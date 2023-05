Tuổi Bính Dần 1986 có hợp với nhà hướng Đông không?

(Đinh Thị Ngọc Điệp)

Trả lời:

Chào bạn!

Do bạn chỉ cung cấp tuổi của hai vợ chồng, không nhắc tới các thành viên khác nên chúng tôi sẽ luận giải theo tuổi của hai vợ chồng như sau:

Xét theo định Long của Phong thủy Tam Hợp Phái (trường phái Phong thủy cao cấp), ngôi nhà hướng Đông này không hợp với vợ chồng bạn (không hợp không có nghĩa là xấu, nên hai bạn không cần quá lo lắng). Lựa chọn tốt cho gia đình bạn là ngôi nhà (hoặc trạch đất) có tọa Đông Bắc hướng Tây Nam (dải độ từ 202,5 đến 247,5 độ) hoặc tọa Tây Bắc hướng Đông Nam (dải độ từ 112,5 đến 157,5 độ). Tuy nhiên ngôi nhà hợp hướng mới chỉ là phần nhỏ, không quyết định tất cả. Do đó, hai bạn không nên quá hoang mang, lo lắng khi đọc các thông tin chung chung về hướng Họa hại, Tuyệt mệnh, hay Ngũ quỷ…



Hướng nhà chị là một yếu tố nhỏ trong tổng thể phong thủy của một ngôi nhà. Ảnh minh họa

Theo trường phái Phong thủy Tam Hợp Phái, câu chuyện hợp hướng chưa phải quyết định tất cả mà cần xét kỹ lưỡng đến việc bố trí cách cục từ tổng thể đại cục (tức cảnh quan quanh ngôi nhà, đường đi, ngã ba, ao hồ, đường sông nước…), đến trung cục (tức bố trí không gian tại khu vực mảnh đất như: sân vườn tiểu cảnh, vị trí cổng cửa hay giếng nước, công trình chăn nuôi…) cho đến không gian bên trong ngôi nhà (tức bố trí công năng phòng ốc: phòng khách, cầu thang, phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp, nhà vệ sinh, …).

Việc bố trí nói trên tuân thủ theo những nguyên tắc quan trọng trong Kiến trúc và Phong thủy, quyết định đến yếu tố XẤU hay ĐẸP trong phong thủy ngôi nhà. Bởi bản chất của bộ môn Phong thủy là việc kiến tạo nên môi trường và không gian sống hợp lý, hài hòa giữa Đất – Trời – Con người (Thiên – Địa – Nhân) chứ không chỉ là yếu tố về hướng. Nếu chỉ chọn hợp hướng mà không xét sâu đến việc bố trí cách cục sẽ dẫn đến trường hợp: cách cục thì xấu mà hướng thì hợp, chính là gia chủ "hợp với ngôi nhà xấu", việc này lại càng tăng thêm hung họa.

Do đó bạn không cần lo lắng hướng nhà không hợp và phải hóa giải ra sao. Nếu muốn an tâm hơn, bạn có thể tìm một đơn vị tư vấn chuyên sâu, am hiểu cả về Kiến trúc và Phong thủy để tư vấn lựa chọn trạch đất đẹp về mặt Phong thủy và thiết kế bản vẽ mặt bằng công năng chuẩn chỉnh.

Chuyên gia Phong Thủy: Thầy Tam Nguyên

Chuyên gia Phong Thủy: Thầy Tam Nguyên