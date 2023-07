Trích Lục Đất Là Gì? Cách Trích Lục Bản Đồ Địa Chính Online 2023

Trích lục đất là gì? Cách trích lục bản đồ địa chính online năm 2023 như thế nào? Đất trích lục có làm sổ đỏ được không? Đây là một số thắc mắc của nhiều người dân Việt Nam hiện nay khi làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất. Cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu chi tiết về các vấn đề này ngay sau đây.

1. Trích Lục Đất Là Gì?

Định Nghĩa Trích Lục Đất

Trích lục đất hay còn gọi là trích lục bản đồ địa chính được hiểu là việc sao chép lại các thông tin của một thửa đất nào đó, bao gồm: kích thước, hình dáng đất, vị trí,… dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có.

Giải nghĩa cụ thể:

Bản đồ địa chính là tài liệu thể hiện các thửa đất và thông tin địa lý liên quan, lập theo đơn vị cấp xã, phường, thị trấn và được cơ quan nhà nước xác nhận.

Trích lục chính là rút ra từng phần và sao chép lại thông tin.

Trích lục đất là sao chép lại các thông tin của một thửa đất: kích thước, vị trí,… dựa trên hồ sơ gốc đã có.

Những thông tin của thửa đất sẽ giúp Nhà nước có thể quản lý đất đai hiệu quả và thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ và giải quyết một số tranh chấp có thể phát sinh. Trích lục thửa đất cũng giúp người sử dụng đất thực hiện những quyền và nghĩa vụ liên quan.

Xin Trích Lục Thửa Đất Ở Đâu?

Theo quy định của pháp luật, việc “trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có)” là công việc thuộc thẩm quyền của văn phòng đăng ký đất đai (căn cứ theo Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ).

Theo đó, người dân chỉ cần làm thủ tục xin tách trích lục đất tại văn phòng đăng ký đất. Người sử dụng đất tại nông thôn thì sẽ nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có đất, sau đó sẽ chuyển hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ bao gồm:

Phiếu yêu cầu trích lục bản đồ địa chính;

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Văn bản thỏa thuận về việc chia thừa kế đã công chứng).

Người dân làm thủ tục xin trích lục đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tại Sao Phải Trích Lục Thửa Đất?

Như Batdongsan.com.vn đã chia sẻ ở trên, trích lục thửa đất không những giúp cơ quan nhà nước quản lý đất đai thuận tiện hơn, các thủ tục hành chính liên quan đến đất xử lý dễ dàng hơn mà người sử dụng đất cũng được cập nhật thông tin trích lục đất một cách đầy đủ về thửa đất, khu vực đất mình đang sở hữu. Từ đó, người dân có thể dễ dàng hơn khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với đất đai của mình, đồng thời hạn chế tối đa tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

Dưới đây, Batdongsan.com.vn sẽ chỉ ra một số trường hợp cụ thể cần trích lục đất và trích lục bản đồ địa chính cho thửa đất.

Đất Chưa Có Bản Đồ Địa Chính, Chưa Có Trích Đo Thửa Đất

Nếu mảnh đất chưa có bản đồ địa chính, chưa có trích đo địa chính, lúc này Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành trích đo địa chính thửa đất đó hoặc trích lục bản đồ địa chính mảnh đất đó (căn cứ tại khoản 3 điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Người Xin Giao Đất, Thuê Đất Gửi Yêu Cầu Cho Cơ Quan Quản Lý Đất

Căn cứ điểm d khoản 1 điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, nếu trong quá trình xin giao đất, thuê đất , người dân gửi yêu cầu trích đo địa chính thửa đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải có trách nhiệm thực hiện điều đó.

Tranh Chấp Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Liên Quan

Khi có tranh chấp đất đai, trích lục bản đồ địa chính được xem là căn cứ thích hợp nhất để xác định rõ ràng, chính xác ranh giới và diện tích đất. Theo đó, bạn sẽ biết được ranh giới đất đến đâu, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành so sánh diện tích mảnh đất trên trích lục bản đồ địa chính so với diện tích của mảnh đất trên thực tế, xem có sự chênh lệch không. Người nào có diện tích đất thực tế nhiều hơn so với bản đồ địa chính thì người đó có thể đang ở tình trạng lấn chiếm đất.

Khi có tranh chấp đất đai, trích lục bản đồ địa chính là căn cứ để xác định ranh giới và diện tích đất

Ranh Giới Đất Bị Mờ, Bị Mất

Trường hợp này không hiếm gặp tại khu vực miền núi và trung du nước ta. Nếu ranh giới đất bị mất hoặc bị mờ, cơ quan quản lý đất đai sẽ thông qua bản trích lục bản đồ địa chính để xác định lại giới hạn cho từng thửa đất.

Thực Hiện Quyền Của Người Sử Dụng Đất

Người sử dụng đất có các quyền sau: chuyển nhượng, cho thuê đất, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất ,… Khi người dân thực hiện những quyền này, việc trích lục thửa đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Được Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Với Đất

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những quyền khác liên quan cho người sử dụng đất thì sẽ thực hiện trích lục thửa đất đó.

2. Trích Lục Bản Đồ Địa Chính Online Năm 2023

Theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT , các cá nhân, tổ chức xin trích lục bản đồ địa chính có thể thực hiện online qua cổng thông tin đất đai. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng được tại các khu vực đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Trình tự đề nghị cấp trích lục bản đồ địa chính online năm 2023 sẽ được tiến hành như sau:

Bước 01: Bạn điền phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu sau:

Hướng dẫn:

Tại mục 01, 02, 03: Hãy điền đầy đủ thông tin về họ tên, số căn cước công dân; địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ Email, Fax (nếu có).

Tại mục 04: Hãy điền thông tin số thửa đất mà bạn yêu cầu cấp trích lục, đánh dấu (x) vào ô "trích lục bản đồ".

Tại mục 05. Điền mục đích sử dụng dữ liệu. Chẳng hạn: để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp đất đai

Tại mục 06: Đánh dấu (x) vào ô "Email"/"EMS theo địa chỉ"; "Fax"… tùy theo yêu cầu.

Bước 02: Nộp phiếu yêu cầu thông qua cổng thông tin điện tử đến Trung tâm Dữ liệu & Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 03: Khi Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ, họ tiến hành xử lý và thông báo rõ nghĩa vụ tài chính (nếu có) đối với người gửi yêu cầu. Nếu bị từ chối cung cấp, người dân sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 04: Thực hiện đóng tài chính, bạn sẽ được cấp trích lục bản đồ địa chính.

Thời gian thực hiện yêu cầu là 1 ngày. Trường hợp nhận yêu cầu trước 15 giờ, cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp dữ liệu ngay trong ngày. Trường hợp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì việc cung cấp dữ liệu được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

3. Đất Trích Lục Có Làm Sổ Đỏ Được Không?

Hiện nay, rất nhiều người dân có thắc mắc về việc đất có trích lục bản đồ địa chính thì có làm sổ đỏ được hay không?

Xét theo thực tế, làm sổ đỏ (hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là một hoạt động pháp lý có liên quan đến vấn đề đất đai. Tại đó, các cá nhân, tổ chức sẽ phải cung cấp chứng từ liên quan để chứng minh được quyền sử dụng đất đai của mình. Cơ quan chức năng sẽ xem xét và xác định xem các chủ thể này đã có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa.

Đất có trích lục bản đồ địa chính có làm sổ đỏ được hay không?

Căn cứ điều 100 Luật Đất đai, trường hợp người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có đủ chứng từ chứng minh được quyền sử dụng đất. Theo lẽ đó, trích lục bản đồ địa chính không được xem là giấy tờ chứng minh điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, tức là việc trích lục này chỉ sử dụng để đối chiếu ranh giới đất, diện tích và kích thước của thửa đất. Hay nói theo cách khác, trích lục đất chỉ được xem là căn cứ và cơ sở để có thể đối chiếu ranh giới của các thửa đất với nhau.

Thực tế cũng cho thấy, khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành trích lục bản đồ địa chính nhằm đối chiếu diện tích, kích thước và ranh giới đất, giúp hạn chế được sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo những phân tích trên đây, có thể nói rằng đất có trích lục bản đồ địa chính thì chưa đủ điều kiện để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn được cấp giấy này, người dân phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu và các điều kiện cụ thể đã được quy định tại Luật đất đai năm 2013. Trích lục bản đồ địa chính chỉ là chứng từ bổ sung, nó không mang giá trị quyết định trong việc cấp sở đỏ.

Trên đây là những thông tin về trích lục thửa đất được Batdongsan.com.vn tổng hợp lại. Hy vọng những thông tin này đã giải đáp thắc mắc về định nghĩa trích lục đất là gì , cũng như những vấn đề liên quan đến trích lục thửa đất.

Thu Pham

