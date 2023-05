Theo quan niệm dân gian, hướng nhà là một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét kỹ lưỡng khi thiết kế, thi công nhà ở. Ngoài việc đảm bảo thuận lợi cho sinh hoạt thì cần đảm bảo được yếu tố phong thủy. Vậy những người tuổi Tý hợp hướng nào khi làm nhà?

1. Đặc Điểm Của Người Tuổi Tý

Trước khi tìm hiểu tuổi Tý hợp hướng nào để xây nhà, hãy cùng xem những đặc điểm nổi bật của những người cầm tinh con chuột.

Trong Ngũ hành, người tuổi Tý sở hữu mệnh Kim, thường có tướng mạo giàu sang, phú quý. Một số điểm đặc trưng ở người tuổi Tý phải kể đến là:

Những người cầm tinh con chuột luôn có ý chí phi thường, dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn cố gắng để vươn lên.

Người tuổi Tý thường rất thông minh và nhạy bén, sắc sảo, luôn có sự phân tích một cách logic các vấn đề. Dù vậy, những người này không hề khô khan mà ngược lại còn có trí tưởng tượng phong phú, luôn mang tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Xem hướng nhà theo phong thủy được nhiều người chú trọng

Tuy nhiên, trong cuộc sống, công việc hay chuyện tình cảm thì lại thường xuyên gặp trắc trở. Do đó, việc xem hướng nhà hợp tuổi Tý về phong thủy sẽ giúp họ hút tài lộc, bình an và hạn chế những điều không may.

2. Người Tuổi Tý Hợp Hướng Nào Để Ngôi Nhà Hút Sinh Khí, Tài Lộc?

Theo phong thủy, tuổi, cung mệnh khác nhau sẽ thích hợp với các hướng nhà khác nhau để mang lại vượng khí, gia đình êm ấm, hạnh phúc và xua đuổi được những điềm xấu.

Vậy đối với những người Tuổi Tý hợp hướng gì khi lựa chọn mua nhà hoặc xây nhà?

Dưới đây Batdongsan.com.vn sẽ đề cập đến hướng nhà hợp tuổi Tý đối với những gia chủ có năm sinh rơi vào các năm: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. Mời độc giả tham khảo.

Trước tiên, chúng tôi xin nhắc lại 4 hướng hung (hướng xấu) và 4 hướng cát (hướng tốt) dưới đây:

Hướng hung Hướng cát Tuyệt Mệnh (Ngụ ý chết chóc) Diên Niên (Vạn sự viên mãn) Họa Hại (Toàn gia gặp vận hại) Sinh Khí (Hưng thịnh, vẹn tròn) Lục Sát (Trong nhà có hung khí) Phục Vị (Có quý nhân phù trợ) Ngũ Quỷ (Tai họa ập đến) Thiên Y (Có sức khỏe tốt, gặp được thiên thời)

Tuổi Mậu Tý 1948 Hợp Hướng Nào?

Người tuổi Mậu Tý có:

Quẻ mệnh: Khảm (Thủy) thuộc Đông tứ mệnh.

Ngũ hành: Tích lịch hỏa (Lửa sấm sét).

Những hướng nhà hợp tuổi Mậu Tý:

Hướng Đông Nam – Sinh Khí: Hút sinh khí tốt, mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ.

Hướng Nam – Diên Niên: Mang lại hạnh phúc cho gia chủ kể cả hôn nhân hay yêu đương.

Hướng Đông – Thiên Y: Gia đình luôn khỏe mạnh, an yên.

Hướng Bắc – Phục Vị: Thu hút nhiều may mắn, giúp tinh thần luôn thoải mái, lạc quan.

Những hướng nhà xấu mà tuổi Mậu Tý cần tránh:

Hướng Tây – Họa Hại: Đem tới nhiều xui xẻo, thất bại và tai tiếng cho gia chủ.

Hướng Tây Nam – Tuyệt Mệnh: Ảnh hưởng đến tiền tài và sức khỏe của gia chủ.

Hướng Tây Bắc – Lục Sát: Gia đình rạn nứt, tạo hận thù, kiện tụng.

Hướng Đông Bắc – Ngũ Quỷ: Gây xáo trộn công việc, thường xuyên tranh cãi, mất việc làm.

Tuổi Canh Tý 1960 Hợp Hướng Nào?

Người tuổi Canh Tý có:

Quẻ mệnh: Tốn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh.

Ngũ hành: Bích thượng thổ (Đất trên vách).

Tuổi Tý hợp hướng nào? Đối với tuổi Canh Tý hợp các hướng sau:

Hướng Bắc – Sinh Khí.

Hướng Đông – Diên Niên.

Hướng Nam – Thiên Y.

Hướng Đông Nam – Phục Vị.

Những hướng nhà xấu mà tuổi Canh Tý cần tránh:

Hướng Tây Bắc – Họa Hại.

Hướng Tây Nam – Ngũ Quỷ.

Hướng Tây – Lục Sát.

Hướng Đông Bắc – Tuyệt Mệnh.

Tuổi Canh Tý nên sinh sống, làm ăn ở phương Đông, Nam, Bắc và Đông Nam

Tuổi Nhâm Tý 1972 Hợp Hướng Nào?

Người tuổi Nhâm Tý có:

Quẻ mệnh: Khảm (Thủy) thuộc Đông tứ mệnh.

Ngũ hành: Tang đố mộc (Gỗ cây dâu).

Những hướng nhà hợp tuổi Nhâm Tý:

Hướng Đông Nam – Sinh Khí.

Hướng Nam – Diên Niên.

Hướng Đông – Thiên Y.

Hướng Bắc – Phục Vị.

Những hướng nhà xấu mà tuổi Nhâm Tý cần tránh:

Hướng Tây – Họa Hại.

Hướng Tây Nam – Tuyệt Mệnh.

Hướng Tây Bắc – Lục Sát.

Hướng Đông Bắc – Ngũ Quỷ.

Tuổi Giáp Tý 1984 Hợp Hướng Nào?

Người tuổi Giáp Tý có:

Quẻ mệnh: Đoài Kim, thuộc Tây Tứ mệnh

Ngũ hành: Mệnh Kim (Vàng trong lửa).

Những hướng nhà hợp tuổi Giáp Tý:

Hướng Tây Bắc – Sinh Khí.

Hướng Đông Bắc – Diên Niên.

Hướng Tây Nam – Thiên Y.

Hướng Tây – Phục Vị.

Những hướng nhà xấu mà tuổi Giáp Tý cần tránh:

Hướng Bắc – Họa Hại.

Hướng Đông – Tuyệt Mệnh.

Hướng Đông Nam – Lục Sát.

Hướng Nam – Ngũ Quỷ.

Tuổi Bính Tý 1996 Hợp Hướng Nào?

Người tuổi Bính Tý có:

Quẻ mệnh: Tốn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh.

Ngũ hành: Giản hạ thủy (nước dưới khe).

Những hướng nhà hợp tuổi Bính Tý:

Hướng Bắc – Sinh Khí.

Hướng Đông – Diên Niên.

Hướng Nam – Thiên Y.

Hướng Đông Nam – Phục Vị.

Những hướng nhà xấu mà tuổi Nhâm Tý cần tránh:

Hướng Tây Bắc – Họa Hại.

Hướng Đông Bắc – Tuyệt Mệnh.

Hướng Tây – Lục Sát.

Hướng Tây Nam – Ngũ Quỷ.

Hướng nhà nên xây và cần tránh đối với gia chủ tuổi Bính Tý 1996

3. Nguyên Tắc Chọn Tầng Nhà Chung Cư Cho Tuổi Tý Theo Phong Thủy

Bên cạnh thắc mắc Tuổi Tý hợp hướng nào khi mua hoặc xây nhà thì nhu cầu xem hướng, tầng theo phong thủy cũng được nhiều người quan tâm. Vạn vật trên trái đất đều tồn tại theo quy luật âm dương ngũ hành là một quan niệm lâu đời từ xưa đến nay trong phong thủy. Nhờ có quy luật này nên con người có thể đánh giá được các mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên và con người với kiến trúc.

Dựa vào thuyết này sẽ giúp bạn lựa chọn được tầng nhà chung cư theo phong thủy với nguyên tắc:

Tầng lẻ thuộc Dương.

Tầng chẵn thuộc Âm.

Cụ thể:

Tầng 1 ( 1 – 11 – 21 – …) và tầng 6 (6 – 16 – 26 – …): thuộc người có mệnh Thủy.

Tầng 2 ( 2 – 12 – 22 – …) và tầng 7 (7 – 17 – 27 – …): thuộc người có mệnh Hỏa.

Tầng 3 ( 3 – 13 – 23 – …) và tầng 8 (8 – 18 – 28 – …): thuộc người có mệnh Mộc.

Tầng 4 ( 4 – 14 – 24 – …) và tầng 9 (9 – 19 – 29 – …): thuộc người có mệnh Kim.

Tầng 5 ( 5 – 15 – 25 – …) và tầng 10 (10 – 20 – 30 – …): thuộc người có mệnh Thổ.

Từ những nguyên tắc trên, việc lựa chọn tầng chung cư phù hợp theo tuổi sẽ dựa vào mối quan hệ giữa cung mệnh với tuổi tác. Đối với gia chủ tuổi Tý thuộc hành Thủy sẽ hợp với hành Kim. Vì vậy tầng nhà chung cư phù hợp cho những người tuổi Tý là tầng 1, 6 (bản mệnh) và tầng 4, 9 (quý nhân).

Căn cứ vào mối quan hệ giữa tuổi tác và cung mệnh để chọn tầng chung cư

tuổi Tý hợp hướng nào để mọi người có thêm thông tin tham khảo trước khi có ý định mua nhà, chung cư hoặc xây dựng một ngôi nhà mới. Ngoài việc tìm hiểu tuổi Tý hợp hướng gì thì để ngôi nhà thêm tài lộc, gia chủ hạnh phúc, êm ấm, khỏe mạnh, bạn cũng đừng quên chú trọng đến khâu thiết thiết kế và bố trí nội thất nhé. Trên đây là những chia sẻ giúp giải đáp thắc mắcđể mọi người có thêm thông tin tham khảo trước khi có ý định mua nhà, chung cư hoặc xây dựng một ngôi nhà mới. Ngoài việc tìm hiểu tuổi Tý hợp hướng gì thì để ngôi nhà thêm tài lộc, gia chủ hạnh phúc, êm ấm, khỏe mạnh, bạn cũng đừng quên chú trọng đến khâu thiết thiết kế và bố trí nội thất nhé.

Hà Linh

Xem thêm: