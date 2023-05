35 Ý Tưởng Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo

1. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Với Các Hình Cắt Dán Ngộ Nghĩnh

Nếu cửa lớp học là dạng cửa kính hoặc dạng cửa có chắn song với cửa sổ, hoàn toàn có thể dán giấy màu thì tại sao bạn không cùng các bé cắt dán giấy để trang trí nhỉ. Đây chính là ý tưởng trang trí cửa lớp mầm non sáng tạo tuyệt vời, đang được nhiều trường áp dụng đấy. Hơn nữa, khâu cắt dán cũng khá đơn giản, nhanh chóng, ngay cả các bé cũng có thể dễ dàng học theo.

Dụng cụ, nguyên liệu cần có khi trang trí cửa chính lớp mầm non tùy vào ý tưởng bạn chọn. Thường thì bạn nên có các dụng cụ cơ bản như kéo cắt thủ công (nếu các con cũng thực hiện thì hãy sử dụng loại kéo dành cho học sinh mầm non, tiểu học), giấy màu, băng dính,…

Một số ý tưởng đơn giản có thể cắt dán như ông mặt trời, các bông hoa giấy nhỏ, động vật như thỏ con, chó nhỏ, đám mây,… Các hình này bạn có thể dùng băng dính hai mặt dán áp vào mặt kính hoặc dán cố định vào chắn song để tạo hiệu ứng gió thổi đều thích hợp.



Các bé sẽ thích mê với những que kem sắc màu dán lên cửa



Hay với những que kem sắc màu như thế này



Cắt dán các chú cá ngộ nghĩnh đầy màu sắc để trang trí cửa chính lớp mầm non



Ý tưởng trang trí cửa lớp học siêu ngọt ngào dành cho các bé gái



Một ý tưởng làm đẹp cho khung cửa sổ lớp mầm non



Ý tưởng trang trí cửa kính lớp mầm non với hình ảnh các con vật ngộ nghĩnh



Một gợi ý khác khi trang trí cửa sổ lớp học cho bévới các hình cắt dán đơn giản

Lưu ý là đối với hình cắt dán bạn nên thay đổi định kỳ để các con có cảm giác mới mẻ, hào hứng hơn nhé.

2. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Với Các Vật Dụng Handmade

Các món đồ handmade đang là “trend” rất “nổi” trong trang trí nội thất. Bạn hoàn toàn có thể thử làm một vài món đồ nho nhỏ, đáng yêu để cùng các con trang trí khu vực cửa sổ lớp mầm non đấy.

Về nguyên liệu thì bạn nên ưu tiên sử dụng các món đồ dễ kiếm, thân thiện như: vải, giấy màu, bìa carton đã sử dụng, đĩa CD, các món đồ nhựa cũ,… Hãy vận động các con nhập cuộc và cùng bạn tìm các nguyên liệu có thể trang trí lớp học nhé!

Sau khi đã có nguyên liệu thì đây là lúc bạn có thể “nảy số”, thỏa sức sáng tạo. Có hai phương án bạn có thể cân nhắc là tạo các món đồ trang trí để đặt ở cửa sổ, đính vào khung cửa hoặc tạo các dải dây trang trí. Các dải dây trang trí buộc chong chóng giấy hay các loại cốc nhựa sẽ tạo hiệu ứng bay trước gió cực đẹp mắt.



Gợi ý một số dải trang trí bạn có thể treo ở cửa sổ lớp học kích thích thị giác cho các thiên thần nhỏ

Các hình ảnh bạn muốn tái hiện nên là các vật gần gũi, dễ hình dung, liên tưởng như: ông mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cầu vồng, bông hoa, cá nhỏ,…



Những món handmade nhỏ xinh có thể treo lên khung cửa lớp học của bé



Ông Mặt trời được tạo ra từ việc tận dụng đĩa ăn sử dụng một lần để trang trí cửa sổ



Ý tưởng tận dụng một chiếc lưới đã cũ để trang trí lớp học

Khi thực hiện làm đồ trang trí handmade có thể bạn sẽ phải thường xuyên sử dụng các dụng cụ cắt như: kéo, dao, dập ghim, dùi đục lỗ,… Vì vậy, bạn nên thực hiện các công đoạn này từ trước để tránh gây nguy hiểm cho các bé nhé!

3. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Với Đề Can Dán

Hiện nay trên thị trường đang bày bán rất nhiễu mẫu đề can đã tạo hình sẵn, dễ tìm và dễ mua. Nếu bạn đang cần tìm một phương án trang trí tối ưu về mặt thời gian thì rất nên tham khảo phương án này.



Bạn có thể chọn mua các loại đề can in hình nhân vật hoạt hình để trang trí lớp học



Ý tưởng trang trí cửa kính lớp học mầm non với các mẫu có in hình theo các mùa

Bạn có thể tìm đề can trang trí tại các hiệu sách, các hiệu chuyên bán giấy trang trí, một số trang mạng xã hội hoặc chuyên trang thương mại điện tử. Cách sử dụng đề can này thích hợp với dạng cửa kính hơn cả. Khi thực hiện dán đề can bạn nên chuẩn bị sẵn thẻ ATM hoặc các vật có thể hỗ trợ gạt kính cho phần băng dính bám chắc.

4. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Với Màu Vẽ

Nếu bạn và các bé tự tin thì tại sao không để “hoa tay” của cả cô và trò cùng đảm nhận công việc trang trí cửa sổ? Bạn hoàn toàn có thể tạo các hình vẽ lớn trên cả cửa sổ và cửa chính. Cô và trò dùng bàn tay vẽ hay dùng cọ, chổi quét màu đều được.

Lưu ý là bạn nên dán một lớp giấy trắng lên các khung cửa rồi mới vẽ để tránh tình trạng sơn cửa bị hỏng hoặc sau này khó thay đổi hình trang trí. Nếu bạn sử dụng giấy nền để vẽ như vậy thì sau này chỉ cần lột bỏ lớp giấy ra là hình trang trí đã có thể thay đổi dễ dàng.



Bạn có thể cùng các bé vẽ các hình vẽ đơn giản, nhỏ xinh như thế này để trang trí cửa sổ lớp học



Một khung cửa được cô và trò chính tay vẽ trang trí



Các mẫu hình vẽ đơn giản kết hợp cùng phương pháp cắt dán thị lực để tăng tính thẩm mỹ



Một khung cửa sổ khác được trang trí bằng hình vẽ quê hương



Trang trí cửa chính lớp mầm non ới các nét vẽ tạo hình cầu vồng và con diều

5. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Với Bóng Bay

Bóng bay là một trong những món đồ chơi hết sức thân thuộc với các thế hệ học trò nhỏ. Chúng hoàn toàn có thể trở thành một vật dụng trang trí cửa sổ lớp học hiệu quả đấy nhé!

Ý tưởng đầu tiên gợi ý cho bạn chính là chuẩn bị một túi bóng bay nhiều màu sắc, dụng cụ bơm bóng bay và một cuộn băng dính hai mặt. Bạn chỉ cần thổi căng các quả bóng bay, dùng băng dính để cố định chúng lên khung cửa sổ. Lưu ý là bạn chỉ nên sử dụng lượng băng dính vừa đủ để bóng bay vẫn tạo hiệu ứng lay động kích thích thị giác cho các bé nhé!

Bạn có thể định hình khi dán bóng bay thành một chùm lớn hoặc tạo hình thành bông hoa, chú chim hoặc ông mặt trời,… khi trang trí cửa chính lớp mầm non. Bạn cũng có thể không cần cố định chúng lên cửa sổ mà buộc bóng bay lại và dán phần dây buộc lên cửa sổ để bóng bay rủ xuống đung đưa trước cửa sổ vẫn rất đẹp.



Cửa lớp được trang trí với chùm bóng bay màu sắc



Trang trí cửa lớp học bằng chùm bóng bay to đẹp như thế này

Ý tưởng thứ hai khi trang trí cửa chính lớp mầm non là bạn sử dụng dạng bóng bay dài có thể tạo hình thành các con vật đáng yêu, các bông hoa để treo hoặc đính lên cửa sổ. Các bé nhất định sẽ trầm trồ trước các hình dáng bóng bay đặc biệt như thế này.

6. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Với Các Thông Điệp

Các bậc phụ huynh chắc chắn sẽ an tâm hơn khi gửi con tại trường nếu thấy không gian học tập của các con không chỉ đẹp mà còn khoa học. Vậy bạn nghĩ sao nếu chúng ta cùng tạo một góc cửa sổ thân thiện và tích cực với các thông điệp dành cho cả các bé và phụ huynh.

Bạn có thể dán các biểu ngữ ngắn gọn, dễ hiểu lên cửa sổ để các con lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Một gợi ý thêm cho bạn là chúng ta có thể dán ảnh các bé đang có thành tính tốt trong tuần, các lời khen ngợi dành cho các bé ngoan ngoãn, các bông hoa điểm mười,… Đây cũng là cách trang trí cửa kính lớp mầm non hay cả lớp học cho các bé lớn hơn đều phù hợp.



Một ý tưởng trang trí cho khung cửa sổ tương đối rộng của lớp học



Một thông điệp được dán tại ô cửa sổ trường mẫu giáo



Thông điệp khác từ sự đoàn kết được vẽ trên ô cửa

Bạn cũng có thể tận dụng các hình ảnh cô và trò cùng sinh hoạt trong lớp, sinh hoạt ngoại khóa ngoài trời để dán lên cửa sổ cho các bậc phụ huynh cùng cập nhật. Đừng quên đưa một số kế hoạch, thông báo, nhắn gửi của cô và trò đến các bậc phụ huynh tại đây nhé! Vậy là nhờ một góc nhỏ trong lớp mà cô trò và bố mẹ đã trao đổi được với nhau rất nhiều thông tin rồi đấy.

7. Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Sáng Tạo Theo Các Dịp Đặc Biệt

Ở độ tuổi mầm non các con sẽ đang dần có nhận thức về các dịp trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm. Bạn hãy tận dụng các vị trí như cửa sổ, cửa ra vào để thổi không khí lễ hội vào lớp học, khiến các con hân hoan, hứng thú nhé!

Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Dịp Tết

Ngày Tết sắp đến, bạn có thể cùng các con làm một số chiếc đèn lồng giấy màu đỏ treo lên cửa sổ cùng chào đón năm mới. Một số các vật trang trí may mắn mang màu đỏ cũng có thể treo lên cửa sổ tạo cảm giác ấm cúng, hân hoan. Nếu các con yêu thích cắt dán thì bạn có thể hướng dẫn các con tự tay cắt hình hoa đào, hoa mai đính lên cửa sổ, tạo hiệu ứng hoa rơi lạ mắt và vẫn có không khí ngày xuân.



Cô giáo đang trang trí cửa chính lớp mầm non với hình dán chào xuân

Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Dịp 8/3, 20/10

Đây là dịp dành cho các cô ở lớp và các mẹ ở nhà. Bạn hãy cùng các con tự tay làm những bông hoa tươi thắm, những giỏ hoa giấy, các tập thiệp nhỏ xinh để đính lên cửa sổ với ý nghĩa các lời chúc tốt đẹp của các con sẽ được trao gửi đến các mẹ, các cô nhé!

Trang Trí Lớp Mầm Non Dịp Trung Thu

Trung thu là ngày tết thiếu nhi, các con sẽ được quây quần bên các mâm cỗ ngọt với hoa quả, bánh kẹo, cùng nhau rước đèn, ngắm trăng. Để chuẩn bị cho dịp này bạn nên sử dụng giấy màu tạo hình ông Trăng, chị Hằng, chú Cuội treo lên cửa sổ. Bạn cũng có thể tận dụng các mẫu đèn ông sao nhỏ xinh để khiến không gian lớp học có thêm không khí rộn ràng.



Bạn có thể hướng dẫn các con cùng làm đèn trang trí để đính lên cửa sổ

Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non Dịp Giáng Sinh, Halloween

Các năm gần đây dịp Noel, Halloween được các cô để ý tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho bé. Đối với ngày lễ giáng sinh, hẳn là các con đã sớm quen mắt với hình ảnh ông già Santa phúc hậu, các chú tuần lộc mũi đỏ, các cây thông rực rỡ sắc màu, vòng nguyệt quế,… Vậy bạn hãy nhanh tay cắt dán hình những bông tuyết xinh xắn, tinh khôi, hình cây thông xanh, tuần lộc và vòng nguyệt quế để trang trí cửa lớp học thôi nào!



Bức tường và cánh cửa lớp học rực rỡ với màu sắc Giáng sinh



Bạn cũng có thể dùng giấy màu để tạo hình cây thông Noel như thế này



Bạn cũng có thể sử dụng một số hình dán chủ đề Giáng sinh để trang trí cửa lớp



Trang trí Halloween cửa lớp học mầm non siêu ấn tượng



Một ý tưởng trang trí Halloween cửa lớp học mầm non khác

8. Trang Trí Cửa Sổ Lớp Học Bằng Cây Xanh

Ý tưởng sử dụng cây xanh để trang trí góc học tập hay không gian sinh hoạt đang rất được ưa chuộng. Bạn có thể đặt các chậu cây xanh nhỏ như sen đá, cỏ may mắn hoặc các giỏ hoa rủ xuống khiến các con được hòa nhập với tự nhiên.

Nếu cô và trò có thời gian thì có thể tận dụng các chai lọ có sẵn làm thành chậu cây, cô trò cùng gieo hạt và đón chờ thành quả. Cách vừa chơi vừa học này sẽ giúp các con thêm yêu mến và gần gũi với thiên nhiên đấy!



Một số mẫu cây trồng nhỏ xinh mà bạn và các bé có thể tự tay chăm sóc



Bạn có thể đặt tên cho từng loại cây và chỉ các bé cách nhận biết



Một số ý tưởng trang trí cửa lớp mầm non sáng tạo khác

Một Số Lưu Ý Khi Trang Trí Cửa Lớp Mầm Non

Việc trang trí cửa sổ lớp học tiểu học hay trang trí cửa sổ lớp mầm non đẹp tuy vẫn là trang trí nội thất nhưng bạn nên chú ý rằng đây là hai khu vực có những tiêu chí tương đối đặc biệt. Đối tượng chính sử dụng các không gian này là các bé từ 3 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn các con đang phát triển nhận thức rất mạnh và đặc biệt tò mò về thế giới xung quanh.

Muốn các con yêu thích lớp học và có hứng thú đến trường thì khu vực lớp học phải đẹp, bắt mắt. Một trong những khu vực không thể bỏ qua khi trang trí góc học tập chính là khu vực cửa sổ. Trước khi thực hiện các ý tưởng trang trí cửa lớp mầm non sáng tạo mà Batdongsan.com.vn đã tổng hợp, bạn đừng quên đọc kỹ một vài lưu ý sau nhé!

– Lưu ý số 1: Dù bạn quyết định sử dụng phương án trang trí cửa lớp mầm non sáng tạo đến đâu thì yếu tố màu sắc vẫn cần được quan tâm đầu tiên. Các bé mới đang ở độ tuổi tò mò, ưa khám phá thế giới nên gam màu mà bạn sử dụng nên là các gam màu tươi sáng, nổi bật. Bạn có thể không cần sử dụng cả bảng màu mới gọi là bắt mắt. Điều quan trọng là sự phối màu nhé!

– Lưu ý số 2: Yếu tố thứ hai, trang trí cửa lớp mầm non sáng tạo nên hướng đến sự đơn giản, dễ thực hiện. Đôi khi trang trí rườm rà, phức tạp lại khiến các con rối mắt và khiến bạn mất thời gian thực hiện. Chưa kể, nhiều mẫu trang trí rất đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng tốt và dễ thay đổi, tùy biến trong nhiều hoàn cảnh.

– Lưu ý số 3: Nếu có thể, bạn hãy để các bé cùng tham gia trang trí cửa lớp mầm non. Các con sẽ rất thích được khám phá, tự tay làm cái gì đó mới mẻ và chắc chắn góc học tập được trang trí sẽ tạo cảm hứng đến trường cho các con tốt hơn.

– Lưu ý số 4: Bạn đừng quên việc trang trí cửa chính lớp mầm non nên cùng phong cách với tổng thể trang trí lớp học. Đừng để khu vực cửa sổ hay cửa ra vào bị lạc lõng, lệch tông so với tổng thể chung. Các chi tiết, phụ kiện gắn lên cửa sổ trang trí hoàn toàn có thể được sử dụng để trang trí tường cũng như góc lớp.

– Lưu ý số 5: Sau khi đã hình thành ý tưởng trang trí lớp học và chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu thì bạn nên vệ sinh khu vực cửa sổ trước khi thực hiện. Một ô cửa sổ sạch sẽ mới có thể tỏa sáng cùng các đồ vật trang trí mới tinh đúng không nào?

Trên đây là một số gợi ý về mẫu trang trí cửa lớp mầm non sáng tạo mà chúng tôi đã tổng hợp được. Các cô hoàn toàn có thể dựa vào các ý tưởng này hoặc dựa vào đó để tham khảo, từ đó sáng tạo ra khung cửa sổ lớp học độc đáo cho các thiên thần bé nhỏ của mình nhé.

Hà Linh

Xem thêm: