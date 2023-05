VEC ôm "đất vàng" bỏ hoang suốt nhiều năm

Đáng nói, VEC vẫn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cả chục năm qua trong khi số vốn đầu tư dự án này lại quá lớn.

Bộ GTVT vừa gửi Thủ tướng văn bản xin thay đổi hình thức đầu tư và mục tiêu dự án trụ sở của VEC. Trong tương lai, trụ sở của VEC sẽ là tòa nhà thương mại, văn phòng, cơ sở lưu trú ngắn ngày. Trước đó, có văn bản gửi Bộ GTVT, VEC cũng đã xin thay đổi đối tác đầu tư và mục tiêu dự án trụ sở làm việc tại lô 20-E4 khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

Ban đầu, VEC đề xuất xây trụ sở với quy mô 3 tầng hầm, 30 tầng nổi, mật độ xây dựng 36,8%, tổng diện tích sàn xây dựng 43.550m2. Công trình có diện tích xây dựng là 1.540m2, nằm trên khu đất 4.180m2.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

đề xuất mở rộng trụ sở gấp 15 lần. Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 491/QĐ-VEC-HĐTV năm 2012 của Hội đồng thành viên VEC, dự án trụ sở VEC có tổng mức đầu tư khoảng 667 tỷ đồng. Kể từ khi UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến nay, sau 8 năm, dự án vẫn chỉ là một khu đất trống. Việc dự án vẫn trong cảnh "đắp chiếu" là do VEC chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cấp phép xây dựng và thiếu vốn đầu tư dự án nên chưa thể thực hiện các bước tiếp theo.

Về thủ tục thuê đất dự án, năm 2006, TP. Hà Nội đã phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất thời hạn 50 năm cho các ô đất thuộc lô E khu đô thị mới Cầu Giấy cho 23 đơn vị, trong đó có VEC. Đến nay, VEC vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ sử dụng đất với thành phố do thiếu vốn. Trước đó, tính đến tháng 1/2007, VEC đã nộp 4,18 tỷ đồng đặt cọc tiền thuê đất. Do đó, dự án xây dựng trụ sở VEC chưa thuộc quyền sở hữu của VEC do chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.