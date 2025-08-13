Tùng Bách Mộc là gì trong hệ thống lục thập hoa giáp? Bài viết này mang đến lời giải cho câu hỏi tùng bách mộc là gì, đồng thời phân tích đặc trưng, vận mệnh và yếu tố phong thủy liên quan người mệnh tùng bách mộc, từ đó, có thể áp dụng kiến thức này vào cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ để đón may mắn, giảm rủi ro.

Khái Quát Thông Tin Về Người Mang Mệnh Tùng Bách Mộc

Trong hệ thống lục thập hoa giáp, mệnh Mộc được chia thành sáu nạp âm khác nhau: Đại Lâm Mộc, Dương Liễu Mộc, Tang Đố Mộc, Tùng Bách Mộc Thạch Lựu Mộc và Bình Địa Mộc. Trong số các nạp âm của hành Mộc, Tùng Bách Mộc thường được gắn với hình ảnh sức sống dẻo dai và cốt cách hiên ngang.

Xét theo nghĩa Hán, “Tùng Bách Mộc” chỉ phần gỗ của những cây tùng, cây bách, là loài thực vật vươn cao giữa đất trời, rễ cắm sâu, thân cứng cáp. Dù gặp thời tiết khắc nghiệt, tùng bách vẫn vươn mình đón nắng, tựa như người quân tử luôn giữ sự chính trực, ngay thẳng và kiên định với lý tưởng.

Tùng Bách Mộc là một trong các nạp âm mệnh Mộc. Ảnh: phuhungstone.com

Người Mệnh Tùng Bách Mộc Sinh Năm Nào?

Tùng Bách Mộc là một trong 6 nạp âm của hành Mộc trong ngũ hành. Những người mang mệnh này sinh vào các năm:

Canh Dần : 1950, 2010. Nam mệnh Cấn Thổ, nữ mệnh Đoài Kim.

: 1950, 2010. Nam mệnh Cấn Thổ, nữ mệnh Đoài Kim. Tân Mão: 1951, 2011. Nam mệnh Đoài Kim, nữ mệnh Cấn Thổ.

Trong đó, nam và nữ ở mỗi năm sinh sẽ có cung mệnh cụ thể khác nhau khi xét theo bát trạch. Chu kỳ lặp lại sau 60 năm, vì vậy cùng một nạp âm nhưng ở các thế hệ khác nhau vẫn giữ đặc tính chung của mệnh.

Tình Duyên Và Sự Nghiệp Người Mệnh Tùng Bách Mộc

Trong sự nghiệp, người mệnh Tùng Bách Mộc nổi bật với ý chí vươn lên mạnh mẽ, tinh thần kiên định và khả năng học hỏi không ngừng. Các ngành như quản trị, chính trị, giáo dục, y tế, nghiên cứu hay kinh doanh trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp đều phù hợp với bản tính kiên định và liêm chính của họ.

Về tình duyên, họ khá cẩn trọng khi lựa chọn người bạn đời, thường chỉ tiến tới khi đã thật sự tin tưởng và thấu hiểu. Khi đã lựa chọn gắn bó, họ tuyệt đối thủy chung, sẵn sàng hy sinh cho gia đình và trở thành điểm tựa vững vàng cho nửa kia.

Tại Sao Mệnh Tùng Bách Mộc Là Mệnh Mộc Mạnh Mẽ Nhất?

Trong số sáu nạp âm thuộc hành Mộc, Tùng Bách Mộc nổi bật với sự bền vững và cứng cỏi hơn cả. Hình ảnh cây tùng, cây bách là những loài đại thụ rễ sâu, thân chắc – tượng trưng cho sức sống trường tồn, bất khuất trước giông tố.

Đây là kiểu mệnh Mộc có hình thể rõ nét trong ngũ hành, mang đến cảm giác vững chãi, ổn định và an toàn cho những ai ở gần. Chính vì thế, người mang mệnh này thường sở hữu nghị lực đặc biệt, đủ sức vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mệnh Tùng Bách Mộc tượng trưng bởi sự cứng cáp của cây tùng. Ảnh: inkythuatso.com

Luận Giải Phong Thuỷ Liên Quan Người Mệnh Tùng Bách Mộc

Phần tiếp theo sẽ luận giải chi tiết từng khía cạnh phong thuỷ, giúp người mệnh Tùng Bách Mộc ứng dụng một cách thông minh và hiệu quả trong đời sống.

Mệnh Tùng Bách Mộc Hợp Màu Gì Sơn Nhà, Chọn Nội Thất?

Theo quy luật ngũ hành tương sinh – tương hợp, người mệnh Mộc sẽ hợp với các màu thuộc chính hành Mộc (tương hợp) và các màu thuộc hành Thủy (tương sinh), bởi Thủy nuôi dưỡng Mộc phát triển.

Màu bản mệnh (hành Mộc): Xanh lá, xanh rêu, xanh lục – tượng trưng cho sức sống bền bỉ, sự sinh trưởng và tinh thần lạc quan.

Xanh lá, xanh rêu, xanh lục – tượng trưng cho sức sống bền bỉ, sự sinh trưởng và tinh thần lạc quan. Màu tương sinh (hành Thủy): Đen, xanh dương, xanh lam – đại diện cho sự nuôi dưỡng, giúp tiếp thêm nội lực và tăng khả năng sáng tạo.

Ví dụ, nếu gia chủ Tùng Bách Mộc mua xe, việc chọn một chiếc ô tô màu xanh rêu hoặc xanh dương không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn phù hợp phong thủy, giúp di chuyển an toàn và công việc thuận buồm xuôi gió hơn. Với việc sơn nhà, căn hộ hay trang trí nội thất, người mệnh Tùng Bách Mộc cũng có thể áp dụng những gam màu này với tỷ lệ thích hợp để cân bằng ngũ hành âm dương.

Độ tương thích của mệnh Tùng Bách Mộc với các gam màu. Ảnh: iruby.vn

Mệnh Tùng Bách Mộc Kỵ Màu Gì?

Theo nguyên tắc ngũ hành tương khắc, Mộc bị Kim khắc chế và Thổ hút dưỡng chất, làm suy yếu năng lượng. Do đó, người thuộc mệnh Tùng Bách Mộc cần hạn chế sử dụng các màu thuộc hành Kim và Thổ nhằm tránh vận hạn, giảm thiểu rủi ro trong công việc lẫn đời sống.

Màu hành Kim: Trắng, bạc, xám – có tính kim loại, dễ “chặt” năng lượng của Mộc, làm giảm sự may mắn và sức bền.

Trắng, bạc, xám – có tính kim loại, dễ “chặt” năng lượng của Mộc, làm giảm sự may mắn và sức bền. Màu hành Thổ: Vàng, nâu đất – tượng trưng cho đất, có xu hướng hút dưỡng chất, khiến Mộc khó phát triển.

Ví dụ, nếu gia chủ Tùng Bách Mộc lỡ sơn nhà màu trắng (thuộc hành Kim), giải pháp cân bằng là đưa vào không gian nội thất các vật dụng màu xanh lá hoặc đen (thuộc nhóm màu hợp và tương sinh) để trung hòa năng lượng.

Người Mệnh Tùng Bách Mộc Hợp Hướng Nào Làm Nhà, Đặt Bàn Làm Việc?

Trong phong thủy bát trạch, việc chọn hướng dựa trên nguyên tắc ngũ hành tương sinh – tương hợp sẽ giúp gia chủ thu hút sinh khí, tăng tài vận và giữ gìn sức khỏe. Với người mệnh Mộc, hướng thuộc hành Mộc (tương hợp) và hành Thủy (tương sinh) sẽ mang lại nhiều cát lợi, trong khi hướng thuộc hành Kim hoặc Thổ thường không thuận lợi.

Hướng tốt : Đông, Đông Nam (hành Mộc) – giúp tăng năng lượng bản mệnh, thu hút sinh khí.

: Đông, Đông Nam (hành Mộc) – giúp tăng năng lượng bản mệnh, thu hút sinh khí. Hướng tương sinh : Bắc (hành Thủy) – mang lại thuận lợi về tài lộc, công việc hanh thông.

: Bắc (hành Thủy) – mang lại thuận lợi về tài lộc, công việc hanh thông. Hướng nên tránh: Tây, Tây Bắc (hành Kim) – dễ gặp cản trở; Tây Nam, Đông Bắc (hành Thổ) – hao tổn sức lực.

Ví dụ, nếu nơi làm việc của bạn buộc phải đặt bàn quay về hướng Tây Bắc (hướng xấu với mệnh Mộc), cách khắc phục là đặt một chậu cây xanh khỏe mạnh ở góc bàn hoặc ngay phía trước vị trí ngồi, giúp bổ sung năng lượng Mộc và giảm ảnh hưởng xấu từ hướng Kim.

Mệnh Tùng Bách Mộc hợp hướng nào theo phong thuỷ bát trạch? Ảnh: phucphongthuy.com

Mệnh Tùng Bách Mộc Hợp Mệnh Nào Và Khắc Mệnh Nào?

Để biết được Tùng Bách Mộc hợp và khắc với những mệnh nào, trước tiên cần hiểu nguyên lý cơ bản của ngũ hành: Tương sinh – Tương khắc – Bình hòa. Bảng dưới đây sẽ tổng hợp chi tiết mức độ phù hợp của các mệnh đối với Tùng Bách Mộc:

Mối quan hệ Các mệnh Rất hợp Tang Đố Mộc, Đại Lâm Mộc, Dương Liễu Mộc, Thạch Lựu Mộc, Bình Địa Mộc (đồng mệnh Tùng Bách Mộc gặp nhau cũng tương trợ tốt) Tương sinh (Thủy dưỡng Mộc) Giản Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy, Thiên Hà Thủy Được sinh (Mộc sinh Hỏa – hợp khi biết tiết chế) Lư Trung Hỏa, Thiên Thượng Hỏa Khắc chế (Mộc khắc Thổ) Ốc Thượng Thổ, Thành Đầu Thổ, Sa Trung Thổ, Lộ Bàng Thổ (ngoại lệ dễ hài hòa: Đại Trạch Thổ, Bích Thượng Thổ) Bị khắc (Kim khắc Mộc) Bạch Lạp Kim, Hải Trung Kim, Kiếm Phong Kim (Kim Bạch Kim, Thoa Xuyến Kim thường trung tính; Sa Trung Kim có thể hỗ trợ)

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ Tùng Bách Mộc là gì, cũng như những yếu tố phong thủy quan trọng liên quan đến mệnh này. Khi nắm vững nguyên tắc chọn màu sắc, mệnh hợp và khắc cùng cách hóa giải, bạn hoàn toàn có thể chủ động thu hút năng lượng tích cực, thúc đẩy sự nghiệp, tài lộc và tình duyên thăng hoa. Để biết thêm tư vấn hữu ích về phong thủy hay bất động sản và các lĩnh vực liên quan, hãy truy cập Wiki BĐS, chúng tôi luôn cập nhật thông tin mới nhất.

Tác giả: Hòa Bình

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 12/08/2025 – 12:38

Link nguồn: https://reatimes.vn/tung-bach-moc-la-gi-tai-sao-day-la-menh-moc-manh-nhat-202250812152445775.htm

————