Tuổi Quý Hợi 1983 có nên làm hòn non bộ?

Con người là thực thể nhỏ bé sống trong môi trường và bị tác động bởi nhiều nguồn trường khí lẫn lộn. Việc nắm được kiến thức và thuật phong thủy sẽ giúp chúng ta có thể phối hợp và điều tiết các công năng, khối cục hay sắp xếp các đồ đạc vật dụng cho phù hợp không gian sống, rộng hơn là đánh giá cách cục trạch đất mà xây dựng lên ngôi nhà của mình cho Thiên – Địa – Nhân khí có sự hòa hợp. Cũng theo quan điểm phong thủy, mọi vật chất đều thuộc về 1 trong 5 ngũ hành là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Đặt hòn non bộ chính là việc bài trí, bố trí thêm một vật dụng mang năng lượng Thổ vào trong không gian sống hoặc môi trường sống. Khối non bộ thường mang một trường năng lượng nhất định nên sẽ tác động đến phong thủy cát – hung của ngôi nhà hoặc khu vực sinh sống.



Tuổi Quý Hợi 1983 hay các tuổi khác đều có thể làm hòn non bộ, điều quan trọng là xác định

được tọa hướng của trạch đất, công năng thực tế của ngôi nhà. Ảnh minh họa

Bởi vậy, muốn thay đổi, bổ sung hạng mục nào cho ngôi nhà hay trạch đất đều cần phải căn cứ vào Tọa hướng của trạch đất và công năng thực tế. Để có các thông số này, có thể khảo sát trực tiếp hoặc cần có bản vẽ quy hoạch cụ thể bên ngoài nhà (nếu là nhà vườn, với không gian khác thì tính từ cửa nhà tính ra) và bản vẽ công năng nội cục bên trong của ngôi nhà. Từ đó mới có thể quyết định việc đặt non bộ hay các vật dụng, đồ đạc khác theo vị trí nào và có thể đặt được hay không.

Bên cạnh đó, bộ môn phong thủy chính tông cũng luôn coi trọng nguyên tắc Nhất vị – Nhị hướng, tức là vị trí hay còn gọi là phương vị chiếm vị trí quan trọng nhất, còn yếu tố liên quan tuổi tác có hợp hướng hay không, có nên đặt hay không… chỉ là yếu tố phụ sẽ xét đến sau hoặc không cần xét đến vì không quá liên quan.

Như vậy việc ứng dụng phong thủy, xét bản chất thì thực sự không hề quá khó, hoàn toàn khoa học, vì tính khoa học của bộ môn này nên các kiến thức, quan điểm được liên kết với nhau chặt chẽ và đòi hỏi người Thầy Phong Thủy hay kiến trúc sư hay gia chủ cần nắm được cụ thể, chứ không nên áp dụng một cách chắp vá dễ đưa đến những quyết định sai phạm phong thủy.

Từ những phân tích trên, có thể thấy câu hỏi của bạn Huỳnh Công Tuấn quá chung chung nên Phong thủy Tam Nguyên chưa đủ dữ kiện để tư vấn. Bản chất của việc đặt hòn non bộ hay tiểu cảnh chính là nhằm thay đổi phong thủy cho ngôi nhà và không gian sống. Do đó, đặt hòn non bộ không phân biệt tuổi nào hợp hay không mà gia chủ cần cung cấp Tọa hướng cụ thể, độ số của ngôi nhà hoặc trạch đất để lựa chọn vị trí đặt non bộ phù hợp, có thể là trong nhà hoặc khuôn viên sân vườn.

