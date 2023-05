Theo bà Beatrice De Jong, nhà môi giới cũng như chuyên gia về xu hướng tiêu dùng tại công ty bất động sản Opendoor (Mỹ), ngày càng có nhiều phụ nữ độc thân với đầu óc nhạy bén, tinh tường tham gia vào thị trường mua bán nhà ở. "Con số này đang tăng lên và tôi kỳ vọng nó sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. So với thế hệ trước, phụ nữ ngày nay đang tập trung vào sự nghiệp của mình nhiều hơn. Chúng tôi muốn sử dụng tiền một cách thông minh để đầu tư cho tương lai, thay vì dựa vào hôn nhân hay trông chờ một người đàn ông mang đến cho mình cuộc sống như mong ước" – Bà Beatrice De Jong cho biết.

Đồng quan điểm này, bà Keosha Burn, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của Chase Home Lending nhận định: "Trong vài thập kỷ qua, chúng tôi đã quan sát và thấy rằng phụ nữ đang có sự thể hiện xuất sắc trong công việc. Họ quyết tâm để đạt được những mục tiêu sự nghiệp và kết hôn cũng như sinh con muộn hơn. Đó là những tiêu chí có thể giúp họ thành công với việc sớm mua được một ngôi nhà riêng cho mình".

Theo báo cáo của tổ chức cho vay trực tuyến LendingTree (Mỹ) dựa trên thu thập dữ liệu từ Cục điều tra dân số, phụ nữ độc thân chiếm gần 20% lượng người mua nhà năm 2019 và con số này đang tiếp tục tăng. Thống kê tại 50 khu vực thành phố lớn nhất ở Mỹ chỉ ra rằng, phụ nữ độc thân sở hữu nhiều hơn tới 1.5 triệu ngôi nhà so với đàn ông "cùng cảnh". Trong đó, các thành phố lớn nơi có tỷ lệ phụ nữ độc thân sở hữu nhà riêng cao nhất, nhiều hơn hẳn so với nam giới độc thân là thành phố Tampa, Florida, New Orleans, New York và thành phố Buffalo.



Vì sao phụ nữ độc thân giỏi mua nhà hơn đàn ông cùng cảnh ngộ? Ảnh minh họa: Internet

Lý giải cho tỷ lệ chênh lệch này, một trong những nguyên nhân khá thú vị được đưa ra đó là trong các cuộc ly hôn giữa nam và nữ, người vợ nhiều khả năng sẽ giành được quyền sở hữu ngôi nhà mà họ chung sống, thay vì người chồng. "Trước nay trong các cuộc ly hôn, phụ nữ thường sẽ giành được ngôi nhà và chồng cũ của họ là người chuyển ra ngoài ở, đó là một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của những thống kê này" – Nicole Middendorf, nữ cố vấn và phân tích tài chính cho biết.

Việc giành được nhà ở trong các cuộc ly hôn chắc chắn đóng góp một phần, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến xu hướng phụ nữ độc thân sở hữu nhiều nhà riêng hơn đàn ông không vợ. Theo Tendayi Kapfidze, chuyên gia kinh tế tại LendingTree, lý do khác ở đây chính là sự gia tăng ổn định của phụ nữ trong lực lượng lao động. Bởi theo báo cáo mới nhất từ Cục thống kê Lao động, phụ nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam giới trong lực lượng lao động, cụ thể chiếm 50,04% việc làm tính đến tháng 12. "Việc chênh lệch về thu nhập chắc chắn là có, nhưng phụ nữ đang bắt đầu kinh doanh với tỷ lệ cao hơn so với đàn ông, và điều đó giúp loại bỏ phần nào sự chênh lệch" – Bà Nicole Middendorf nói thêm.

Ngoài ra, còn 1 nguyên nhân khác dẫn đến sự chênh lệch trên đó là phụ nữ thường có tính thận trọng và lo ngại trước những rủi ro có thể xảy ra hơn là đàn ông. Đàn ông độc thân có thể sẽ chờ đợi tích cóp hoặc cố "căng mình" để mua một ngôi nhà quá khả năng, trong khi phụ nữ sẽ tính toán, cân nhắc tài chính thận trọng hơn và thường không liều lĩnh, chấp nhận rủi ro như thế.

Linh Phương (lược dịch)