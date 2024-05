Nhiều người quan tâm về nhà mới mang gì vào trước để chuẩn bị cho cẩn thận, tươm tất, với ước mong sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đầy suôn sẻ, may mắn. Cùng xem gia chủ khi dọn về nhà mới cần mang gì vào trước và nên lưu ý điều gì nhé.

1. Dọn Về Nhà Mới Nên Mang Gì Vào Trước?

Phong thủy nhà ở luôn là vấn đề được nhiều người chú trọng. Chuyển nhà cũng được xem là việc trọng đại bởi đây sẽ là nơi mà bạn hay gia đình tiếp tục an cư lạc nghiệp. Vậy chuyển nhà mới mang gì vào trước để thu hút tài lộc, may mắn, công việc làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, êm ấm?

Theo quan niệm xưa, khi chuyển đến nhà mới, bạn cần mang những vật phẩm sau vào trước:

Bếp Lửa

Vào nhà mới mang gì vào trước? Câu trả lời đầu tiên là bếp lửa. Theo người xưa quan niệm, lửa mang nguồn năng lượng dương và hơi ấm cho ngôi nhà. Chính vì vậy, mang lửa vào nhà đầu tiên sẽ giúp xua đuổi tà khí và những điều không may mắn, đồng thời kích thích nguồn năng lượng tích cực đến với gia chủ. Lúc này, gia chủ chỉ cần nổi lửa để nấu nướng hay đơn giản chỉ là nấu một ấm nước sôi.

Ngoài ra, lửa cũng được xem là tượng trưng cho sự may mắn của gia chủ. Do đó mà những ngày trọng đại người ta thường kiêng kỵ việc cho lửa người khác, bao gồm cả ngày dọn về nhà mới. Vì vậy, một hộp diêm hay một chiếc bật lửa nhỏ cũng nên được để ở nơi gọn gàng, thuận tiện cho việc sinh hoạt, tránh tầm với trẻ em, đồng thời hạn chế cho người khác mượn vì sẽ lấy đi vận may của gia chủ.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên dùng bếp điện trong ngày đầu tiên về nhà mới nhé.

Bàn Thờ

Dọn về nhà mới mang gì vào trước thì sau bếp lửa là bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên là bước quan trọng mà bạn cần chú ý khi chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch.

Ngoài ra, bạn còn cần phải chú ý chuẩn bị thêm một số đồ cúng, bát hương, di ảnh, hoa quả, rượu, gạo,… để thể hiện lòng thành kính với bề trên.

Bàn thờ tổ tiên cần được chuyển đến trước khi chuyển đồ về nhà mới. Ảnh: dogovannguu

Chuông Gió

Chuông gió được biết đến với công dụng luân chuyển, dẫn dắt luồng khí trong nhà, tạo ra sự lưu thông tích cực và cải thiện nguồn năng lượng tổng thể cho không gian sống. Người xưa quan niệm rằng âm thanh phát ra từ chuông gió như một cách báo hiệu nơi này đã có người ở đồng thời thu hút dương khí, xua đuổi những điều không may.

Ngoài ra, tiếng chuông gió còn mang lại cảm giác bình yên cho ngôi nhà. Hơn nữa, chuông gió được treo ở cửa ra phòng hoặc ban công cũng góp phần trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp mắt.

Gạo Và Nước Sạch

Nếu bạn không biết về nhà mới mang gì vào trước thì đừng bỏ qua gạo và nước sạch. Đây là những vật phẩm tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy. Việc mang nước sạch và gạo về nhà mới như một lời cầu mong gia đình sẽ có một cuộc sống mới ấm no, sung túc hơn.

Về nhà mới mang gì vào trước? Gia chủ nên mang theo gạo, nước sạch. Ảnh: Tapchithuongtruong

Chổi

Ít ai biết rằng khi về nhà mới thì nên mang chổi vào trước. Bởi chổi là vật mà bất cứ nhà nào cũng phải có để quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng.

Việc mang chổi về nhà mới mang ý nghĩa quét bỏ “rác” trong nhà, xua đuổi những điều không may còn sót lại để tạo ra một không gian hoàn toàn mới, “sạch sẽ”.

Chiếu

Ông bà ta thường khuyên khi dọn về nhà mới thì nên mang chiếu vào trước. Chiếu giúp thu hút tài lộc và hòa khí cho gia đình. Việc mang chiếu vào nhà mới mang ý nghĩa cầu cho gia chủ ăn ngon, ngủ yên.

Một lưu ý nhỏ là nên mang chiếu mà gia đình đang sử dụng hoặc chiếu mới, không mang chiếu bị rách hay không còn sử dụng được vào nhà mới.

2. 6 Điều Gia Chủ Cần Biết Khi Dọn Về Nhà Mới

Bên cạnh việc quan tâm về nhà mới mang gì vào trước thì bạn cũng cần phải biết một số lưu ý quan trọng dưới đây.

Chọn Ngày Về Nhà Mới

Vào những ngày trọng đại, nhiều người thường sẽ lựa chọn ngày lành tháng tốt, trong đó có cả việc chuyển nhà mới. Thông thường, nhiều người khi dọn về nhà mới lấy ngày “Thủy”, tránh ngày “Hỏa”.

Để xác định ngày chuyển về nhà mới, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm hoặc thầy phong thủy. Việc lựa chọn ngày phù hợp thường dựa theo ngày tháng năm sinh của gia chủ hay người trụ cột trong gia đình và lịch âm.

Bên cạnh việc chọn ngày lành tháng tốt thì khi chuyển nhà bạn cũng nên chú ý đến khung giờ đẹp. Theo kinh nghiệm dân gian thì tốt nhất bạn nên chuyển nhà trước 3 giờ chiều trong ngày, hạn chế việc chuyển nhà vào ban đêm.

Chọn ngày giờ tốt để chuyển về nhà mới. Ảnh: Mytour.vn

Cúng Thổ Địa Và Các Vị Thần Linh Trong Khuôn Viên Nhà Ở Mới

Dân gian ta có câu “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Thổ thần, thổ địa là vị thần trông coi đất đai, nhà cửa mà bạn sẽ chuyển đến ở. Từ thời xa xưa, ông bà ta đã thờ cúng thổ địa trong nhà vì tin rằng điều này sẽ giúp công việc mùa màng thuận lợi, bội thu, tạo ra cơm áo và cuộc sống yên bình.

Vì vậy, ngay trong ngày bạn chuyển đến ở thì nên cúng hoặc thắp nhang bàn thờ ông địa. Nếu có thể thì nên chuẩn bị thêm một mâm lễ dâng lên thần linh, gia tiên vào ngày nhập trạch.

Xông Nhà

Xông nhà có tác dụng xua đuổi chướng khí tích tụ lâu ngày cũng như các loại côn trùng gây hại. Xông theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Chú ý nên xông kỹ những khu vực như góc tường, nơi dễ bị ẩm mốc. Khi xông nên bật tất cả các đèn trong nhà lên để tăng thêm nhiệt và dương khí, đồng thời mở tất cả các cửa để luồng khí tiêu cực theo khói đi ra khỏi nhà.

Đun Nước Sôi, Mở Vòi Nước Chảy

Nếu bạn thắc mắc không biết dọn nhà mới cần làm gì thì hãy nhớ đun một ấm nước sôi. Điều này nhằm mục đích tạo nguồn tài sôi động và dồi dào cho gia đình.

Bên cạnh đó, đậy các bồn rửa, bồn tắm trong nhà rồi mở cho vòi nước chảy chậm trong thời gian lâu một chút. Điều này tượng trưng cho việc cầu mọi chuyện trong gia đình được suôn sẻ, trôi chảy, vạn sự như ý.

Mở tất cả các cửa cho gió từ bên ngoài thổi vào hoặc bật quạt xoay để tạo ra nguồn năng lượng tươi mới, thông thoáng cho ngôi nhà. Tuy nhiên cần tránh gió thổi ra hướng cửa chính.

Nên Để Điện Sáng 3 Đêm Đầu Tiên Khi Chuyển Về Nhà Mới

Việc thắp điện sáng liên tục 3 đêm đầu tiên với mục đích gia tăng thêm nguồn năng lượng cho ngôi nhà mới.

Về Nhà Mới Kiêng Mua Gì?

Để tránh những điều xui xẻo thì khi về nhà mới bạn cần kiêng mua những vật sau:

Đồ sắc nhọn như thìa, dao, kéo, nĩa,… vì chúng sẽ mang luồng sát khí vào nhà.

Đồ vật tối màu như tranh màu đen, rèm cửa màu đen,… sẽ ảnh hưởng hậu khí trong nhà, làm cho không gian trở nên u ám, tối tăm.

Thực phẩm khô như trái cây sấy, cá khô, mực khô,… Vì nhiều người quan niệm những thực phẩm này sẽ khiến cho cuộc sống của gia chủ thiếu sức sống, khô cứng.

3. Một Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Dọn Về Nhà Mới

Ngoài những vấn đề cần làm trước tiên khi về nhà mới được nêu ở trên thì bạn còn cần lưu ý một số điều sau:

Không nên để phụ nữ mang thai tham gia vào việc chuyển nhà mới để tránh xảy ra bất trắc gây nguy hiểm cho cả mẹ và em bé.

Nếu đã xác định ngày giờ chuyển nhà thì không nên chậm trễ.

Thay chìa khóa cửa chính khi về nhà mới.

Không làm lễ nhập trạch lúc xế chiều hoặc buổi tối.

Nên chọn người hợp tuổi để xông nhà hay xông đất nhằm mang đến may mắn cho ngôi nhà.

Không nên ngủ trưa trong ngày đầu tiên ở nhà mới.

Không đi tay không đến dọn nhà mới vì “tay trắng” được xem là không có tài lộc sẽ khiến gia đình thiếu thốn.

Vỡ đồ đạc trong ngày đầu tiên về nhà mới là điều kiêng kỵ.

Cần tránh để người có tang vào nhà mới ngay ngày đầu chuyển về.

Không nên dùng chổi cũ để dọn nhà mới.

Ngày đầu chuyển nhà, các thành viên nên có tâm trạng vui vẻ, ưu tiên nói những điều tích cực, lạc quan và may mắn, tránh giận dữ, mắng mỏ người khác, nhất là trẻ con.

Những vật quan trọng cần mang vào nhà trước tiên nên để đích thân gia chủ mang vào. Những vật khác thì để các thành viên còn lại vận chuyển giúp để tăng thêm sự đoàn kết trong gia đình.

Người cuối cùng rời khỏi nhà cũ nên rắc một ít gạo trước nhà.

Nếu bạn đã cúng nhà mới nhưng chưa thể dọn đến ở thì gia chủ nên ngủ lại ở đêm đầu tiên. Điều này như một cách để thông báo nhà đã có người ở.

Treo chuông gió để luân chuyển luồng khí trong nhà mới. Ảnh: chuyennhaanphat.com

Những chia sẻ trên của Batdongsan.com.vn hi vọng đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc về nhà mới mang gì vào trước tiên để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ngoài việc tham khảo, áp dụng để giúp gia tăng vượng khí, thu hút may mắn cho ngôi nhà, thì trước đó, trong quá trình mua bán nhà, tìm hiểu căn nhà, bạn cần chắc chắn về tính pháp lý của mảnh đất hay đảm bảo ngôi nhà ngôi nhà được xây đúng quy định cấp phép,…

