường được biết đến với vai trò kết nối các không gian, chủ yếu là không gian tầng trên với tầng dưới. Tuy nhiên, ngày nay cầu thang còn được biết đến như không gian của sự sáng tạo, nơi có thể phô diễn nhiều phong cách thiết kế nội thất khác nhau, tạo thành điểm nhấn cho ngôi nhà.

Ngoài ra, khu vực cầu thang cũng là một trong những nơi mọi người thường xuyên đi lại, để mắt tới nên trang trí cầu thang lại càng được chú trọng. Để làm đẹp khu vực này bạn có thể chọn tân trang các bậc cầu thang, bức tường hoặc lan can và cả gầm cầu thang nữa. Bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế cầu thang cho ngôi nhà của mình, sáng tạo và biến nó thành không gian có một không hai.

Nếu không để tâm đến việc thiết kế, trang trí cầu thang đẹp và chỉ coi nó như lối đi bình thường thì không gian sống của bạn có thể sẽ buồn tẻ, nhàm chán. Hãy thử tưởng tượng, bạn có khu vực cầu thang ấn tượng, tràn ngập ánh sáng hoặc cây xanh, chuyện gì sẽ xảy ra? Không chỉ khách đến thăm nhà phải trầm trồ mà chính bạn cũng thấy hứng khởi, phấn chấn và yêu ngôi nhà mình đang sống.



Thiết kế, trang trí cầu thang đẹp sẽ khiến bạn phấn chấn và yêu thích không gian sống của mình hơn

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy Á Đông thì cầu thang có vai trò khá quan trọng đối với việc dẫn nguyên khí từ cửa chính đi khắp ngôi nhà. Việc bạn trang trí cầu thang theo phong thủy sẽ gián tiếp giúp khu vực này được sạch sẽ, thông thoáng, dẫn khí tốt hơn. Đôi khi, các gam màu hoặc đồ vật bổ trợ phong thủy được sử dụng đồng thời với mục đích trang trí sẽ giúp tạo ra những năng lượng tích cực hơn cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, việc trang trí cầu thang theo phong thủy không có nghĩa là bạn biến không gian này thành nơi tâm linh. Chẳng hạn, trong một tổng thể bạn chỉ cần trang trí gầm cầu thang theo phong thủy là đủ. Nên tránh việc lạm dụng các yếu tố quá đà khiến khu vực này trở nên nặng nề, rối mắt.

2. Các vật liệu nên được sử dụng làm cầu thang

Nếu bạn đang muốn trang trí cầu thang đẹp, bắt mắt thì nên bắt đầu từ khâu chọn vật liệu làm cầu thang. Trên thực tế bạn có thể bỏ qua bước này trong trường hợp đã có một chiếc cầu thang hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu việc trang trí từ khâu cơ bản nhất để những ai đang lên ý tưởng thiết kế, xây nhà tham khảo.

Hiện nay, nguyên vật liệu làm cầu thang rất đa dạng, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn. Batdongsan.com.vn sẽ đưa ra 3 đề xuất vật liệu cho cầu thang đang được sử dụng phổ biến và tối ưu nhất cho khu vực này, bao gồm:

Gỗ

Cầu thang được cấu tạo chủ yếu từ gỗ chính là sự lựa chọn an toàn và khá cổ điển cho các ngôi nhà, căn hộ hiện đại. Đối với vật liệu này, bạn sẽ dễ dàng thể hiện sự sang trọng, thanh lịch và tương đối bắt mắt trong phong cách nội thất. Các mẫu cầu thang gỗ thường được thiết kế để đảm bảo độ sáng của màu sắc và độ bóng của bề mặt, giúp gia chủ luôn có cảm giác cầu thang sáng bóng như mới.

Trang trí cầu thang gỗ cũng tương đối đơn giản vì vật liệu này có thể phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách trang trí cầu thang bất cứ khi nào thuận tiện. Tuy vậy cầu thang gỗ vẫn có nhược điểm là dễ bị mối mọt, vì thế khi trang trí cầu thang gỗ bạn nên đảm bảo để mặt gỗ không tiếp xúc trực tiếp với nước và hơi ẩm.



Mẫu cầu thang gỗ đẹp được thiết kế uốn cong trong phòng khách

Đá

Ngày nay, cầu thang đá đang ngày càng phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế nhà ở. Vật liệu này thường là các tảng đá được khai thác trực tiếp ngoài tự nhiên. Sau quá trình cắt gọt, mài nhẵn và sơn bóng thì các phiến đá nguyên vân sẽ được sử dụng làm các bậc cầu thang. Vật liệu đá sẽ tạo cho không gian sống cảm giác hiện đại, mới mẻ, lạ mắt và đặc biệt là cho mọi người cảm giác thoáng mát, sảng khoái khi di chuyển.

Nếu bạn đang sở hữu mẫu cầu thang đá này thì việc trang trí cầu thang cũng rất đơn giản. Vật liệu đá vốn đã sở hữu các đường vân nổi bật nên bạn có thể chọn các phong cách trang trí cầu thang tối giản, hiện đại hoặc cá tính.



Thiết kế cầu thang đá trong không gian phòng khách hiện đại

Sắt

So với hai vật liệu là gỗ và đá thì cầu thang sắt không được thông dụng bằng nhưng lại có hiệu quả thẩm mỹ cao. Với vật liệu này, bạn có thể thỏa sức sáng tạo để trang trí cầu thang, đưa khu vực này trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong nhà.



Một mẫu cầu thang sắt được lựa chọn trong ngôi nhà có phong cách thiết kế công nghiệp

Kính cường lực

Có thể nói đây là mẫu cầu thang trẻ trung, hiện đại và đang được săn đón bậc nhất hiện nay. Bạn sẽ thường bắt gặp cầu thang kính cường lực tại các căn hộ hạng sang, các tòa trung tâm thương mại,… Dạng cầu thang này chính là hơi thở thời thượng nhất tại phân khúc cầu thang gia đình. Nếu bạn thường xuyên muốn thay đổi cách trang trí cầu thang thì vật liệu kính chính là sự lựa chọn rất đáng cân nhắc nhé!



Mẫu cầu thang bằng kính cường lực lạ mắt

3. Trang trí cầu thang đẹp với các mẫu cột trụ và lan can

Cột trụ và lan can có nhiệm vụ chính là điểm để vịn tay và đảm bảo an toàn cho mọi người khi di chuyển lên và xuống. Hai bộ phận này đều được thiết kế đủ cao và dài để thể hiện một phong cách nội thất nào đó nên bạn cần để ý khi trang trí cầu thang và lấy chúng làm điểm nhấn.

Thường thì nên trang trí trụ hoặc lan can đối với các mẫu cầu thang dẫn xuống phòng khách hoặc cửa chính, cổng chính của căn nhà. Tùy vào vị trí trong nhà hay ngoài trời mà bạn có thể chọn cách trang trí cho phù hợp, tránh tình trạng để các mẫu trang trí không tương thích ngoài trời sẽ rất nhanh hư hỏng.

Cách chọn cột trụ cầu thang

Đối với cột trụ cầu thang, bạn có thể chọn các mẫu cột trụ bằng gỗ hoặc sắt tùy theo ý tưởng bạn đang muốn hướng đến. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách cổ điển, hoàng gia thì nên chọn trụ gỗ. Nếu bạn muốn kiểu vintage, retro thì nên chọn trụ sắt hoặc kim loại.

Cột trụ có kiểu hộp chữ nhật sẽ thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp, cột trụ có kiểu tròn lại hướng đến sự lãng mạn, mang hơi hướng tân cổ điển hoặc Phục Hưng nhiều hơn. Bạn nên căn cứ vào phong cách nội thất xung quanh cầu thang để lựa chọn mẫu trụ, cách này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được sự lựa chọn ưng ý hơn nhé!



Cột trụ vuông sẽ tạo cảm giác sang trọng, chắc chắn

Cách chọn lan can cầu thang

Để trang trí cầu thang phòng khách đẹp thì bạn có thể cân nhắc chọn lan can là điểm nhấn hút ánh nhìn chính. Hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn về kiểu dáng và mẫu thiết kế lan can để bạn có thể tham khảo. Các mẫu lan can được chạm khắc tỉ mỉ, kỳ công sẽ phù hợp với không gian cổ điển, sang trọng. Ngược lại, các mẫu lan can đơn, tối giản hoặc lan can hoàn toàn bằng kính sẽ thích hợp cho các mẫu nhà hiện đại.

Một trong các mẫu lan can có sẵn cách điệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay chính là sử dụng các vách ngăn gỗ vừa làm lan can, vừa trang trí cầu thang. Ưu điểm của dạng lan can này là không che hoàn toàn tầm mắt, đảm bảo độ thoáng và rộng vừa đủ cho không gian. Ngoài ra bạn có thể tận dụng chính các mẫu vách ngăn này để đựng đồ hoặc làm giá sách.

Ngoài cách chọn các mẫu lan can đã có sẵn, bạn vẫn có thể tự mình sáng tạo ra các mẫu lan can đặc biệt, mang cá tính của chính mình. Một trong những cách làm mới lan can cầu thang đang rất được giới trẻ ưa chuộng hiện nay là sử dụng dây thừng. Chỉ bằng vài thao tác bện và chăng dây thừng đơn giản là bạn đã có ngay một mẫu cầu thang ấn tượng, hút mắt, có một không hai.



Mẫu trang trí cầu thang đẹp, sử dụng dây thừng đang được ưa chuộng

4. Trang trí vách tường cầu thang

Hầu hết các cầu thang tại căn hộ, chung cư hoặc nhà riêng hiện nay đều là mẫu cầu thang được thiết kế sát tường. Thiết kế này sẽ để trống một mảng tường lớn tiếp xúc với cầu thang và đây sẽ là không gian sáng tạo của bạn.

Sử dụng tranh, ảnh

Một khoảng tường trống nhàm chán, vô vị sẽ trở nên thu hút hơn rất nhiều nếu có sự góp mặt của các bức tranh đầy màu sắc hoặc các khung hình kỷ niệm. Các bức hình này nên có kích cỡ tương xứng với tổng thể cầu thang cũng như căn nhà. Nếu căn nhà của bạn có diện tích nhỏ thì các bức tranh cũng nên tiết chế về kích cỡ. Ngược lại, nếu bạn có ngôi nhà rộng thì một bức tranh lớn cũng giúp không gian thoáng hơn rất nhiều.



Một trong các mẫu cầu thang đẹp nhất hiện nay được trang trí bằng ảnh kỷ niệm

Xin lưu ý rằng bạn nên chọn các bức tranh có gam màu hài hòa với nội thất xung quanh. Ngoài ra, bạn cũng có thể ưu tiên lựa chọn màu của các bức tranh hợp với màu bản mệnh để tránh các xung đột về mặt phong thủy.

Sử dụng giấy dán tường

Nếu bạn đang muốn trang trí cầu thang nhưng lại không có quá nhiều thì giờ để sáng tạo thì giấy dán tường chính là sự lựa chọn tối ưu nhất. Ngày nay bạn có thể có vô vàn các mẫu giấy dán tường khác nhau. Sau khi chọn được mẫu giấy dán tường ưng ý thì bạn chỉ cần làm sạch bề mặt bức tường và dán lên vị trí mình muốn. Chúng cũng có thể dễ dàng thay thế nếu bạn muốn đổi họa tiết hay cách trang trí bất cứ lúc nào.

Giấy dán tường ngoài tác dụng trang trí, làm đẹp còn có thể giúp bạn bảo vệ tường cầu thang, tránh bụi bẩn hoặc ẩm mốc. Bạn có thể dùng giấy dán kín toàn bộ bề mặt tường vách cầu thang hoặc một phần, tùy vào ý tưởng trang trí của mình. Cách trang trí vách tường cầu thang này dễ giúp bạn nhanh chóng có được không gian đặc biệt, hút mắt và thú vị.



Gia chủ có thể thỏa sức sáng tạo khi sử dụng giấy dán tường để trang trí cầu thang

Dùng sơn hoặc màu vẽ

Trực tiếp vẽ tranh lên tường là cách trang trí đã không còn mới nhưng vẫn luôn mang lại hiệu quả bất ngờ. Nếu bạn là người có năng khiếu hội họa thì tại sao không thử phương án trang trí cầu thang độc đáo này?

Bạn chỉ cần mua màu vẽ, một chiếc cọ hoặc các loại sơn xịt chuyên dùng vẽ tranh là có thể thỏa sức sáng tạo. Chúng tôi chắc chắn rằng mảng tường thể hiện được cá tính riêng, nổi bật và độc nhất này sẽ khiến bạn phải tự hào với bất cứ vị khách đến thăm nhà nào.



Tự vẽ hoặc sơn màu cũng là ý tưởng trang trí, làm mới cho khu vực cầu thang

Sử dụng các loại đèn trang trí

Với phương án sử dụng đèn trang trí cầu thang, bạn có thể biến cầu thang nhà mình thành bất cứ phong cách nào mình muốn. Nếu bạn muốn không gian có phần lung linh, lãng mạn thì hãy chọn các mẫu đèn đơn, ánh sáng mờ mang cảm hứng Pháp. Nếu bạn muốn cầu thang kiểu Vintage thì hãy chọn các mẫu bóng đèn nhiều màu, cỡ lớn.

Một trong các mẫu đèn trang trí cầu thang đang được nhiều bạn trẻ săn đón nhất hiện nay là mẫu đèn nhấp nháy ánh vàng hoặc ánh trắng. Các mẫu đèn nháy này sẽ giúp không gian mộng mơ hơn, thậm chí chúng còn trở thành không gian check in cực kỳ sang chảnh, thời thượng.

Xin lưu ý rằng đèn trang trí cầu thang không nhất thiết chỉ được xuất hiện trên vách tường. Bạn hoàn toàn có thể linh động đặt đèn cố định vào tường, rủ xuống các bậc thang hoặc chăng vào lan can đều được.

Ngoài ra, hiện nay, trong thiết kế nhà ở hiện đại, nhiều gia chủ đã ưu tiên lựa chọn đèn led âm được bố trí ở mép bậc thang hoặc phía dưới chân tường, nhằm mục đích tạo ánh sáng vừa đủ khi di chuyển và trang trí, tạo điểm nhấn cho khu vực.



Sử dụng đèn led âm để thắp sáng và trang trí cầu thang

5. Trang trí bậc thang

Nếu bạn vẫn còn bỏ trống các bậc thang tại không gian sống của mình thì quả là một điều đáng tiếc. Các bậc thang có thể bớt nhàm chán hơn rất nhiều nếu bạn bỏ một chút thời gian và sự sáng tạo nhé.

Hãy gắn các thông điệp vào bậc thang

Một trong những cách trang trí cầu thang thịnh hành hàng đầu hiện nay đang là sử dụng các thành ngữ tiếng Anh, các câu quotes trên mạng, các thông điệp ý nghĩa,… Hàng ngày bạn và các thành viên trong gia đình khi bước lên các bậc cầu thang đều sẽ đọc được các dòng chữ truyền cảm hứng này. Chúng sẽ giúp tinh thần mọi người trong nhà phấn chấn hơn và tạo bất ngờ thú vị cho các vị khách viếng thăm đấy.

Để trang trí cầu thang theo cách này, bạn có thể mua màu vẽ hoặc sơn tự viết thông điệp lên bậc thang hoặc chọn mua đề-can dán.



Một cách trang trí khu vực cầu thang độc đáo

Đừng bỏ qua các tấm thảm

Khi nghĩ đến các tấm thảm bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Thứ giúp chân bớt giá lạnh vào mùa đông? Thứ giúp người già và trẻ nhỏ không bị trơn trượt? Đúng nhưng vẫn còn thiếu. Các tấm thảm có thể trang trí cầu thang, thậm chí là thay đổi phong cách cho cả tổng thể không gian quanh nó.

Thảm dài, trải dọc theo các bậc cầu thang kèm hoa văn và màu sắc sẽ rất thích hợp nếu bạn theo đuổi phong cách sang trọng, cổ điển hoặc vintage, Retro. Sự xuất hiện của thảm có thể sẽ làm không gian có phần trang trọng hơn. Tuy vậy bạn nên tiết chế các hoa văn và độ dài của tấm thảm nếu căn phòng hoặc ngôi nhà của bạn có diện tích nhỏ, cách này sẽ đảm bảo không gian của bạn không bị thu hẹp sau khi trang trí cầu thang.



Với những gia chủ yêu thích phong cách vintage thì không thể bỏ qua cách trang trí này

Ốp gạch họa tiết

Gạch họa tiết có thể là phương án trang trí cầu thang còn tương đối mới mẻ và lạ lẫm ở Việt Nam nhưng bạn rất nên tham khảo phương án này. Các dạng gạch thường xuất hiện tại cầu thang rất dễ khiến không gian này có phần ngột ngạt, cứng nhắc. Tuy nhiên, nếu bạn biết chọn loại gạch có họa tiết phù hợp thì sẽ tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho không gian, làm nổi bật mỗi bậc cầu thang.



Ốp gạch họa tiết lên cầu thang sẽ giúp không gian bừng sáng và cực kỳ nổi bật

Khi trang trí cầu thang bằng loại gạch này bạn có thể cân nhắc lát gạch lên bề mặt từng bậc thang hoặc chỉ lát trên thành các bậc. Tuyệt đối tránh việc lát nhiều loại họa tiết khác nhau lên cầu thang hoặc lát gạch toàn bộ cầu thang, chúng sẽ chỉ khiến cầu thang của bạn trông rối mắt, mất thẩm mỹ.

Nếu không muốn lát gạch thì bạn có thể tìm những loại giấy dán có hoa văn, họa tiết tương ứng để giảm thiểu chi phí, thời gian thực hiện.

Đặt các chậu cây xanh

Nếu bạn đang có một khu vực cầu thang đơn giản, chân phương thì hãy cân nhắc, chọn một vài chậu cây cảnh cỡ nhỏ để tự trang trí cầu thang nhé. Cây xanh sẽ giúp không gian sống trong lành, thoáng mát hơn và cũng giúp bạn thoải mái, phấn chấn sau một ngày dài làm việc. Bạn nên đặt các cây xanh cách nhau một khoảng vừa đủ để tránh làm rối mắt.

6. Trang trí gầm cầu thang

Gầm cầu thang chính là khu vực có xu hướng bị giấu đi khi thiết kế nhà, tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, mọi người đang dần yêu thích và trang trí khu vực này. Trên thực tế, gầm cầu thang là một không gian tương đối rộng, bạn có thể tận dụng nó làm khu vực chức năng hoặc tân trang, trang trí cầu thang.

Cải tạo gầm cầu thang thành kệ tủ

Cải tạo gầm cầu thang thành kệ tủ sẽ là phương án trang trí cầu thang đặc biệt thích hợp dành cho những ai yêu thích sự ngăn nắp, gọn gàng. Một số gợi ý mẫu tủ dành riêng cho khu vực gầm cầu thang là mẫu tủ đựng đồ âm tường hoặc kệ sách, giá đựng đồ lưu niệm,…

Các kệ tủ này ngoài tác dụng giúp không gian sống gọn gàng, tận dụng tối đa các khoảng trống trong nhà thì còn thể hiện được cá tính, tài năng xếp đặt của gia chủ. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những quyển sách có bìa đẹp, độc đáo để trưng bày hoặc đặt các món đồ lưu niệm nhỏ xinh, tinh xảo tại đây nhé.



Tận dụng gầm cầu thang và biến thành một hệ tủ trang trí

Đặt tiểu cảnh tại gầm hoặc kế bên cầu thang

Trong các thành phố lớn thì các căn hộ hoặc nhà ống sẽ khó có cơ hội tích hợp được với môi trường sinh thái tự nhiên. Vậy tại sao bạn không tự tay cải tạo lại gầm cầu thang thành tiểu cảnh, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa giúp ngôi nhà trong lành hơn? Các tiểu cảnh này sẽ giúp bạn có không gian sống tươi mới, tràn đầy sức sống.



Tiểu cảnh sẽ làm tươi mới không gian gầm cầu thang nhà bạn

Đặc biệt, cách trang trí cầu thang này còn giúp ngôi nhà căn bằng âm dương về mặt phong thủy. Cụ thể là tiểu cảnh mang sự sống và dương khí sẽ góp phần át đi âm khí nặng nề tại khu vực gầm cầu thang. Bạn cũng có thể bổ sung thêm hòn non bộ và đá cuội cho tiểu cảnh thêm phần sinh động.

Đặt tủ rượu tại gầm cầu thang

Nếu bạn muốn không gian sống của mình thật sang trọng, tạo cảm giác thượng lưu hoặc đơn giản bạn là một người thích trưng bày rượu thì hãy đặt tủ rượu của mình tại khu vực này. Tủ rượu đặt tại gầm cầu thang vừa giúp tiết kiệm diện tích vừa giúp các vị khách đến thăm nhà phải ấn tượng vì sự sáng tạo, độc đáo. Bạn cũng đừng quên chọn những chai rượu thật đẹp bày tại đây và nếu có thể hãy để ly sẵn sàng cho việc thưởng thức rượu bất cứ lúc nào.



Một tủ rượu sẽ giúp không gian sống của bạn thêm phần thượng lưu

Trang trí cầu thang với bể cá

Khu vực gầm cầu thang thường có diện tích vừa đủ để bày một bể cá đứng lớn nên bạn có thể cân nhắc việc chọn mua một bể cá và tân trang lại vị trí này. Nuôi cá không yêu cầu bạn phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc nhưng lại có hiệu quả tốt về mặt thư giãn và thẩm mỹ. Sau một ngày dài làm việc chắc chắn bạn sẽ thư thái hơn nếu được ngắm nhìn những đàn cá nhỏ bơi lội.

Đặc biệt, một bể cá cảnh không chỉ có tác dụng trang trí cầu thang mà còn giúp cân bằng năng lượng phong thủy. Tuy nhiên những ai có ngũ hành bản mệnh thuộc Hỏa thì nên xem xét kỹ về quyết định đặt một bể cá trong nhà.



Trang trí cầu thang theo phong thủy có thể chọn một bể cá cảnh

Biến gầm cầu thang thành không gian làm việc hoặc đọc sách

Cách trang trí cầu thang này sẽ đặc biệt thích hợp cho những ai sở hữu không gian sống hẹp. Gầm cầu thang vốn là không gian chết này sẽ được tận dụng và cải tạo thành khu vực chức năng. Tùy vào diện tích thực của gầm cầu thang tại nhà mà bạn có thể cân nhắc xem nên đặt bàn làm việc hay một bộ ghế sofa nhỏ để thư giãn tại đây.



Không gian nghỉ ngơi, thư giãn được đặt tại gầm cầu thang

7. Một số lưu ý không nên bỏ qua khi sắp xếp, trang trí cầu thang

Như đã nói ở trên, cầu thang vốn là điểm giao thông quan trọng trong nhà. Bạn nên chú ý và tiết chế trong việc trang trí sao cho chức năng chính của khu vực này không đổi. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn nên nhớ khi thực hiện trang trí cầu thang:

Việc trang trí nên được thực hiện tại cầu thang tất cả các tầng, chúng nên mang tinh thần hoặc cảm hứng thống nhất, tránh mang lại cảm giác rời rạc, lệch lạc cho người nhìn.

Cầu thang là nút giao thông quan trọng nên dù bạn chọn cách trang trí nào thì cũng cần đảm bảo cho cầu thang được liền mạch, không bị vướng víu khi di chuyển. Đặc biệt, các vị trí như chiếu nghỉ hoặc đầu cầu thang nên hạn chế đặt các đồ vật trang trí lớn, tạo cảm giác chật chội và bất tiện khi di chuyển.

Cầu thang đặt trong nhà thì không nên nhìn thẳng ra cửa chính. Nếu cầu thang đã được thiết kế nhìn thẳng ra cửa chính thì bạn nên sử dụng các dạng vách ngăn, kệ, tủ để trang trí cầu thang và che chắn, cân bằng phong thủy.

Trên đây là cẩm nang trang trí cầu thang đơn giản, đẹp và độc đáo do Batdongsan.com.vn tổng hợp. Dựa vào những gợi ý này, các bạn có thể áp dụng để làm mới khu vực cầu thang nhà mình, hoặc tự sáng tạo ra các phương án trang trí khác theo sở thích nhé! Chúc các bạn sẽ sớm có không gian cầu thang thật đẹp và ưng ý.

Hà Linh