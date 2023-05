Trang trí nhà đón Tết: Chọn hoa tươi theo mệnh gia chủ

Những ngày giáp tết người người, nhà nhà cùng nhau mua hoa đón tết, ai cũng muốn chọn cho mình những đóa hoa rực rỡ nhất. Thế nhưng, nhiều gia đình vì chọn những bó hoa đẹp nhất mà lại vô tình phạm vào những điều cấm kỵ. Theo các chuyên gia phong thủy, hoa và mệnh gia chủ cũng có mối liên hệ cực kỳ đặc biệt. Do đó, muốn gia đạo may mắn, an yên, tài lộc đầy nhà thì gia chủ cần lưu ý chọn hoa theo mệnh.

Gia chủ mệnh Kim

Hoa phong lan trắng hợp với gia chủ mệnh Kim

Trong quy luật ngũ hành tương sinh, gia chủ mệnh Kim sẽ hợp với những màu sắc như ánh kim, trắng, màu nâu, vàng sậm. Do đó, những người mệnh Kim nên lựa chọn loài hoa có những màu nói trên để mang đến không gian sống tươi mới, thoải mái, giúp tăng vượng khí, vận may cho gia đình. Những loài hoa phù hợp với gia chủ mệnh Kim như: Hoa phong lan trắng, hoa bách hợp vàng, hoa đỗ quyên, hoa ngâu,…

Gia chủ mệnh Mộc

Gia chủ mệnh Mộc nên trưng hoa cẩm tú cầu xanh vào ngày Tết

Những người mệnh Mộc sẽ hợp với mệnh Thủy và tương khắc với mệnh Hỏa. Do vậy khi chọn hoa, gia chủ mệnh Mộc nên chọn hoa có màu sắc tương ứng với mệnh Thủy như màu xanh nước biển để hỗ trợ gia chủ, tăng sự may mắn và thành công trong công việc. Một số loài hoa hợp với gia chủ mệnh Mộc như: Hoa cẩm tú cầu xanh, hoa chuông xanh, hoa thanh tú, hoa hồng xanh,… Lưu ý, gia chủ mệnh Mộc nên tránh những loại hoa màu nóng như hồng, đỏ, cam để hạn chế những rủi ro.

Gia chủ mệnh Thủy

Hoa cúc trắng sẽ mang lại may mắn cho gia chủ mệnh Thủy

Theo quan điểm về mệnh ngũ hành, gia chủ mệnh Thủy sẽ hợp với các màu thuộc mệnh Kim do ngũ hành tương sinh Kim sinh Thủy. Do đó, những người mệnh Thủy nên chọn các loại hoa có màu ánh kim, vàng tươi hoặc trắng. Đồng thời, gia chủ mệnh Thủy cũng tương hợp với chính bản mệnh của mình nên có thể chọn những màu sắc hoa có màu xanh nước biển, màu xanh lá, màu đen, trắng. Chẳng hạn như hoa lan ý, hoa hồng xanh, hoa trà, hoa cúc trắng,… Các loài hoa này không chỉ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ mệnh Thủy, mà còn thu hút sinh khí tốt, giúp cả gia đình an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nha.

Gia chủ mệnh Hỏa

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn hoa hồng đỏ trang trí nhà ngày Tết

Những người mệnh Hỏa sẽ hợp với các màu thuộc nhóm mệnh tương sinh là Thổ (nâu đất). Vì vậy, gia chủ mệnh Hỏa nên chọn những loại hoa có màu sắc đậm để tăng cường tài lộc cho gia chủ, khơi dậy sự sáng tạo và đam mê trong công việc. Chẳng hạn như: Hoa hồng đỏ, hoa giấy, cây sống đời, hoa đồng tiền, hoa trà đỏ, hoa thu hải đường,… Những loại hoa này có khả năng đem đến may mắn, thu hút được nhiều tài vận trong cả cả năm.

Gia chủ mệnh Thổ

Những người mệnh Thổ rất hợp với các loại hoa có màu sắc đậm như đỏ, cam, tím…

Trong quy luật ngũ hành tương sinh, Hỏa sinh Thổ nên những người mệnh Thổ rất hợp với các màu sắc đậm như đỏ, cam, tím. Bên cạnh đó, những người mệnh Thổ cũng có thể chọn màu sắc hợp với mệnh của mình, chẳng hạn như màu nâu đất. Những màu sắc này có thể đem đến vạn điều tốt lành cho gia chủ, giúp cuộc sống gia đình an khang, hạnh phúc, may mắn và tài vận dồi dào. Hoa xác pháo, hoa lan lửa, hoa thủy tiên, hoa dâm bụt vàng… là một số loài hoa mà gia chủ mệnh Thổ có thể lựa chọn để trưng bày trong dịp Tết Kỷ Hợi này.