Mở cửa chính vào mỗi buổi sáng để chào đón nguồn năng lượng tươi mới

Cửa chính không chỉ là lối ra vào, là nơi lưu thông những luồng không khí trong và ngoài nhà, trong phong thủy, cửa chính còn được xem là nơi dẫn dắt tài lộc vào nhà, từ đó mở ra những cơ hội mới, những mối quan hệ tốt đẹp hơn cho các thành viên trong gia đình. Do đó, ngoài việc trang trí từng góc nhỏ trong nhà, việc dọn dẹp và trang trí cửa chính cũng rất quan trọng vì sẽ giúp cát khí và điềm lành vào nhà bạn nhiều hơn trong năm mới.



Trang trí cửa chính bằng các gam màu nóng đại diện cho niềm vui, vận may

Dọn sạch sẽ cửa chính và lối vào nhà

Cả cửa chính và lối vào nhà cần được giữ gìn sạch sẽ, thoáng đãng, nhất là dịp đầu năm mới. Việc dọn dẹp cũng khá đơn giản, chỉ cần quét sạch bụi bặm, mạng nhện xung quanh, sau đó dùng giẻ lau sạch.

Trong phong thủy, cửa chính là nơi nạp khí, là nơi liên hệ giữa hai yếu tố trong và ngoài ngôi nhà. Do đó, nếu cửa chính luôn được giữ thoáng sạch thì cũng giúp công việc và cuộc sống thuận lợi hơn. Khi cửa chính sáng sủa và gọn gàng, chắc chắn nguồn năng lượng thu nạp vào nhà cũng sẽ mạnh mẽ hơn.



Lau dọn sạch sẽ cửa chính sẽ giúp tăng cát khí vào nhà

Treo chuông gió trước cửa chính

Treo một vật phẩm phong thủy giúp điều hòa sinh khí, thu hút năng lượng trước cửa chính sẽ giúp mang lại nhiều may mắn cho gia đình trong dịp năm mới. Trong đó, chuông gió với âm thanh vui vẻ, ngân vang nhẹ nhàng sẽ tạo sự chú ý ở cửa chính, thu hút vận may, mời gọi những điều may mắn, an lành đến với các thành viên trong gia đình.



Trước cửa chính nên treo chuông gió hoặc dán các hình vẽ sinh động để thu hút vận may

Trồng cây phong thủy trước cửa chính

Các loại cây cảnh không chỉ giúp không gian thêm đẹp mà còn được sử dụng như một vật phẩm phong thủy mang lại điềm may. Vào đầu năm mới, các gia đình thường trung những chậu hoa thật đẹp với ý nghĩa chào đón mùa xuân hoặc những loại cây có lá xanh tốt như báo hiệu năm mới gặp nhiều may mắn.

Đặt thêm chậu cây phía trước cửa chính sẽ giúp tăng thêm nguồn sinh khí cho ngôi nhà. Những loại cây, hoa thường được lựa chọn là kim tiền, hoa đồng tiền, bạch mã hoàng tử, trầu bà, hoa cúc, hoa lay ơn, thược dược…



Trồng cây trước cửa chính giúp tăng cường sinh khí cho ngôi nhà

Chữ Phúc ngược treo trước cửa chính

Trong các khu phố của người Hoa ở Tp.HCM, người dân vẫn có thói quen treo chữ Phúc ngược trên cửa chính. Chữ Phúc hàm nghĩa cho một năm mới nhiều may mắn, tốt lành, khi treo ngược sẽ có nghĩa là "Phúc đáo" tức những điều may mắn, an lành sẽ đến nhà trong năm mới.



Treo chữ Phúc ngược trên cửa chính để đón điều may mắn, tốt lành trong năm mới

Mở cửa chính vào buổi sáng

Trong những ngày đầu năm mới, đừng quên mở toang cửa chính để đón nguồn sinh khí của năm mới, tăng thêm vượng khí cho ngôi nhà, giúp mọi người khỏe mạnh, vui vẻ hơn.



Mở cửa chính vào mỗi buổi sáng để chào đón nguồn năng lượng tươi mới