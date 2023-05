Vật phẩm phong thủy phù hợp với từng con giáp năm 2018 (P1)

1. Vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi Tý trong năm 2018



Tuổi Tý nên dùng tượng Phật Di Lặc để đón nhiều may mắn trong năm 2018.

Do vận trình của các bạn tuổi Tý trong năm 2018 khá trắc trở nên các chuyên gia khuyên dùng vật phẩm phong thủy là vị Phật Di Lặc. Vị Phật này luôn nở nụ cười tươi sẽ giúp bạn đuổi xui rước may. Ngoài ra, những món trang sức hình Phật Di Lặc còn được tin là sẽ đem lại bình an và thịnh vượng cho cuộc sống của bạn nếu thường xuyên đeo bên mình. Theo quan niệm dân gian, Di Lặc chính là vị Phật hiền hòa, có lòng từ bi và sức mạnh lớn, có thể giúp hóa giải vận nạn.

2. Vật phẩm phỏng thủy hợp với người tuổi Sửu trong năm 2018



Mặt dây chuyền hình con trâu là lựa chọn may mắn cho tuổi Sửu trong năm 2018

Theo các chuyên gia, các bạn tuổi Sửu nên đeo dây chuyền có hình trâu trong năm nay. Trang sức phong thủy này vừa là vật phù trợ cho bản mệnh vừa giúp tài lộc, sự nghiệp và tình duyên của tuổi Sửu khởi sắc hơn. Khi thường xuyên đeo dây chuyền mặt hình trâu, các bạn tuổi Sửu sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tốt, may mắn và bình an.

3. Vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi Dần trong năm 2018



Ngọc Quan Âm là vật phẩm phong thủy tốt cho tuổi Dần

Trong phong thủy và tâm linh, Ngọc Quan Âm được xem là bùa hộ mệnh, giúp đem lại nhiều phúc may và vận trình cát tường như ý cho người thường xuyên đeo bên mình. Các bạn tuổi Dần nên sử dụng trang sức này trong năm 2018 để giúp bản thân điềm tĩnh hơn, dễ dàng vượt qua được những rủi ro do tính khí nóng vội của mình gây ra. Tượng Bồ Tát Quan Âm với vẻ mặt từ bi còn giúp các bạn tuổi Dần hóa giải những muộn phiền trong cuộc sống.

4. Vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi Mão trong năm 2018



Trang sức bạc là lựa chọn tốt cho các bạn tuổi Mão

Các bạn tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong năm nay nếu đeo trang sức bạc. Theo quan niệm dân gian, khi đeo bạc trên người sẽ giúp xua đuổi tà ma và giúp chủ nhân gặp may mắn. Năm 2018 dù vận trình rất tốt nhưng tuổi Mão cũng đừng ngần ngại đeo thêm một chiếc nhẫn bạc để mọi chuyện hanh thông hơn nữa.

5. Vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi Thìn trong năm 2018



Người tuổi Thìn nên đeo tràng hạt nhà Phật để cầu an

Tuy vận mệnh năm nay của người tuổi Thìn không có gì quá trở ngại nhưng các bạn nên đeo Phật châu (tràng hạt nhà Phật) để giúp tránh những xui rủi không mong muốn và bình an hơn. Bên cạnh đó, Phật châu cũng là một vật phẩm rất tốt giúp người tuổi Thìn thêm điềm tĩnh, suy nghĩ tích cực và vạn sự hanh thông hơn.

6. Vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi Tỵ trong năm 2018



Tỳ hưu bằng ngọc là vật phẩm phong thủy mà người tuổi Tỵ nên dùng trong năm nay

Các bạn tuổi Tỵ nên thỉnh Tỳ Hưu để dùng làm trang sức trên người trong năm 2018. Vật phẩm phong thủy này sẽ giúp các bạn tuổi Rắn trấn áp và hòa giải sát khí cũng như các năng lượng xấu. Đặc biệt, loại Tỳ Hưu được làm từ ngọc sẽ giúp tuổi Tỵ tăng thêm sức mạnh và may mắn trong năm Mậu Tuất.