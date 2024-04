Đâu Là Trung Tâm Thương Mại Hà Nội Lớn Nhất Hiện Nay?

Khám phá những trung tâm thương mại lớn nhất ở Hà Nội hiện nay. Trong danh sách có sự xuất hiện của những "ông lớn" quen thuộc trong lĩnh vực giải trí, mua sắm như Aeon Mall, Vincom, Lotte…

1. Aeon Mall Long Biên

Địa chỉ: 27 đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 120.000 m2

Mở cửa: 10:00-22:00.

Aeon Mall Long Biên là trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên ở Hà Nội, chính thức hoạt động từ tháng 10/2015. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường mua sắm với hệ thống bách hóa tổng hợp và siêu thị. Khách hàng có thể thỏa sức mua sắm với hơn 150 gian hàng chuyên dụng, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ tiêu dùng, thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện,…

Aeon Mall Long Biên còn mang đến khách hàng các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí từ bình dân đến cao cấp. Hệ thống quán cafe tại Aeon Mall Long Biên còn được ví như một Hà Nội thu nhỏ với các thương hiệu nổi tiếng, không gian sang trọng và cách bài trí độc đáo, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị.

Thị trường bất động sản ở các khu vực quanh Aeon Mall Long Biên đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ kể từ khi trung tâm mua sắm này đi vào hoạt động. Trong đó, một số dự án bất động sản nổi bật gần Aeon Mall Long Biên có thể kể như: Northern Diamond, Vinhomes Riverside, TSG Lotus Sài Đồng,…

Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Ảnh: Aeonmall-vietnam.com

2. Aeon Mall Hà Đông

Địa chỉ: Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 150.000 m2

Mở cửa: 8:00-22:00

Nhắc đến khu trung tâm thương mại Hà Nội rộng và mới nhất hiện nay phải kể đến Aeon Mall Hà Đông. Với tổng diện tích gần 10 ha, sức chứa lên đến 2100 chiếc ô tô và 9000 xe máy, Aeon Mall Hà Đông được xếp hạng vào top những trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội đến thời điểm hiện tại. Nơi đây nổi tiếng với hơn 220 gian hàng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Đến Aeon Mall Hà Đông, khách hàng sẽ được tận hưởng không gian mua sắm hiện đại, trải nghiệm khu vui chơi giải trí và nhiều tiện ích khác như rạp chiếu phim công nghệ IMAX, phòng Gold Class với giường nằm L’amour êm ái, khu vui chơi trẻ em, Snow World, khu ẩm thực,…

Sự xuất hiện của Aeon Mall Hà Đông cũng làm gia tăng giá trị bất động sản quanh khu vực, trong đó có một số dự án nổi bật như: Anland Complex, Anland Premium, FLC Đại Mỗ, Khu đô thị Park City,…

Aeon Mall Hà Đông – top trung tâm thương mại Hà Nội lớn nhất hiện nay. Ảnh: Aeonmall-vietnam.com

3. Lotte Mall West Lake Hanoi

Địa chỉ: 272 Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tổng diện tích sàn: 222.000m 2

Mở cửa: 9:30 AM-10 PM

Lotte Mall West Lake Hanoi được đầu tư bởi Tập đoàn Lotte với số vốn hơn 600 triệu USD. Dự án có quy mô 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, là tổ hợp thương mại đa tiện ích bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và văn phòng hạng A. Trong đó, trung tâm thương mại có diện tích sàn rộng hơn 222.000m², quy mô 7 tầng, chiếm 60% diện tích tổ hợp. Các công trình khác nằm trong tổ hợp như: khách sạn 5 sao L7 Hotels và khu căn hộ dịch vụ có quy mô 23 tầng với 264 phòng, 192 căn hộ và 21 tầng văn phòng hạng A.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lotte Mall West Lake Hanoi là tổ hợp thương mại thuộc hàng lớn bậc nhất Việt Nam và cũng là trung tâm thương mại Hà Nội mới nhất khi mới đưa vào khai trương chính thức cuối tháng 09/2023.

Lotte Mall West Lake nằm ở vị trí đắc địa, xung quanh có nhiều dự án bất động sản nổi bật như: D’. Le Roi Soleil – Quảng An, Sunshine Riverside, Tây Hồ Residence, Apartment Tây Hồ, Kosmo Tây Hồ,…

Những dự án này không chỉ cung cấp chỗ ở chất lượng cao mà còn đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn bởi vị trí gần Hồ Tây và các tiện ích xung quanh như Lotte Mall West Lake, mang đến lối sống tiện nghi và hiện đại cho cư dân.

Toàn cảnh Lotte Mall West Lake Hanoi. Ảnh: qdnd.vn

4. Vincom Mega Mall – Time City

Địa chỉ: 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quy mô: hơn 200.000m 2

Mở cửa: 10:00-22:00

Vincom Mega Mall Time City cũng là một trong những trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng dự án đã nhanh chóng trở thành siêu trung tâm thương mại liên hoàn dưới tầng ngầm lớn thứ hai tại Việt Nam.

Vincom Mega Mall – Time City tọa lạc tại một trong những khu vực sầm uất, đông dân nhất Thủ đô. Xung quanh Time City đều là những tuyến đường giao thông quan trọng giúp cho việc di chuyển và kết nối thuận lợi đến các quận huyện, khu vực lân cận.

Ngoài ra, khu đô thị tổ hợp Time City còn chia ra nhiều phân khu khác như hệ thống căn hộ cao cấp hạng sang, khu vui chơi giải trí, chuỗi công viên xanh và hồ nước rộng trên 100.000m2,…

Trên thị trường thứ cấp, các giao dịch bất động sản liên quan đến dự án diễn ra khá sôi động, ở nhiều loại hình như: bán và cho thuê căn hộ chung cư, bán nhà biệt thự, liền kề, cho thuê văn phòng, sang nhượng cửa hàng, ki ốt, bán và cho thuê shophouse,…

Time City là một trong những trung tâm thương mại sầm uất tại Hà Nội. Ảnh: Vincom.com

5. Vincom Mega Mall Smart City

Địa chỉ: KĐT Vinhomes Smart City, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổng diện tích sàn: 68.000m2

Giờ mở cửa: T2 – T6: 10:00 – 22:00; T7 và CN: 09:30 – 22:00

Vincom Mega Mall nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City , nằm ở phía Tây thành phố, thuộc địa phận hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm. Đây không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là trung tâm giải trí và văn hóa, mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cùng vô số các hoạt động giải trí cho mọi lứa tuổi.

Ngoài ra, Vincom Mega Mall Smart City cũng cung cấp nhiều tiện ích khác như khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim hiện đại, khu ẩm thực phong phú cũng như các không gian xanh, công viên và khu vực dành cho các sự kiện cộng đồng.

Vinhomes Smart City được phát triển với mục tiêu trở thành một "thành phố thông minh trong lòng thành phố", áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quản lý và vận hành, tạo ra một không gian sống tiện nghi, an lành và thân thiện với môi trường cho cư dân. Vincom Mega Mall Smart City không chỉ là trái tim thương mại của khu đô thị này mà còn góp phần tạo nên diện mạo mới, hiện đại và năng động cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Vincom Mega Mall Smart City. Ảnh: Vnexpress.net

6. Vincom Center – Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tổng diện tích: 55.400 m2

Giờ mở cửa: 10:00 AM – 09:30 PM

Vincom Center Nguyễn Chí Thanh là một trong những trung tâm thương mại sang trọng và hiện đại tại Hà Nội, thuộc chuỗi Vincom Retail của Tập đoàn Vingroup.

Dự án có tổng diện tích 55.400m2, tọa lạc ngay con phố sầm uất Nguyễn Chí Thanh, tuyến giao thông kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu đô thị mới phía Tây. Nằm trong quần thể căn hộ – văn phòng – trung tâm thương mại hạng sang, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh được thiết kế hiện đại với quy mô 6 tầng nổi và 4 tầng ngầm, cung cấp đa dạng các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Vincom Center – Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: dandautu.vn

7. Lotte Center Hà Nội

Địa chỉ: 54 phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Quy mô: 65 tầng nổi và 5 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 253.402m 2

Mở cửa: 8:00-22:00

2. Bao quanh là các công trình như đại sứ quán nước ngoài, trường học quốc tế,.. Lotte Center Hà Nội được xây dựng tại 54 phố Liễu Giai, trung tâm quận Ba Đình với tổng mức đầu tư 400 triệu USD. Dự án gồm các hạng mục: Khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng, trung tâm thương mại, tòa nhà 65 tầng cao thứ 2 Hà Nội. Trong đó, khu trung tâm thương mại được bố trí từ tầng 1-6 của tòa nhà với tổng diện tích là 52.924m. Bao quanh là các công trình như đại sứ quán nước ngoài, trường học quốc tế,..

Một một số dự án nổi bật nằm gần tòa nhà Lotte Center như Vinhomes Metropolis, The Gold Amor, Grandeur Palace,…

Xem thêm: Danh sách tin rao bán căn hộ Vinhomes Metropolis Liễu Giai giá tốt hiện nay

Hình ảnh tòa nhà Lotte Center. Ảnh: Lottecenter.com.vn

8. Vincom Center – Bà Triệu

Địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng diện tích: 40.000 m2

Mở cửa: 10:00-09:30.

Vincom Center là một trong những trung tâm thương mại Hà Nội quy tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Dự án có quy mô 3 tòa tháp với 4 mặt tiền đắt giá. Nơi đây là phức hợp gồm hệ thống siêu thị, khu mua sắm, vui chơi giải trí và nhiều quán ăn, nhà hàng, rạp chiếu phim hiện đại cùng khối văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp.

Vincom Center Bà Triệu nằm gần các cơ quan hành chính quan trọng, xung quanh là một số dự án bất động sản, các tòa nhà văn phòng cho thuê như: Pacific Place, Gelex Tower, Qunimex Building, HDI Tower,… Từ Vincom Center – Bà Triệu, cư dân chỉ mất vài phút để đi đến phố cổ, trung tâm thương mại Tràng Tiền, chợ Hôm, bệnh viện Việt Pháp,…

Vincom Center cũng là một trong những trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Ảnh: Vnexpress

9. Hà Nội Center Point

Địa chỉ: 27 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 9.984m2

Mở cửa: 9:00-22:00.

Cái tên tiếp theo trong danh sách các trung tâm thương mại ở Hà Nội là Hà Nội Center Point. Dự án nằm ở trung tâm khu vực Trung Hòa – Nhân Chính và nằm ngay nút giao thông của các trục đường chính. Bên trong tòa thương mại là những gian hàng của nhiều thương hiệu nổi tiếng, hệ thống nhà hàng sang trọng, cao cấp, rạp chiếu phim hiện đại, khu vui chơi, giải trí dành cho cả trẻ em và người lớn, bể bơi bốn mùa và bể bơi ngoài trời. Ngoài ra còn có công viên xanh được bố trí ở giữa 2 tòa tháp.

Quy mô Center Point còn bao gồm 2 tòa nhà cao 32 tầng, cung cấp thị trường 435 căn hộ cao cấp, được thiết kế với không gian mở, chú trọng kết hợp giữa không gian bên trong với thiên nhiên xung quanh cùng tiện nghi hiện đại, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Sở hữu vị trí đắc địa nên xung quanh Center Point có nhiều tiện ích như gần trường chuyên Amsterdam, trung tâm hội nghị quốc gia, bảo tàng Hà Nội, khách sạn Grand Plaza Hotel,… và gần các dự án, tòa nhà văn phòng, căn hộ chung cư như Mandarin Garden, Golden Palace, Diamond Flower Tower, BRG Diamond Residence, Handiresco Complex, Cienco 1 Hoàng Đạo Thúy, Golden West ,…

Mặt trước dự án Hà Nội Center Point. Ảnh: Báo Thanh niên

10. Tràng Tiền Plaza

Địa chỉ: 24 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 18.800 m2

Mở cửa: 9:30-21:30

Tràng Tiền Plaza tọa lạc ngay vị trí vàng tại giao điểm của phố Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Hàng Bài. Đây được coi là một trong những công trình biểu tượng lịch sử nổi tiếng của cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng bởi bề dày lịch sử hơn 100 năm. Có thể nói, lối kiến trúc của Tràng Tiền Plaza là độc nhất vô nhị. Chính vì vậy mà nơi đây được nhiều người biết đến là trung tâm thương mại tráng lệ, sang trọng và cao cấp bật nhất Thủ đô.

Tràng Tiền Plaza là công trình biểu tượng của thủ đô. Ảnh: trangtienplaza.net

11. The Garden Shopping Center

Địa chỉ: KĐT The Manor Hà Nội, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 70.273m2

Mở cửa: 10:00-22:00.

The Garden Shopping Center tọa lạc ngay trung tâm hành chính Thủ đô trong khu đô thị The Manor Hà Nội. Đây là một trong những trung tâm mua sắm hiện đại, rộng rãi với tổng diện tích gần 27.000m2.

Tòa nhà được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp với 3 tầng hầm và 6 tầng dành cho mua sắm, khu vui chơi giải trí, văn phòng cho thuê và căn hộ. Những sự kiện đặc biệt của Thủ đô Hà Nội cũng thường xuyên được tổ chức tại đây nhờ không gian rộng rãi, dịch vụ chất lượng.

Trung tâm thương mại The Garden. Ảnh: tangiblebd.com

Dưới đây là một số dự án bất động sản nổi bật gần The Garden Shopping Center: Star Tower, CEO Tower, Mỹ Đình Pearl, Vinhomes Westpoint, Vinhomes Skylake, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu đô thị Nam Trung Yên,…

12. Savico Mega Mall

Địa chỉ: Số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 63.000 m2

Thời gian mở cửa: 8:00-22:00.

Savico Mega Mall là trung tâm thương mại nằm ở phía Đông Hà Nội, sở hữu giao thông thuận lợi, nằm gần Cầu Chui, cách trung tâm Hoàn Kiếm khoảng 5km.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 46.000m2 được thiết kế với 2 khối công trình hiện đại và 30.000m2 dành cho công viên xanh, bãi đỗ xe cùng nhiều hoạt động, sự kiện ngoài trời.

Một số dự án lân cận Savico Mega Mall có thể kể đến là: TSG Lotus Sài Đồng, Khu đô thị Hà Nội Garden City, Eco City Việt Hưng, Plaschem Tower,…

Trung tâm thương mại Savico Mega Mall tại Hà Nội. Ảnh: Vnexpress.net

13. The Loop Xuân Thủy (Indochina Plaza Hanoi)

Địa chỉ: 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng diện tích sàn: 18.000 m2

Mở cửa: 8:00-22:00.

Với tuổi đời hơn 10 năm, The Loop Xuân Thủy là trung tâm mua sắm sôi động khu vực phía Tây Hà Nội. The Loop có diện tích 18.000m2, thiết kế 5 tầng. Sau khi cải tạo, The Loop đã mang đến sự bất ngờ với không gian mua sắm rộng lớn, tràn ngập cây xanh.

Trung tâm thương mại The Loop không chỉ hướng đến nhóm khách hàng là cư dân khu vực phía Tây Thủ đô mà còn với sinh viên của các trường đại học lân cận. Ngoài ra, đây cũng là trung tâm thương mại duy nhất ở Hà Nội có bố trí khu vực sân vườn ngoài trời để khách hàng có chỗ nghỉ ngơi sau khi mua sắm, ăn uống.

Các dự án bất động sản nổi bật xung quanh The Loop Xuân Thủy có thể kể đến như: Chung cư 173 Xuân Thủy, Hà Nội Paragon, Mipec Rubik 360, Dolphin Plaza, Capital Elite, An Bình City, KĐT Thành Phố Giao Lưu,…

The Loop là trung tâm thương mại Hà Nội mới được cải tạo gần đây. Ảnh: Loop.com.vn

14. Vincom – Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: 02 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Tổng diện tích sàn: 18.900m2

Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00

Vincom – Phạm Ngọc Thạch nằm ngay ngã tư trung tâm quận Đống Đa, khu vực sầm uất và đông dân bậc nhất Hà Nội. Tòa nhà có tổng diện tích mặt sàn lên tới gần 27.000m2 với quy mô 8 tầng nổi, 3 tầng ngầm, chia thành 04 phân khu chính: thế giới mua sắm; không gian giải trí; chuỗi ẩm thực và khu vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp,…

Khu trung tâm thương mại Vincom – Phạm Ngọc Thạch chính thức đưa vào hoạt động từ cuối năm 2016, trở thành điểm đến vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân Hà thành.

Vincom Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Justfly.vn

15. Big C Thăng Long – Hà Nội

Địa chỉ: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng diện tích sàn sàn: 12.000 m²

Big C Thăng Long nằm ngay tại ngã tư Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, một trong những quận sầm uất của thành phố. Điểm nổi bật của Big C Thăng Long không chỉ là sự đa dạng về sản phẩm mà còn ở mức giá cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tốt và không gian mua sắm rộng rãi, thoáng đãng. Nơi đây thu hút đông đảo khách hàng mỗi ngày nhờ vào sự tiện lợi, khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu mua sắm đa dạng và trải nghiệm dịch vụ vui chơi, giải trí tổng hợp.

Big C Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Suckhoedoisong

16. Vincom Mega Mall Royal City

Địa chỉ: 72A Đ. Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng diện tích: 230.000m2

Vincom Mega Mall Royal City được xây dựng tại 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Khu thương mại là phần trung tâm của khu đô thị phức hợp Royal City, phát triển bởi Tập đoàn Vingroup.

Vincom Mega Mall Royal City có tổng diện tích lên đến 230.000m2 và là trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội hiện nay. Khu thương mại cung cấp đa dạng các dịch vụ giải trí, ẩm thực. Nổi bật trong Vincom Mega Mall Royal City là khu vui chơi giải trí Vinpearl Land và Vinpearl Ice Rink – sân trượt băng trong nhà. Ngoài ra, khu ẩm thực với nhiều nhà hàng và quán cà phê đa dạng phục vụ các món ăn từ khắp nơi trên thế giới.

Vincom Mega Mall Royal City. Ảnh: justfly.vn

Trên đây Batdongsan.com.vn đã tổng hợp danh sách 16 trung tâm thương mại Hà Nội nổi tiếng với không gian mua sắm rộng rãi, thoải mái, đa dạng các mặt hàng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt, Thủ đô Hà Nội trong tương lai hứa hẹn sẽ xuất hiện thêm nhiều trung tâm thương mại hoành tráng, hiện đại khác.

* Lưu ý, các trung tâm thương mại Hà Nội kể trên được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.

Hà Linh

