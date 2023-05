1. Vì Sao Cần Trang Trí Phòng Khách, Nhà Cửa Dịp Tết?

Mỗi dịp Tết đến, các căn nhà đều được lau dọn, sửa sang, trang trí lại cho đẹp. Điều này được cho là sẽ giúp xua đuổi những điều cũ kỹ, xấu xí, kém may mắn của năm cũ đi, đón phúc lộc, khởi sắc của năm mới vào nhà. Đầu năm sạch sẽ, đẹp đẽ thì cả năm sẽ tốt lành.

Trang trí nhà cửa không thể thiếu trong dịp Tết với người Việt

Không những vậy, Tết là lúc con cháu sum họp, khách khứa đến chơi, chúc Tết nhiều, căn nhà cần đẹp đẽ, sạch sẽ để đón khách. Trang trí phòng khách ngày Tết đẹp có thể khiến việc đón khách của gia chủ nồng nhiệt hơn, mang lại niềm vui, ấn tượng tốt đẹp cho khách.

Khi dọn dẹp cũng là cơ hội để gia đình thêm gắn kết, vui vẻ hơn. Ngoài ra, theo quan niệm truyền thống, việc trang trí nhà ngày Tết còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy, giúp rước phúc lộc đến nhà và mang đến nhiều sức khỏe, thịnh vượng, may mắn.

2. Một Số Gợi Ý Khi Trang Trí Phòng Khách Ngày Tết

Để trang trí phòng khách đẹp đón Tết, gia chủ có thể tham khảo một số gợi ý sau:

Trang trí cửa kính

Hiện nay, xu thế lựa chọn kính làm vật liệu xây dựng nhà ở khá phổ biến, đặc biệt là các căn hộ chung cư với những cửa sổ hay cửa ban công kích thước lớn. Vì vậy, đây cũng là nơi gia chủ có thể trang trí để mang lại không khí xuân cho ngôi nhà và nhanh chóng tạo ấn tượng với khách ghé thăm.

Bạn có thể sử dụng các phụ kiện quen thuộc như đèn dây, decal với các họa tiết mang đặc trưng của Tết, chẳng hạn: hoa đào, mai, phong bao lì xì, chim én, hoặc hình cô bé, cậu bé chúc tết,… tùy vào sở thích riêng của mình.

Chú trọng tới tường nhà

Việc thay đổi màu sơn của tường có thể khiến cho không gian phòng khách cảm giác như được mở rộng hoặc thoáng đãng hơn. Cùng với đó, để tránh sự đơn điệu, bạn có thể trang trí hoặc treo tranh ảnh lên tường. Việc lựa chọn màu sơn hay tranh ảnh cần đảm bảo hài hòa với không gian và nếu hợp với phong thủy của gia chủ sẽ mang lại năng lượng tích cực hơn.

Trang trí khu bàn trà

Bàn được xem là góc quan trọng nhất trong phòng khách bởi đây là nơi để tiếp đãi và chuyện trò. Bạn nên lựa chọn bàn phù hợp với kích thước, kiến trúc của phòng.

Tết đến, để mang lại cảm giác tươi mới hơn cho bàn phòng khách, bạn có thể thực hiện những việc đơn giản, chẳng hạn như: bài trí lại đồ dùng, đồ trang trí trên bàn, thay vỏ gối tựa với những màu đặc trưng của Tết như đỏ, vàng, xanh, cắm thêm bình hoa tươi, thêm đĩa hoa quả, mứt tết,…

Gia chủ có thể thay màu áo mới cho vỏ gối với các tông màu đặc trưng của Tết

Sử dụng cây cối, hoa để tô điểm cho phòng khách

Ngoài các loại hoa, cây không thể thiếu là mai, đào, quất, bạn có thể lựa chọn thêm một số loại hoa khác như: thủy tiên, lan, trạng nguyên, cúc, mẫu đơn, đồng tiền,… để trang trí thêm cho không gian phòng khách.

Hoa có thể cắm bình hoặc trồng trong chậu, đặt dưới đất hoặc trên bàn, trên các bậc cầu thang. Tùy vào mục đích và địa điểm đặt mà bạn nên lựa chọn kích thước chậu cũng như từng loại hoa phù hợp.

3. Cách Trang Trí Phù Hợp Cho Một Số Kiểu Phòng Khách

Không gian phòng khách được xem là đẹp khi hài hòa về màu sắc, chi tiết trang trí, ánh sáng tự nhiên, hệ thống đèn, có sự thông thoáng, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Việc trang trí ngày Tết cần được thực hiện đảm bảo phù hợp với từng kiểu phòng khác nhau. Phòng khách vuông vắn hoặc có không gian đủ rộng là điều kiện lý tưởng nhất cho trang trí.

Với loại phòng khách nhỏ, phòng khách nhà ống, bạn có thể lưu ý một số điều như sau:

Trang trí phòng khách nhỏ ngày Tết

Việc trang trí phòng khách ngày Tết đối với các không gian nhỏ cần đảm bảo yêu cầu đẹp, sang trọng nhưng phải thoáng, không rườm rà. Chính vì vậy, tốt nhất nên chọn nội thất đơn giản và tinh gọn. Về màu sắc, nên chọn gam màu tươi sáng để tạo cảm giác không gian được mở rộng hơn.

Sự đơn giản giúp không gian thêm thoáng đãng

Đồ trang trí cũng cần lựa chọn kỹ càng, với tiêu chí ít mà đẹp, đồng thời, cũng cần quan tâm tới kích thước sao cho phù hợp, tránh gợi cảm giác bí bách, không lưu thông được không khí.

Trang trí phòng khách nhà ống ngày Tết

Thiết kế nhà ống đang ngày càng phổ biến tại các khu đô thị bởi phù hợp với tính chất dân cư đông mà diện tích đất lại ít. Tuy nhiên, với đặc điểm hẹp về chiều ngang nên trong trang trí, ngoài những lưu ý như đối với phòng khách nhỏ, bạn có thể tạo thêm điểm nhấn cho phòng với các cách như:

– Sử dụng màu sơn trung tính, đặt ít nội thất, đảm bảo sự cân đối, hài hòa.

– Có thể sử dụng giấy dán in họa tiết để không gian được đẹp, nổi bật hơn.

– Có thể thêm đèn trần, cây xanh phong thủy.

– Với những nhà ống phòng khách có cầu thang, có thể tạo vách ngăn bằng cây cối hoặc đồ trang trí để vừa mang đến sự mềm mại mà vẫn đảm bảo riêng tư. Tuy nhiên, cần chú ý tránh tạo các góc nhọn trong phòng.

Thiết kế một căn phòng khách nhà ống

4. Một Số Lưu Ý Khi Trang Trí Phòng Khách Ngày Tết

Một số gợi ý sau đây có thể giúp ích cho bạn trong quá trình trang trí phòng khách vào dịp Tết

Trang trí phòng khách theo phong thủy

Theo quan niệm về mặt phong thủy, phòng khách được xem là nơi tích tụ vượng khí và gây những ảnh hưởng nhất định tới việc lưu thông năng lượng trong nhà. Vì thế, khi trang trí, làm mới phòng khách vào dịp Tết, bạn nên lưu ý đến vấn đề phong thủy. Tuy nhiên, vẫn dựa trên sở thích cá nhân và đảm bảo không gian sáng sủa, gọn gàng.

Trước hết, đối với đồ đạc, nên sắp xếp lại để loại bỏ các vật dụng cũ, hỏng hoặc lâu không dùng đến. Cùng với đó, bàn ghế, đồ trang trí cần được lau rửa sạch sẽ, có thể thêm tranh ảnh, lồng đèn hoặc hoa, bình gốm, ánh sáng,… để nơi đây thêm lung linh.

Đối với bàn ghế, không nên bày theo kiểu ngồi quay lưng ra cửa, vừa không đẹp, vừa có thể gây giật mình nếu đột ngột có người bước vào.

Trong việc lựa chọn đồ trang trí, bạn nên:

– Điểm xuyết thêm cho phòng khách các đồ mang hình tròn để tạo cảm giác về sự viên mãn, hài hòa.

– Tranh ảnh nên về các đề tài như hoa cỏ, sơn thủy tươi sáng, hoặc câu đối mang ý nghĩa,… không nên sử dụng đồ binh khí như gươm đao hoặc hình thú dữ để trang trí.

– Về cây cối, ngoài các loại cây thường dùng trong ngày Tết như: mai, đào, quất, bạn có thể lựa chọn cây phù hợp với phong thủy của gia chủ để trang trí thêm, không chỉ tốt cho dịp Tết mà còn dùng được trong cả năm.

– Với màu sắc: màu sơn của tường cùng với màu đèn nên phù hợp với nhau để tạo sự hài hòa. Cũng theo phong thủy, màu của trần nên nhạt hơn màu của nền nhà, tạo sự điều hòa theo quan niệm “trời nhẹ, đất nặng”.

Chọn vật phẩm trang trí phòng khách ngày Tết phù hợp

Khi trang trí phòng khách ngày Tết, việc sử dụng các vật phẩm đặc trưng vừa tạo cảm giác, vừa gây thêm hứng thú, tươi mới cho gia chủ. Một số vật phẩm phổ biến có thể lựa chọn gồm:

Lồng đèn giấy

Với màu đỏ, hồng, các chi tiết trang trí đẹp mắt, lồng đèn mang tới sự tươi sáng cho không gian. Bạn có thể gắn bóng đèn vào trong hoặc đặt ở trên bàn.

Dây treo nhiều màu hoặc phong bao lì xì

Thường được gắn trên cành đào hoặc cây quất với các màu đặc trưng của Tết: đỏ, vàng, xanh vừa thể hiện sự cầu mong vạn điều tốt lành, vừa tạo điểm nhấn cho không gian.

Hoa tươi

Bình hay chậu hoa là điều không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Sự rực rỡ, tươi tốt, tràn đầy sức sống của hoa lá cũng giúp thu hút điều tốt đẹp cho gia chủ.

Câu đối

Màu sắc rực rỡ, ý nghĩa tốt lành của câu đối có thể mang lại niềm vui, phúc lộc cho gia đình. Treo câu đối ngày Tết là phong tục không thể thiếu trước đây và hiện nay, nhiều người cũng quan tâm trở lại.

Trang trí Tết phòng khách với chậu hoa đào và những chiếc đèn lồng màu sắc

Theo quan niệm của người Á đông, dù là nhà ống, nhà nhỏ hay căn hộ, việc trang trí phòng khách ngày Tết phù hợp sẽ giúp các dòng khí tốt được lưu thông, mang tới may mắn, bình an và hạnh phúc cho gia đình. Hi vọng những gợi ý được Batdongsan.com.vn chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng trong việc trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Hà Linh

