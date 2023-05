Ứng dụng vách ngăn trong thiết kế nhà ở hiện đại

Vách ngăn là gì?

Vách ngăn là những tấm vách được thiết kế từ gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, mdf, thạch cao, kính, hay các chất liệu khác, có tác dụng phân chia không gian trong nhà một cách linh hoạt mà không chiếm nhiều diện tích.

Ưu điểm của vách ngăn so với tường gạch

Nếu so sánh một không gian ngăn chia bằng vách ngăn với một không gian bằng tường cố định thì hẳn sẽ thấy sự khác nhau rõ ràng. Những bức tường cố định thường đem lại cảm giác chật chội và thô cứng cho ngôi nhà, thậm chí trong nhiều trường hợp chúng còn phá vỡ tổng thể kiến trúc làm mất thẩm mỹ và không linh hoạt trong sử dụng. Hơn thế nữa, chi phí xây tường thường rất lớn, và nếu muốn chỉnh sửa không gian thì việc phá một bức tường không hề đơn giản. Trái lại, vách ngăn có rất nhiều ưu điểm như:

Tính thẩm mỹ cao, hiện đại: Vách ngăn có ưu điểm tuyệt vời hơn hẳn những bức tường xây thô cứng. Chúng mang đến sự thẩm mỹ, hiện đại hoặc cổ điển tùy thuộc chất liệu, màu sắc và hoa văn.

Vách ngăn là một giải pháp được nhiều người lựa chọn trong

thiết kế nhà ở hiện nay

Mang đến không gian mở: Nếu như các thiết kế tường thông thường phân chia thành các không gian riêng biệt, bí bách thì các thiết kế vách ngăn mang đến sự thoáng đãng và không gian rộng mở hơn.

Không chiếm diện tích: Với độ mỏng và kích thước nhỏ, vách ngăn vẫn có thể làm tròn bổn phận của mình mà không hề chiếm nhiều diện tích. Thiết kế này rất thích hợp với những căn hộ, nhà nhỏ.

Tiết kiệm chi phí: Vách ngăn phòng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với xây một bức tường gạch thông thường.

Những lưu ý khi sử dụng vách ngăn

Lựa chọn vật liệu phù hợp

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều chất liệu vách ngăn cho bạn lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích. Nếu bạn cần một không gian đẹp, sang trọng thì không nên bỏ qua thiết kế vách ngăn gỗ. Còn nếu bạn cần sự hiện đại thì vách ngăn kính/nhựa/kim loại là sự lựa chọn tương đối hợp lý.

Kích thước vách ngăn

Điều quan trọng khi lựa chọn vách ngăn là kích thước. Kích thước vách ngăn vừa vặn với không gian sẽ mang đến vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Trái lại, chúng có thể phá vỡ các quy tắc thiết kế, mang đến sự thô cứng, mất cân đối. Vì vậy, lưu ý không nên sử dụng mẫu vách ngăn kích thước quá lớn cho không gian hẹp và kích thước quá nhỏ cho các chung cư từ 80-100m2.

Chú ý đến màu sắc

Màu sắc hài hòa, đồng bộ với không gian là điều cần thiết của vách ngăn phòng. Đặc biệt là khi bạn sở hữu các thiết kế nội thất ấn tượng. Vách ngăn cũng cần có màu sắc trang nhã, đẹp mắt và phù hợp với ánh sáng khuếch tán từ đèn trang trí, sao cho gây được ấn tượng tốt với người nhìn.

Họa tiết tạo điểm nhấn

Các mẫu vách ngăn họa tiết có thể thổi bừng sức sống cho không gian, đặc biệt là khi bạn đang sở hữu những đồ nội thất với thiết kế đơn sắc, trơn nhẵn. Nên lưu ý lựa chọn các thiết kế mềm mại, có ý nghĩa phong thủy, không sử dụng các mẫu thiết kế góc nhọn, hình thù dữ tợn.

Ứng dụng vách ngăn cho các không gian trong nhà

Vách ngăn trong nhà ở thường được đặt giữa khu vực phòng khách và bếp ăn, phòng ngủ và góc làm việc hoặc các không gian khác như phòng thờ, phòng đọc sách, sinh hoạt chung…

Đối với phòng khách và bếp ăn: Nên sử dụng vách ngăn di động đơn giản có ít chi tiết hoặc dùng bình phong đặt gần phía bếp ăn và cách nơi tiếp khách một khoảng rộng để tạo sự thoáng đãng, thoải mái cho không gian phòng khách.

Thiết kế vách ngăn phòng ngủ và góc làm việc

Đối với phòng ngủ và góc làm việc: Phòng ngủ không quá chú trọng đến việc phân chia không gian bởi khu vực này mang tính chất riêng tư. Nếu muốn có một không gian yên tĩnh, riêng biệt để tập trung vào công việc thì nên thiết kế vách ngăn lửng, đơn giản ngăn chia giữa giường ngủ và bàn làm việc.

Đối với phòng thờ: Không giống các không gian khác, phòng thờ là nơi thờ cúng gia tiên nên cần đặt yếu tố trang trọng lên hàng đầu, do đó khi thiết kế và chọn mẫu mã của vách ngăn phòng thờ, phải có sự tính toán kĩ lưỡng. Nên chọn họa tiết hoa văn đơn giản, nhã nhặn như hình chữ Phúc – Lộc – Thọ, chữ Vạn hoặc hình cánh sen,… Không lựa chọn màu sắc quá sặc sỡ hay hoa văn gây rối mắt. Bên cạnh đó, nên chọn gỗ sồi hoặc xoan đào để mang đến cảm giác thiêng liêng, cổ điển cho phòng thờ. Nếu bạn muốn không gian sáng hơn thì cũng có thể lựa chọn gam màu trắng hiện đại đem đến sự tươi mới cho nơi thờ cúng.

Đối với phòng tắm: Với nhà tắm hay nhà vệ sinh, vách ngăn kính là giải pháp hợp lý nhất. Nó không chỉ tạo sự liền mạch cho không gian phòng tắm, mà còn giúp cho căn phòng luôn sạch sẽ, khô ráo. Vách tắm kính có nhiều loại, nhưng an toàn nhất là kính cường lực – loại kính có độ dày từ 10mm-12mm được tôi ở nhiệt độ cao trên 600 độ C và làm nguội đột ngột do đó kính rất cứng, hạn chế khả năng bị vỡ, khi bị vỡ cũng không gây hại cho người dùng bởi kính tạo thành các hạt trơn khá an toàn. Ngoài ra, vách ngăn kính còn có tác dụng giữ nhiệt rất tốt, khiến cho khu vực phòng tắm luôn kín gió, nhất là vào mùa lạnh.

Với những không gian cần sự yên tĩnh, nên dùng vách ngăn thạch cao loại cách âm tốt hoặc tiến hành xử lý thêm những lớp chèn, lớp đệm mouse để cách âm… Đồng thời bạn cũng có thể sáng tạo bằng cách kết hợp vách ngăn cùng với các tủ nhỏ, bàn console, hay giữa hai không gian sử dụng một kệ sách, kệ tivi vừa làm kệ sử dụng cho hai bên vừa có công năng ngăn chia… để trang trí cho vách ngăn thêm sinh động.

Những mẫu thiết kế vách ngăn đẹp

Vách ngăn kiêm tủ đựng đồ là ý tưởng hay cho những nhà có diện tích hẹp bởi bên cạnh

việc phân chia không gian sống nó còn có tác dụng gia tăng không gian lưu trữ

Vách ngăn lửng tiện dụng như quầy bar vừa giúp phân chia khu vực phòng khách và phòng bếp,

đồng thời là nơi để bạn bè, khách đến chơi nhà có thể ngồi uống rượu, trò chuyện…

Những tấm kính màu cũng là một ý tưởng tuyệt vời để mang đến một không gian sống

thoáng đãng và lãng mạn. Không quá phô trương, rực rỡ nhưng đủ để

thể hiện nét cá tính riêng của gia chủ.

Một kệ gỗ cách điệu cao đem lại cái nhìn mới mẻ cho ngôi nhà

Không chỉ là vật phân chia không gian sống trong nhà mà vách ngăn này còn là

điểm nhấn trang trí giúp căn nhà thêm đẹp mắt

Vách ngăn với các hình khối như hộp gỗ được thiết kế một cách sáng tạo

Thiết kế vách ngăn hình vòng cung mang đến nét duyên dáng cho không gian

phòng khách nói riêng và cả ngôi nhà nói chung

Hà Nhung (TH)