Tuyệt chiêu lựa chọn đồ nội thất hoàn hảo cho ngôi nhà

Mỗi khi trở về nhà, chúng ta như bước vào một không gian an toàn do chính mình tạo ra. Ở đó, chúng ta thoải mái bộc lộ cảm xúc thật, thoải mái cười đùa khi tiếp đón bạn bè, chơi game cùng con nhỏ và quan sát con cái trưởng thành, cũng như thả lỏng cơ thể để thư giãn sau một ngày dài. Vậy làm thế nào để biến ngôi nhà thành một tổ ấm đúng nghĩa, nơi chúng ta cảm thấy an toàn và thoải mái nhất?

Lựa chọn chất liệu vải

Vải bọc ghế sofa là một khoản đầu tư “ngốn” kha khá túi tiền của bạn và chắc hẳn không ai muốn phải thay vải bọc chỉ trong một thời gian ngắn. Chọn sai chất liệu vải bọc sẽ khiến gia chủ mệt mỏi khi phải xử lý các vết bẩn, vết xước, nhất là với những gia đình có con nhỏ. Hoặc chẳng may mắc phải những lỗi về màu sắc, họa tiết cũng làm mất đi tính thẩm mỹ của cả căn phòng. Do vậy, hãy lựa chọn chất liệu vải bọc dựa trên nhu cầu thực tế sử dụng nó.

Sofa bọc da ít bị bám bụi bẩn, trong khi sofa bọc denim và len trông có vẻ phong cách hơn.

Các chất liệu da, mohair, denim và len mang đến vẻ đẹp sang trọng cho những món đồ trong nhà. Bạn có thể sử dụng máy hút bụi hoặc miếng vải ẩm để làm sạch chúng. Bên cạnh đó, sofa ghép bộ sử dụng các chất liệu này sẽ giúp tối đa hóa lựa chọn chỗ ngồi trong nhà. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lựa chọn một phong cách thanh lịch hơn thì sofa làm từ các chất liệu vải tinh tế, chẳng hạn như nhung, lụa, vải lanh sẽ là những lựa chọn tốt nhất.

Chọn vị trí đặt nội thất

Nếu bạn đặt sofa cạnh khung cửa sổ lớn thì màu sắc vải sẽ bị phai dần do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần tìm một vị trí thích hợp hơn hoặc chọn loại vải không bị phai màu dưới ánh sáng mặt trời.

Các loại vải tối màu, chẳng hạn như xanh đậm dễ phai màu dưới ánh sáng mặt trời.

Các màu sắc như xám hoặc kem thường có xu hướng che giấu độ phai màu tốt hơn, trong khi các gam màu tối lại dễ dàng để lộ phần vải bị phai màu do ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ngoài ra, hãy chọn các loại vải làm từ chất liệu tự nhiên như bông hay len vì chúng ít bị phai màu hơn.

Nội thất chắc chắn, bền bỉ

Với những gia đình có con nhỏ, toàn bộ ngôi nhà biến thành sân chơi cho lũ trẻ. Ghế sofa có thể được sử dụng làm bục dậm nhảy, những chiếc gối mềm mại sẽ biến thành vũ khí lý tưởng cho những “cuộc chiến đập gối”. Do vậy, cần chọn nội thất làm từ vật liệu chắc chắn, có độ bền cao.

Bàn ghế được gắn kết keo dán gỗ dù có giá thành rẻ hơn nhưng lại thiếu an toàn.

Chẳng hạn, khi chọn sofa, hãy chắc chắn rằng bộ khung ghế được lắp ráp chắc chắn bằng công nghệ ghép mộng hoặc bằng đinh ốc thay vì chỉ được dán bằng keo. Nếu gia đình bạn thường dành nhiều thời gian bên bàn ăn thì nên lựa chọn bàn ghế ăn làm từ gỗ đặc như gỗ sồi. Như vậy sẽ giúp phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong bữa ăn hay khi trẻ nhỏ đang nô đùa bên bàn ăn.

Nội thất phù hợp cho không gian nhỏ

Với những ai đang sống trong một ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, việc chọn nội thất phù hợp sẽ cần nhiều nỗ lực hơn. Hãy chắc rằng bạn đã chọn những vật dụng không quá tải với nhiều chi tiết.

Kiểu tủ ngăn kéo có chân mang lại cảm giác thoáng đãng, rộng rãi hơn cho không gian nhỏ.

Kiểu bàn bệ giúp không gian trông bớt lộn xộn hơn về mặt thị giác. Những chiếc sofa hoặc tủ ngăn kéo có chân sẽ mang lại cảm giác thoáng đãng hơn so với một thứ gì đó kín đặc từ đầu đến tận chân đế. Kệ treo tường không chỉ dễ lắp đặt mà còn rất hữu dụng để lưu trữ đồ đạc hay để đặt những món đồ trang trí, đồ kỷ niệm.

Cân nhắc đến sự an toàn và sức khỏe của các thành viên trong gia đình

Dù ít người nghĩ ngay tới điều này khi trang hoàng cho ngôi nhà nhưng độ cao và chất liệu phù hợp đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của các thành viên trong gia đình.

Chăn làm từ sợi nhân tạo có thể gây dị ứng.

Những người cao tuổi hoặc những người có vấn đề về thể chất có thể cần các tùy chọn chỗ ngồi ở độ cao cao hơn một chút với phần tì tay an toàn. Ngoài ra, hãy chọn nội thất với các góc và cạnh mềm để tránh bị thương. Rèm vải, thảm và chăn, ga, gối có thể gây ra các vấn đề dị ứng. Hãy chọn rèm vải bằng cotton mỏng nhẹ cũng như chất liệu lông cừu mềm mại khi lựa chọn chăn, ga, gối.

Những điều cần tránh khi lựa chọn nội thất cho ngôi nhà:

Sofa hay ghế tựa có váy phủ ghế: Nó sẽ dễ bám bụi bẩn và lông thú.

Bàn có khăn phủ: Với những gia đình có trẻ nhỏ đang chập chững tập đi và cần các bề mặt để bám giữ tay thì tốt hơn cả là nên bỏ khăn phủ bàn đi vì trẻ có thể vô tình kéo mạnh khăn và bị ngã.

Đồ cổ quý giá hay các tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ đặt la liệt khắp nhà: Trẻ nhỏ yêu thích khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Ngay cả khi chúng ta đặt những món đồ dễ vỡ ở ngoài tầm tay của trẻ thì trẻ cũng sẽ tìm mọi cách để tiếp cận chúng. Bên cạnh rủi ro sẽ mất đi món đồ quý giá thì trẻ nhỏ có thể gặp nguy hiểm khi làm rơi vỡ những món đồ này.

Khánh An (tổng hợp)