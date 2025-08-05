Nhu cầu vay 100 triệu để tiêu dùng, kinh doanh nhỏ lẻ hay chi tiêu cá nhân ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn không biết vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu mỗi tháng, vay 1 năm, 2 năm hay 3 năm thì nên chọn ngân hàng nào để tiết kiệm chi phí.

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật chi tiết mức lãi suất mới nhất tại một vài ngân hàng tiêu biểu kèm hướng dẫn tính lãi vay ngân hàng để bạn dễ dàng tự ước tính trước khi quyết định.

1. Hình Thức Và Điều Kiện Vay 100 Triệu Tại Ngân Hàng

vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu, cùng xem xét các hình thức và điều kiện vay ngân hàng khoản tiền này. Trước khi tìm hiểu, cùng xem xét các hình thức và điều kiện vay ngân hàng khoản tiền này.

Theo đó, khoản vay 100 triệu đồng có thể được giải quyết theo hai phương thức chính: vay tín chấp và vay thế chấp. Mỗi loại hình có đặc điểm và yêu cầu riêng biệt, phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau.

Vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu phụ thuộc vào hình thức vay và ngân hàng bạn chọn vay. Ảnh: Hong Leong Bank

1.1 Vay Tín Chấp

Vay tín chấp là hình thức vay không cần tài sản bảo đảm, ngân hàng đánh giá hồ sơ dựa vào thu nhập và lịch sử tín dụng của bạn. Điều kiện cần thiết bao gồm:

Người vay phải sinh sống, làm việc và duy trì hồ sơ tại địa bàn có chi nhánh ngân hàng thực hiện cho vay để tiện thẩm định và ký hợp đồng.

Cần có thu nhập ổn định, thường xuyên, đủ sức chi trả nợ trong suốt thời gian vay.

Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng kể từ thời điểm xét duyệt hồ sơ.

1.2 Vay Thế Chấp

Ngược lại với tín chấp, vay thế chấp yêu cầu có tài sản đảm bảo hợp pháp, ví dụ như sổ đất, giấy tờ ô tô, nhà ở… Người vay phải có quyền sở hữu tài sản và bàn giao giấy tờ liên quan trong thời gian vay vốn.

Yêu cầu vay thế chấp bao gồm:

Sinh sống tại khu vực ngân hàng có chi nhánh cho vay.

Có tài sản hợp pháp để bảo lãnh khoản vay.

Thu nhập hàng tháng ổn định, đủ khả năng trả nợ.

Hồ sơ không có nợ xấu tại thời điểm đề nghị vay.

2. Công Thức Tính Khoản Phải Trả Hàng Tháng Khi Vay Ngân Hàng 100 Triệu

Để biết vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu, ngoài hình thức và điều kiện vay, bạn cần nắm được công thức tính lãi phải trả hàng tháng hoặc kỳ hạn mình chọn. Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều áp dụng phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần, tức là lãi suất chỉ tính trên phần dư nợ thực còn lại sau khi đã trả gốc hàng tháng.

Công thức tính nhanh:

Số tiền phải trả hàng tháng = (Tiền vay / Thời hạn vay) + (Dư nợ còn lại × lãi suất theo tháng)

Ví dụ cụ thể: Một khoản vay 100 triệu với thời hạn 36 tháng, lãi suất 10%/năm.

Lãi tháng đầu = 100.000.000 × 10% / 12 ≈ 833.333 đồng

Gốc thuần mỗi tháng = 100.000.000 / 36 ≈ 2.777.778 đồng

Tổng trả tháng đầu ≈ 3.611.111 đồng

Số dư gốc sẽ giảm theo thời gian, vì vậy lãi tháng sau cũng sẽ giảm dần tương ứng.

3. Hồ Sơ Và Thủ Tục Vay Ngân Hàng 100 Triệu

Khi tìm hiểu vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu, nếu đã chọn hình thức vay, đáp ứng điều kiện vay thì bạn cần thực hiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục vay. Trong đó, thủ tục vay phụ thuộc vào hình thức tín chấp hoặc thế chấp. Tuy nhiên, các ngân hàng hiện thiết kế hồ sơ khá thuận tiện để nhiều nhóm khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn.

3.1 Hồ sơ vay tín chấp

Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng.

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

Giấy xác nhận công việc (hợp đồng lao động, quyết định biên chế…).

Sao kê tài khoản lương, bảng lương hoặc phiếu nhận lương.

Giấy tờ chịu trách nhiệm về mục tiêu sử dụng vốn.

Thời gian xử lý hồ sơ và giải ngân thường trong vòng 1 ngày làm việc khi hồ sơ đầy đủ.

3.2 Hồ sơ vay thế chấp

Ngoài phần giấy tờ cơ bản như ở vay tín chấp, người vay cần:

CMND/CCCD, hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Giấy chứng nhận kết hôn hoặc chứng minh độc thân.

Hồ sơ chứng minh tài sản đảm bảo (sổ đỏ, giấy tờ liên quan đến nhà đất hoặc xe) và thông tin chi tiết mục đích vay vốn.

Trong trường hợp mua nhà để vay, cần cung cấp tài liệu liên quan đến dự án, nhà riêng hoặc kế hoạch xây dựng/sửa chữa.

Thời gian duyệt hồ sơ và giải ngân thông thường là khoảng 4-7 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hoàn chỉnh, chưa bao gồm thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan nhà nước liên quan.

4. Mức Lãi Vay 100 Triệu Tham Khảo Tại Một Số Ngân Hàng

4.1 Vay 100 Triệu Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu?

Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) hiện vẫn là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn, uy tín, nổi bật với các gói vay tiêu dùng, vay sản xuất kinh doanh lãi suất ưu đãi, phù hợp với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại khu vực nông thôn và thành thị.

Tính đến tháng 8/2025, nếu có tài sản đảm bảo (bằng sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, hoặc ô tô…), Agribank áp dụng mức lãi suất ưu đãi cho các khoản vay thế chấp dao động từ 6,5% – 7,5%/năm, tuỳ mục đích và thời gian vay, thấp hơn nhiều so với vay tín chấp. Để tiết kiệm chi phí lãi, khách hàng nên lựa chọn khoản vay phù hợp với khả năng trả nợ thực tế, tránh vay quá dài hạn nếu không thực sự cần thiết.

Khi hết thời gian cố định (thường 6 – 12 tháng), lãi suất sau ưu đãi sẽ điều chỉnh thả nổi theo công thức: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (khoảng 5%/năm) cộng biên độ 3% – 4%, tức duy trì quanh mức 8% – 9%/năm. Trường hợp không có tài sản thế chấp (vay tín chấp lương), lãi suất cao hơn, phổ biến 12% – 13%/năm, điều kiện xét duyệt khắt khe hơn.

Để bạn dễ hình dung, dưới đây là bảng tính lãi ước tính khi vay 100 triệu tại Agribank theo kỳ hạn phổ biến:

Kỳ hạn vay Lãi suất bình quân Tiền lãi tháng đầu (ước tính) Ghi chú 1 năm 7%/năm (ưu đãi) ~583.000 đồng Dư nợ giảm dần 2 năm 7% ưu đãi 6 tháng, sau đó 8% ~583.000 đồng tháng đầu, giảm dần Áp dụng thả nổi sau ưu đãi 3 năm 7% ưu đãi 12 tháng, sau đó 8,5% ~583.000 đồng tháng đầu, tổng lãi ~21 – 25 triệu Trả gốc dần theo tháng

Cách tính:

Tiền lãi tháng đầu = Số dư nợ x (lãi suất năm/12)



Gốc trả hàng tháng = Số tiền vay / số tháng vay



Để biết chi tiết hơn bạn có thể xem số tiền phải trả khi vay 100 triệu Agribank các kỳ hạn trong bài viết sau:

Những lưu ý quan trọng khi vay 100 triệu tại Agribank

So sánh kỹ hình thức vay: Nếu có sổ đỏ, ô tô hoặc tài sản đảm bảo, hãy chọn vay thế chấp để hưởng lãi suất ưu đãi thấp nhất.

Cân đối kỳ hạn: Kỳ hạn càng dài, mỗi tháng trả gốc ít hơn nhưng tổng lãi cộng dồn sẽ cao hơn.

Xem kỹ điều khoản thả nổi: Hết ưu đãi, lãi suất có thể tăng nhẹ theo biến động thị trường, vì vậy bạn nên hỏi kỹ biên độ cộng thêm.

Tránh phạt trả nợ trước hạn: Nếu có khả năng tất toán sớm, hãy đàm phán trước với ngân hàng về mức phí phạt (thường 1% – 3% số dư còn lại).

Luôn đọc kỹ hợp đồng: Nắm rõ lịch trả nợ, phương thức tính lãi dư nợ giảm dần, tránh hiểu nhầm lãi suất cố định với lãi suất tính trên dư nợ gốc ban đầu.

Nhiều người vẫn băn khoăn không biết vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu mỗi tháng

Ví dụ cụ thể:

Vay 100 triệu trong 1 năm, lãi suất ưu đãi cố định 7%/năm, mỗi tháng bạn trả lãi khoảng 583.000 đồng (chưa gồm gốc).



Nếu chọn vay 2 năm, lãi suất cố định 6 tháng đầu 7%/năm, sau đó thả nổi 8% – 9%/năm, tổng lãi sẽ cao hơn do kỳ hạn dài.



Vay 100 triệu Agribank trong 3 năm, tổng lãi cộng dồn có thể rơi vào 21 – 25 triệu đồng, tuỳ cách trả gốc (dư nợ giảm dần) và biến động lãi suất thả nổi.



Lưu ý:

Các mức lãi trên chỉ tham khảo trung bình, thực tế từng chi nhánh Agribank có thể linh hoạt hơn tùy hồ sơ tài chính và mục đích vay.



Để biết vay ngân hàng Agribank 100 triệu lãi suất bao nhiêu chính xác nhất, bạn nên làm đơn đề nghị vay, để được nhân viên tín dụng thẩm định và chốt mức lãi phù hợp.

4.2. Vay 100 Triệu Lãi Suất Bao Nhiêu 1 Tháng Vietcombank?

Vietcombank là một trong những ngân hàng thương mại lớn, uy tín và được khách hàng tin tưởng nhờ lãi suất ổn định, thủ tục minh bạch. Với khoản vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo như nhà đất, ô tô hoặc sổ tiết kiệm, mức lãi suất Vietcombank đang áp dụng dao động khoảng 7% đến 9%/năm cho giai đoạn ưu đãi, thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng đầu. Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất được điều chỉnh theo công thức thả nổi, lấy lãi suất tiết kiệm 12 tháng cộng biên độ 3% đến 4%/năm, vì vậy phần lãi thực tế có thể duy trì mức 9% đến 10%/năm tùy biến động thị trường.

Nếu bạn vay 100 triệu đồng tại Vietcombank trong 1 năm, lãi suất ưu đãi trung bình khoảng 7,5%/năm thì số tiền lãi hàng tháng sẽ khoảng 625.000 đồng, chưa tính phần gốc. Với hình thức trả nợ theo dư nợ giảm dần, số tiền lãi sẽ giảm dần theo số dư gốc còn lại. Với khách hàng vay thế chấp dài hạn hơn, ngân hàng khuyến khích tính toán kỹ lịch trả nợ và khoản lãi phát sinh sau ưu đãi để tránh áp lực tài chính những năm tiếp theo.

Trong khi đó, nếu lựa chọn hình thức vay tín chấp, lãi suất có thể cao hơn, dao động từ 10,8 % – 14,4%/năm, tuỳ điều kiện hồ sơ.

4.3. Vay 100 Triệu Lãi Suất Bao Nhiêu 1 Tháng MB Bank?

MB Bank cũng là lựa chọn được nhiều khách hàng cá nhân ưu tiên nhờ thủ tục đơn giản, phê duyệt nhanh, nhất là với khách hàng nhận lương qua tài khoản MB. Lãi suất vay thế chấp tại MB Bank tính đến giữa năm 2025 phổ biến ở mức 6% đến 9,5%/năm cho giai đoạn ưu đãi, sau đó sẽ thả nổi theo lãi suất tiết kiệm cộng biên độ, thường duy trì 8,5% đến 9,5%/năm.

Ví dụ, nếu vay 100 triệu đồng tại MB Bank với mức lãi suất ưu đãi 7,5%/năm, khoản tiền lãi mỗi tháng bạn cần trả khoảng 625.000 đồng. Cách tính lãi cũng áp dụng dư nợ giảm dần giống Vietcombank, tức số tiền lãi hàng tháng sẽ giảm đều theo số dư gốc còn lại. Nếu vay tín chấp không có tài sản đảm bảo, lãi suất tại MB Bank có thể dao động từ 12,5% đến 15%/năm, tùy vào thu nhập và uy tín tín dụng của khách hàng.

MB Bank (Ngân hàng TMCP Quân Đội) thu hút nhiều khách hàng trẻ nhờ quy trình phê duyệt nhanh qua ứng dụng MB App.

4.4 Vay 100 Triệu Trong 1 Năm, 2 Năm Hay 3 Năm: Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Theo Tháng

Nhiều người thường băn khoăn nên vay 100 triệu trong 1 năm, 2 năm hay 3 năm để số tiền gốc và lãi phù hợp với thu nhập hàng tháng. Thực tế, khi chọn vay ngắn hạn 1 năm, tổng tiền lãi thường thấp hơn, nhưng số tiền gốc phải trả hàng tháng sẽ khá cao. Với khoản vay 2 năm hoặc 3 năm, số gốc trả dần mỗi tháng sẽ giảm đi, nhưng lãi suất cộng dồn thường cao hơn do kéo dài thời gian vay.

Chẳng hạn, với cùng lãi suất cố định 7,5%/năm, vay 100 triệu trong 1 năm, tiền lãi tháng đầu sẽ khoảng 625.000 đồng. Nếu vay trong 2 năm, giả sử lãi suất cố định 7% trong 6 tháng đầu và thả nổi 8% sau đó, tổng lãi có thể lên tới khoảng 13 đến 15 triệu đồng cho toàn kỳ. Nếu vay 3 năm, lãi suất thả nổi áp dụng dài hơn, tổng chi phí lãi có thể dao động từ 21 đến 25 triệu đồng tùy biến động. Vì vậy, khách hàng nên cân đối thu nhập thực tế để chọn kỳ hạn phù hợp, tránh áp lực trả nợ gốc quá dồn dập hoặc phải chịu lãi suất thả nổi cao khi thị trường biến động.

Vay ngân hàng 100 triệu trong 1 năm, tổng tiền lãi thường thấp hơn nhưng số tiền gốc phải trả hàng tháng sẽ khá cao. Ảnh: Kienlongbank

Nhiều khách hàng băn khoăn: Nên vay 100 triệu trong 1 năm hay kéo dài 2-3 năm để nhẹ áp lực trả nợ? Theo đó, thời gian vay càng dài, số tiền trả gốc hàng tháng càng ít nhưng tổng lãi thực tế có thể cao hơn.

Vay 100 triệu trong 1 năm: Lãi suất ưu đãi thường 7% – 9%/năm, tổng lãi khoảng 7 – 9 triệu đồng cho 1 năm.



Vay 100 triệu trong 2 năm: Tổng lãi có thể từ 14 – 18 triệu đồng, tuỳ theo lãi suất thả nổi.



Vay 100 triệu trong 3 năm: Tổng lãi ước tính 21 – 27 triệu đồng, vì lãi suất ưu đãi chỉ áp dụng 6 – 12 tháng đầu.

Vậy trường hợp vay 100 triệu thì nên trả trong bao lâu? Thực tế, số tiền này không quá lớn nhưng nếu vay càng dài hạn, số gốc trả hàng tháng càng nhẹ nhưng tổng lãi lại tăng. Theo đó:

1 năm: Lãi suất ưu đãi ~7% – 8%/năm, tổng lãi khoảng 7 – 8 triệu đồng.



2 năm: Lãi suất ưu đãi 6 tháng đầu, sau đó thả nổi, tổng lãi thường 13 – 15 triệu đồng.



3 năm: Tổng lãi có thể lên 21 – 25 triệu đồng, tuỳ lãi suất thả nổi.



Cách tính nhanh:

Tiền lãi tháng đầu = Dư nợ còn lại × (Lãi suất năm / 12)



Tiền gốc trả hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay



Ví dụ: Vay 100 triệu lãi 8%/năm:

Lãi tháng đầu: 100 triệu × 8% /12 = 666.667 đồng



Gốc tháng đầu: 100 triệu /12 = 8.333.333 đồng



Tổng trả tháng đầu: ~9 triệu đồng



5. Vay Tiền F88 Bằng CMND Lãi Suất Bao Nhiêu?

Nếu không đủ điều kiện vay ngân hàng hoặc cần tiền gấp, nhiều người tìm đến dịch vụ cầm đồ như F88. Chỉ cần CMND/CCCD cùng tài sản đảm bảo (xe máy, ô tô, laptop…), khách hàng có thể nhận tiền ngay trong 15 – 30 phút.

Tuy nhiên, lãi suất tại F88 thường cao hơn ngân hàng. Mức lãi hiện khoảng 1,1% – 1,5%/tháng (~13% – 18%/năm) chưa tính phí quản lý hợp đồng (50.000 – 100.000 đồng/tháng). Thực tế, F88 chỉ định giá tài sản 70% – 80% giá trị thật, vì vậy số tiền vay thực nhận thường thấp hơn mong đợi.

Ví dụ: Vay 100 triệu tại F88 với lãi 1,2%/tháng, tiền lãi hàng tháng khoảng 1,2 triệu đồng, cộng phí quản lý sẽ tăng thêm. Do đó, vay F88 phù hợp cho nhu cầu gấp, ngắn hạn, nhưng cần tính toán kỹ khả năng trả nợ đúng hạn để tránh lãi phạt phát sinh.

Bài viết đã giúp bạn giải đáp khúc mắc vay 100 triệu ngân hàng lãi suất bao nhiêu với các ví dụ tại một số ngân hàng cụ thể. Vay 100 triệu đồng không phải khoản vay quá lớn nhưng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng. So sánh lãi suất các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, MB Bank và phương án cầm đồ như F88 sẽ giúp bạn lựa chọn phương án tiết kiệm và an toàn. Quan trọng nhất, hãy đọc kỹ điều khoản vay, phương thức trả nợ, lãi suất thả nổi và các chi phí ẩn để hạn chế rủi ro phát sinh.

